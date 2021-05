Så mye koster skikkelig bilstereo

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 23.04.2021

Åpner du døren på en Peugeot med motoren i gang kommer den samme lyden ingeniørene i Tsjernobyl trolig hørte rett før det smalt.

I andre biler strømmer det nesten like plagsomme lyder ut hvis du glemmer setebeltet, skifter fil uten å blinke eller aktiverer sensorer for parkering og andre kjente og mer ukjente farer.

I en verden hvor lyd i stadig større grad regnes som miljøforurensing er elbilenes inntreden en velsignelse. Selv om noen tilbyr valgfri summing som varierer fra lyden av en støvsuger og høyspentledninger i tåke, til slagdrill og vekkerklokker.

Andre savner allerede lyden fra forbrenningsmotoren som blir stadig mer dempet av EU-regler, mens graden av vind- og hjulstøy ofte følger prisen på bilen.

Alt dette kan kompenseres med et flott stereoanlegg, selv om varsellyder ofte trumfer volumet. I mange biler kan det også gjøres hastighetsavhengig, men det viktigste er at det som kommer ut av høyttalerne er god, og gjerne høy lyd.

MOTORLYD: Det er ikke bare eksos som kommer ut av eksosrørene på biler med forbrenningsmotor, men ofte også deilig lyd. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Ikke standard

Da skal vi ikke skille mellom Mozart og Tsjaikovsky, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, Beatles og Led Zeppelin eller Kygo og Beyonce, men hvordan akkurat din favorittmusikk videreformidles i kupeen.

Eller til omverdenen hvis du kjører med vinduene nede, taket åpent eller bare spiller ekstremt høyt på stripa i Bø.

Dette henger ofte sammen med prisen, mens funksjonaliteten avhenger av ingeniørenes fantasi og kreativitet. Fravær av volumbryter, gestikuleringskontroll og stemmestyring er da bare noe av det som kan være til bekymring eller glede.

Med unntak av Morgan leveres samtlige biler på det norske markedet med en eller annen form for stereoanlegg som standard. Ønsker du likevel å høre på musikk i din åpne engelske sportsbil kan du bestille bilen med fire høyttalere og bluetooth-mottaker, men ikke radio. Dette koster 5.100 kroner, noe halvparten av kundene ifølge importøren velger.

Hos Insignias andre bilmerke, Aston Martin, er standardanlegget av meget høy kvalitet, med et utall høyttalere og subwoofere. Bestiller du en DB11 eller DBS kan du likevel oppgradere til et Bang & Olufsen 1.000 watt Ice Power-anlegg til 82.400 kroner. Noe langt de fleste kundene velger.

KLASSISK: Bestiller du en ny Morgan blir den levert uten høyttalere med mindre du ber om det. Radio får du uansett ikke. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Dyrest

Bentley topper imidlertid dette anlegget, i hvert fall når det gjelder pris, med sine fantastiske Naim for Bentley-anlegg. Dette er anlegg spesialbygget for de enkelte modellene og koster drøye 90.000 kroner. Antall watt varierer fra 1.780 til 2.200, mens antall høyttalere går fra 18 i Continental GT til 19 i Flying Spur og 20 i Bentayga.

Stereo Naim Bentley Velar Meridian Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Sistnevnte leveres standard med et avansert Signature Audio-anlegg hvor rundt halvparten oppgraderer til Naim. Nesten samtlige kunder av de to andre modellene oppgraderer fra et noe enklere standardanlegg, men noen velger Bang & Olufsen med 1.500 watt og 16 høyttalere til rundt 75.000 kroner.

I den nye Mercedes-Benz S-klasse har deres samarbeid med Burmester resultert i et spesiallaget High-End 4D Surround Sound System. Dette inngår enten i en eksklusiv Business Class Pakke til 450.180 kroner eller alene til 89.700 kroner. 1.750 watt og 31 høyttalere bør dermed ivareta de fleste kravene til lyd og volum.

