Nesten halvparten har bestemt årets sommerferie

Vi har allerede kommet til mai-måned og sommerferien nærmer seg. De fleste gleder seg til lange og late dager, med sol, bading, grilling og det som ellers hører sommeren til.

Men i år, som i fjor, byr sommeren på noen usikkerhetsmomenter.

For hva åpner, og hva åpner ikke? Hvem får vaksine tidsnok til ferien? Det er usikkert. En fersk undersøkelse Norstat har utført for bilbransjen, viser at 46 prosent allerede har bestemt seg for bilferie i Norge. 7 prosent drar på bilferie til utlandet hvis det blir mulig, mens 22 prosent svarer at de er usikre.

At bilferie er populært blant nordmenn er likevel sikkert.

Fleksibiliteten er viktig

I undersøkelsen sier hele 85 prosent av de spurte bileierne at fleksibiliteten er det de liker best ved bilferie. Dette kjenner bilferie- frelste Christian Lagaard, rådgiver i Norges Bilbransjeforbund (NBF) seg godt igjen i:

– Bilferie betyr at du kan eie din egen tid og din egen ferie. Det er du som setter tempoet og ruten. Det er nok den ferieformen hvor du har størst frihet, sier han.

– Kommer du et sted hvor du ikke har vært før og tenker at her var både utsikten og været helt topp, så er det jo bare å bli en dag ekstra, legger Lagaard til.

Norge er et herlig land å reise på bilferie i. Selv som det er litt avstander så er det kort mellom attraksjoner, små og store naturperler eller byer. På bilferien har man mulighet til å se flere steder og stoppe underveis. Tenk deg for eksempel familieparkene. Du kan nå over mange når du er på veien, sammenlignet med å bare fly til en destinasjon.

Det er mange fine veier og ruter å velge i Norge. Og man er ikke alltid nødt til å velge de stedene hvor alle drar. Det er mange fine byer med strender langs vår lange vakre kyst.

Tror reisevanene vil endre seg

Bransjen tror også at pandemien kanskje vil endre måten vi reiser på - særlig de neste årene.

– Mange dro på bilferie i Norge for første gang på lenge i fjor. Det ser ut til å ha gitt mersmak. Bilferie er fleksibelt, trygt og langt mer klimavennlig enn å fly til Syden, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening.

Både hos bilforhandlerne og hos importørene merker de at folk ønsker å oppgradere bilene sine. Mange bruker feriepenger på å kjøpe en nyere bruktbil, men også de som kjøper ny bil, nevner gjerne ferie som en viktig faktor for å investere i ny bil.

Interessen og pågangen er stor, og det kommer stadig nye elektriske modeller på markedet som passer som nummer én-bil for familiene og har plass og rekkevidde du trenger for bilferien.

– Vi tror det vil være et rekordhøyt antall som har sin første elbil-ferie denne sommeren, bekrefter Krag.

Bransjen er overbevist om at interessen for bilferie vil være høy også i årene fremover, etter pandemien.

– Vi er helt sikre på at reiselysten ikke vil bli mindre når pandemien er over. Gleden ved å oppleve, se nye steder og møte familie og venner er noe de aller fleste savner veldig. Med bilen kan du få både kortreiste opplevelser og langvarige ferier, sammen med kohorten din. Vi tror også mange har lyst til å støtte norsk reiseliv i tiden som kommer, sier Krag til slutt.

Artikkelen er først publisert av broom.no.