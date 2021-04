Hongqi E-HS9 er en av de mest spesielle nybilene som har blitt lansert i Norge på lenge. Vi snakker 5,2 meter lang SUV med luksusfaktor, et hav av plass, mye teknologi og 4x4.

Norske priser starter på 599.000 kroner. Og ja: Vi snakker naturligvis elbil!

Noen før-produksjonsbiler er allerede i Norge og skal straks ut på roadshow landet rundt. Samtidig gjør fabrikken i Kina seg klar til å produsere de første eksemplarene som skal til Norge.

Besøkte fabrikken

Nå har importøren HBI Norge fått et ganske unikt innblikk i hvordan bilen produseres.

Norske Emilie som bor i Beijing har nemlig vært på besøk på den høyteknologiske fabrikken i Kina.

– Hun ble sendt på oppdrag fra Hongqi, og i samarbeid med oss, for å vise hvordan den innovative og moderne bilproduksjonen til Hongqi foregår. Vi setter stor pris på at de har gjort dette for oss, og tenker at det er ganske unikt at de har laget en egen video for oss nordmenn, som viser produksjonen av E-HS9, sier Hans Petter Aalmo, markeds- og PR-direktør i HBI Norge.

Bilen er snart klar til å rulle av samlebåndet. Her monteres hjulene. Foto: Broom

Rekkeviddetall for E-HS9

Serieproduksjonen av E-HS9 begynte rundt årsskiftet. Nå er det ikke lenge til fabrikken skal starte på bilene som skal til Norge. Vi er for øvrig første marked utenfor Kina denne bilen selges i. Derfor ligger det nok også en god dose med prestisje i dette.

Den norske importøren melder om stor interesse rundt bilen. Salget starter i mai, de første kundebilene planlegges utlevert i fjerde kvartal.

Den offisielle rekkevidden til E-HS9 er ikke klar ennå, da bilen ikke er WLTP-testet. Men med batteripakke på 85 kWt estimeres denne til 380 kilometer. Mens 99 kWt batteri estimeres til å gi rekkevidde på 450 kilometer. Begge utgavene har 4x4.

Hongqi E-HS9 produseres ved en høyteknologisk fabrikk i Kina. Foto: Broom

100 kW hurtiglading

Toppmodellen Exclusive har tre 16,5" skjermer og en 9" skjerm. Comfort og Premium har to 16,5" skjermer og en 9" skjerm.

Det har tidligere blitt kommunisert at bilen kommer med Head up display med AR-teknologi, dette er likevel ikke aktuelt for Norge. Ved hurtiglading kan E-HS9 ta imot 100 kW, under ideelle forhold.

(Denne saken ble først publisert på Broom).