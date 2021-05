– Bare rett og rimelig at de som velger dyre elbiler betaler for seg

Lille Norge har satt seg selv ettertrykkelig på elbilkartet de siste årene. Ingen land er like langt fremme, sett opp imot folketall.

Den utviklingen er ikke tilfeldig. Her har politikerne hatt en soleklar påvirkning, i form av at de utslippsfrie bilene har fått fritak for både moms og avgifter.

I fjor var for første gang over halvparten av alle nybilene som ble registrert helelektriske. Den utviklingen fortsetter i 2021.

Men nå mener både Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV) at det er på tide å gjøre endringer. De har de gått ut og sagt at de vil ha moms på elbiler til over 600.000 kroner.

Norges mest solgt nybil i fjor, elbilen Audi e-tron, er en av mange modeller som risikerer å bli dyrere. E-tron koster i dag fra rett under 600.000, men legger du til litt utstyr, er dette en bil til minst 700-800.000 kroner.

På tide å snu

I praksis blir det kanskje ikke helt slik det ser ut som ved første øyekast. Det er nemlig ikke slik at SV og Ap vil ha moms på hele bilen. De foreslår kun moms på den delen av prisen som bikker 600.000 kroner.

Bakgrunnen er at de mener utvalget nå er så bra, at de aller fleste kan kjøpe seg en rimelig elbil. Det er ikke lenger bare fire-fem elbiler å velge mellom. Nå finnes det alternativer i de fleste prisklasser og segmenter.

Forslaget møter ikke overraskende motstand. Elbilforeningen har vært tydelige på at de mener det er for tidlig å begynne med slik løsninger.

Porsche Taycan er en av bilene som kan bli dyrere, om det blir moms på elbiler som koster over 600.000 kroner.

– Blir for dumt

Broom-redaktøren mener at den endringen SV og Ap taler for, ikke vil ødelegge elbilsatsningen Norge har hatt suksess med, så langt.

– Vi har kommet så langt nå, at mange ønsker å kjøpe elbil uansett, mener han.

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er imidlertid ikke enig.

– Hvis vi mener alvor med det grønne skiftet og vil være et foregangsland, kan vi ikke stoppe nå. Det blir for dumt, sier han.

– Usolidarisk

Broom-Benny påpeker at mange trenger en større elbil for å romme hele familien – og for å kunne bruke bilen i de delen av landet der infrastrukturen av ladestasjoner er lite utbygd.

– Det er usolidarisk å innføre moms nå, hevder Broom-Benny.