30 høyttalere

LYD OG BILDE: Burmesters 4D-anlegg i den nye Mercedes-Benz S-klasse er ikke alene om å tilby lys og lekkert design. Foto: Burmester

Samtlige BMW-modeller tilbys enten med et HiFi høyttaleranlegg eller et fra Harman Kardon ut over standardanlegget. Disse koster rundt 5.000 eller 10.000 kroner respektive litt avhengig av modell og har 205 eller 464 watt i de fleste modellene. Mellom ti og 16 høyttalere sørger da for lyden i de forskjellige kupeene.

I modellene fra 5-serie og oppover tilbys i tillegg et Diamond surround sound system fra Bowers & Wilkins og koster opptil 47.500 kroner for 1.400 watt og 16 høyttalere. Dette utvikles stadig og i den nye elbilen iX har anlegget hele 30 høyttalere og 1.615 watt, samt såkalt Diamond diskant, 4D Exciter shakers og 3D høyttalere til en pris på 40 000 kroner.

Ifølge BMW velger 30 prosent å oppgradere til HiFi, 40 prosent til Harman Kardon og rundt 10 prosent Bowers & Wilkins der det er mulig.

BENSINHODE: For mange BMW-sjåfører er ikke stereoanlegget det viktigste, da lyden fra en trimmer M-motor også smører øregangene med vellyd. Foto: Håkon Sæbø, Finansavisen

Superbiler

Selv om antallet er lavt og uspesifisert har samtlige kunder på Maseratis nye sportsbil MC20 til tre millioner kroner oppgradert til Sonus Faber High Premium Sound System. For 51.000 kroner får kundene da til sammen 12 selvdrevne høyttalere på mellom 45 og 100 watt, samt en forsterker på ytterligere 695.

I Maseratis øvrige modeller velger 30 prosent Harman Kardon på 900 watt og ti eller 14 høyttalere avhengig av modell. Resten velger Bowers & Wilkins på 1.280 watt med 15 eller 17 høyttalere. Prisene ligger på 21.000 eller 33.000 kroner respektive.

Hos Ferrari er kanskje motorlyden enda viktigere, men likevel velger ni av ti kunder å oppgradere til et JBL Professional premium sound system. Dette skreddersys hver enkelt modell, men inneholder en 1.500 watts, 12-kanals forsterker og 12 høyttalere med QuantumLogic Surround Sound og Fiber optisk kabling til 53.000 kroner.

DESIBEL: Selv om lyden i JBL-anlegget i en Ferrari SF90 Stradale er god, er det lyden fra 1.000 hestekrefter som gjør deg glad. Foto: Håkon Sæbø, Finansavisen

Flere valg

Hos Porsche er standardanlegget allerede oppgradert til Bose i Turbo-modellene, mens det koster 17.300 kroner å oppgradere en 911 Carrera til dette. Da får du et Sourround Sound-system med 12 høyttalere på totalt 570 watt og AudioPilot støyreduksjonsteknologi og SoundTrue.

Oppgraderer du til Burmester High-End Surround Sound System koster det 56.000 kroner for 855 watt og 13 høyttalere og det ypperste av lydteknikk. I Turbo-modellene koster oppgraderingen 38.800 kroner, og rundt 90 prosent av Porsche-kundene oppgraderer et hakk eller to.

Volvo har det de kaller High Performance-anlegg som standard med ti høyttalere. I de fleste modellene tilbys enten Harman Kardon eller Bowers & Wilkins til henholdsvis 10.900 eller 32.900 kroner. I førstnevnte er de 14 høyttalerne drevet av en 600 watts digital forsterker og er skreddersydd med såkalt Dirac Unison Tuning.

STUDIO: Porsche bruker lydstudio av flere årsaker, enten de jobber med utvendig støy eller innvendig vellyd. Foto: Porsche

Bowers & Wilkins eksklusive Nautilus-teknologi skal redusere støyresonans og gi en detaljert og engasjerende lytteopplevelse gjennom 19 høyttalere og en 1400 watts 4:15 digital forsterker. De siste årene har 10 prosent av kundene valg dette, mens en tredjedel velger Harman Kardon i sin Volvo.

