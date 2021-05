Dette skal gjøre det mye hyggeligere å lade bilen

Moderne biler får stadig større skjermer, det åpner også nye muligheter.

Nå har Polestar utviklet en app med videostrømming til elbilen 2, og beta-versjonen er tilgjengelig med flere videofeeds.

TV 2 Sumo er en av de første som lanserer en egen (native) strømmeapp, tilpasset for Android Automotive i Polestar 2.

Polestars videoapp, som nå er tilgjengelig i alle europeiske markeder, gir innhold fra ulike tilbydere direkte til 11-tommers displayet i midten av bilen – perfekt underholdning for eksempel mens man lader.

Appen skal vokse

Blant annet kan du nå strømme nyheter, serier, filmer og sport fra TV 2 Sumo direkte. Andre tilbydere i Norge så langt er BBC Ideas, Al Jazeera og tagesschau.

– Vi har sluppet den nye Polestar videoappen i betaformat slik at våre kunder kan begynne å få glede av vår strømmetjeneste i bilen så fort som mulig. Vi vil motta tilbakemeldinger, gode og dårlige, som vil hjelpe oss å raffinere appen med utgangspunkt i mange tusen tilbakemeldinger. Vi vil fortsette å legge til kanaler i fremtiden. Realistisk sett kan appen integrere alle web-baserte strømmetjeneste, dette gjør det mulig for appen å vokse, sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath.

Polestar kom til Norge i fjor, det ruller allerede over 3.000 eksemplarer av elbilen 2 på norske veier. Foto: broom

– Bare begynnelsen

TV 2 Sumo er blant de første med egen strømme-app tilpasset Android Automotive

Med Polestars beta-app og TV 2 Sumo-applikasjonen direkte integrert i bilens Android Automotive-system, vil kunder nå kunne se på TV 2 Sumo når bilen står parkert.

– Lanseringen av TV 2 Sumo i Polestar 2 er bare begynnelsen. Det er et prakteksempel på fordelene ved å ha Android Automotive OS i bilen. Kombinasjonen av Androids intuitive og effektive økosystem og Polestars unike plattform gjør det enkelt for apputviklere å skape og tilpasse innhold til våre kunder. Vi ønsker å frigjøre Polestar 2-sjåfører fra telefonen så mye som mulig når de er ute og kjører. Først og fremst på grunn av sikkerhet, men også for å gjøre opplevelsen i bilen enda mer sømløs, sier Alexander Hørthe, norgessjef for Polestar, i en pressemelding.

Kutter bildet når bilen ruller

TV 2 Sumo-appen er en så kalt native app som betyr at den er spesialutviklet for Polestars plattform og brukergrensesnitt. TV 2 Sumo er en av de aller første som lanserer egen strømme-app tilpasset for Android Automotive.

– Den tekniske utviklingen i nye biler har kommet svært langt når det gjelder underholdningssystemer, og her er Polestar best i klassen. TV 2 Sumo i Polestar 2 gir deg de samme mulighetene som du har via mobil og smart-TVer. Her kan du se hva du vil, direkte eller laste ned for senere avspilling. Alt fra direktesendte TV 2-kanaler til mange av våre spennende serier og ferske filmer i tillegg til eksklusive sportsøyeblikk på TV 2 Sumo. Når bilen står parkert i “P”, vil tjenesten i sin helhet fungere. Så snart bilen begynner å rulle vil man bare kunne høre lyd fra tjenesten for å ivareta krav til trafikksikkerheten, sier Christian Birkeland, Digital-direktør i TV 2.

– I ferd med å få fotfeste i bilindustrien

– Gjennom samarbeidet med Polestar er TV 2 Sumo en av de første som lanserer egen (native) strømme-app tilpasset for Android Automotive. Vi favner om standardiserte løsninger og ser at Android Automotive er i ferd med å få fotfeste i bilindustrien. Det er spennende å kunne samarbeide med Polestar rundt denne teknologien, avslutter Birkeland.

(Artikkelen er først publisert av Broom)