INTEGRERT: Volvo integrerer både Harman Kardon og Bowers & Wilkins lekkert i sine biler. Foto: Volvo

Hos Jaguar Land Rover varierer standardanleggene fra enkle 180 watts anlegg med seks høyttalere, til Meridian Sound system med 400 watt og 13 høyttalere. Dette kan oppgraderer flere steg til Surround eller Signature, med alt fra 650 til 1700 watt, med mellom 15 og 29 høyttalere. Da varierer også prisene fra 9.500 til 64.500 kroner. Hvor sistnevnte er standard på Range Rover Fifty.

Eksklusivt

Lexus tilbyr som eneste bilmerke Mark Levinson i sine modeller. Fordi standardanlegget er av relativt høy kvalitet koster en oppgradering ikke mer enn 12-15.000 kroner. Mark Levinson er samtidig standard på de øverste utstyrsgradene slik at mellom 30 og 60 prosent velger dette, avhengig av modell.

Toppmodellen LS har for øvrig et Pioneer-anlegg som standard med 12 høyttalere, som kan oppgraderes til LS Reference fra Mark Levinson for 20.000 kroner.

MERKEBEVISST: Jaguar Land Rover sverger til Meridian i et utall versjoner i sine biler, som her i Range Rover Velar PHEV. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Toyota har det de kaller premium lydanlegg som standard, men gjennom et samarbeid med Harman Group tilbyr de oppgraderte JBL-anlegg i alle sine modeller. Omfanget og prisene varierer med modellen, fra 6.000 kroner i en Yaris til 11.500 kroner i en Land Cruiser. I biler med øverste utstyrsgrad er imidlertid dette standard, så andelen på Rav4 er dermed på over 50 prosent, mens Yaris kryper ned mot fem.

Utstyrsgrad

OPPGRADERT: Toyota tilbyr JBL-anlegg i sine biler. Foto: Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

På de fleste andre bilmerkene som ikke karakteriseres som premium, er kvaliteten på audioanlegget avhengig av utstyrsgraden på bilen i stedet for en del av ekstrautstyret.

Hos Kia har toppmodellene JBL, mens Hyundai oppgraderer fra seks til åtte høyttalere og byr på et Krell premium lydanlegg på 400 watt. Nissan og Renault bruker Bose, mens Subaru har seks eller ni høyttalere fra Harman Kardon.

For mange av de større Ford-modellene velger kundene utstyrspakker hvor et oppgradert Sony-anlegg er inkludert. På en rekke andre modeller er Bang & Olufsen enten standard eller tilvalg for rundt 7.000 kroner. På elbilen Mach-E velger over 90 prosent dette.

HØYTTALER: Peugeot hadde tidligere Rockford Fosgate-anlegg i sine biler som i denne 4007, mens det nå er Focal som tilbys ved oppgradering. Foto: Andreas Scheel, Finansavisen

Økt avgift

Nøyaktige priser på stereoanlegg kan være vanskelig å regne ut, da oppgraderinger kan påvirke CO2-utslippet og engangsavgiften. Derfor har Opel vurdert hva som er hensiktsmessig å legge inn i pakker eller tilby som ekstrautstyr. De tilbyr uansett flere grader av uspesifiserte anlegg, mens Insignia har et Bose-anlegg med seks høyttalere og en stor Richbass subwoofer.

Peugeot tilbyr Focal HiFi i de fleste av sine modeller, noe som kan oppgraderes til Focal Premium HiFi med ti høyttalere for 9.500 kroner. Dette er standard i 508 PSE mens stereo fra Denon er standard i e-Traveller i utstyrsnivå Allure.

Polestar 2 er utstyrt med 13 Harman Kardon-høyttalere, som ikke kan oppgraderes. Nesten like enkelt som hos Morgan, altså.