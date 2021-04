Polestar-sjefen: – Vi har ikke peiling

Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor 16.04.2020

– Vi aner ikke hvordan vi skal løse alle utfordringene med å lage 100 prosent klimanøytrale biler innen 2030, men det må løses. Det er et ambisiøst mål og det er ikke umulig, hevder Polestar-sjef Thomas Ingelath.

Det er i forbindelse med den svenske, kinesisk-eide bilprodusentens første årsrapport at det hårete målet «Polestar 0 project» lanseres, noe Polestar-sjefen utdyper i et eksklusivt intervju med Finansavisen.

– Dette blir vår månelanding og viser vår innstilling for fremtiden. Det betyr også at alle våre leverandører, fra de som leverer verktøy og kontorstoler, til bremser og stål må være klimanøytrale. En komplisert utfordring, men vi tror det er mulig, legger han til.

Avlat

Ved kjøp av flybilletter er mange blitt tilbudt avlat gjennom kjøp av klimakvoter, mens andre planter trær for å kompensere for utslipp. Polestar ønsker å gå nye veier.

– Vi ser etter oppfinnelser og eksponentielle teknologier som kan endre hele bilbransjen. Ved å lansere den helt klimanøytrale bilen må vi være innovative også innenfor områder som ser umulige ut i dag. Alle må gjøre sitt for å kutte utslippene gjennom hele prosessen i stedet for å dytte problemene over på andre, presiserer Ingelath.

Noen kostnader er foreløpig ikke spesifisert i prosjektet, men å bli oppfattet som et grønt selskap er noe Polestar tror blir viktigere i fremtiden.

– Selv om de fleste av dagens elbilkunder ikke nødvendigvis kjøper nullutslippsbiler av miljøhensyn, er folks samvittighet i forhold til miljøet i endring. Det er et økt fokus på at hverken fossilbiler eller billig kjøtt er bærekraftig, spesielt i den yngre delen av befolkningen. Dette er viktig for alle bilprodusenter, noe man også tydelig ser på det endrete fokuset hos alle de store tyske bilprodusentene de siste to årene, konstaterer han.

FREMTIDSBIL: Polestar Precept er ikke en konseptbil, men er en forpliktelsesbil, som viser hvor Polestar ønsker og tror de skal klare å gå. Foto: Polestar

Aprilsnarr

Den mislykkede aprilspøken hos «Voltswagen» i påsken fikk i alle fall oppmerksomhet, men de som ikke har fått med seg navn som ID.3, Taycan, iX og EQA har gjort mer enn å sove i timen. En kinesisk elbilinvasjon er også allerede over oss med merker som MG, Xpeng og Maxus, mens BYD, Hongqi, Nio og Seres er blant dem som ligger i startblokkene.

Polestar er også kinesisk, når det gjelder eiere og produksjon, men Thomas Ingelath hevder det er svensk, slik søsterselskapet Volvo også er.

– Hvor aksjonærene bor og hvor en bilprodusent har fabrikker er en ting, men vårt hovedkontor ligger i Sverige, og vi har en internasjonal arbeidsstokk, presiserer tyskeren.

Designfokus

– Ikke minst satser vi på skandinavisk design, sier Ingelath, som selv er designer.

Med utdannelse fra både Fachhochschule für Gestaltung i Pforzheim og Royal College of Art i London, gikk han gradene i VW-systemet gjennom Audi, Skoda og Volkswagen fra 1991. I 2012 ble han designsjef hos Geely-eide Volvo før han i 2017 fikk ansvaret for å lede søsterselskapet Polestar.

– Jeg har fortsatt en lidenskap for design og designeren i meg lever i beste velgående. Polestar er på mange måter drevet av industridesign. Det har ikke bare med utseendet å gjøre, men er også en viktig del av miljøspørsmålet. Hvor kommer materialene fra og hva er deres opprinnelse. Hva kan vi gjøre med aerodynamikken for å redusere forbruket og hva kan vi gjøre for klimaet, spør han.

Grønn kraft

– Kina er kanskje ikke først og fremst kjent for grønn energi, med sine mange kullkraftverk og annen forurensing?

– Grønn energi er kanskje den enkleste utfordringen, da det går an å kjøpe kraft produsert med vannkraft, sol og vind, forklarer han.

– Hva med politiske utfordringer med eiere og produksjon i et land som har straffet Norge etter fredsprisutdelingen og norske spørsmål om menneskerettigheter og situasjonen i Hong Kong?

– I internasjonal handel er konflikter, handelskriger og nå også pandemier umulig å unngå, og det er alltid et element av uforutsigbarhet i forretningsvirksomhet. Dette må man akseptere, leve med og gjøre det beste ut av, sier han.

UKJENT DRIVSTOFF: Polestar 2 har tatt Norge med storm med batterier ombord, men det eneste som er sikkert er at fremtidige Polestar-modeller vil ha en elektrisk motor. Foto: Håkon Sæbø, Finansavisen

Evolusjon

Polestar skal uansett fortsette å lage biler, og da elbiler som fortsatt ser ut som biler har gjort i alle år, med noen små endringer i drivlinjer og detaljer.

– Elbilene ser fortsatt ut som andre biler, selv om drivlinjen er annerledes. Det skyldes flere ting, som at den fortsatt har en sjåfør, samt at det stilles krav til sikkerhet og aerodynamikk. Dersom vi oppnår nullvisjonen når det gjelder drepte og skadete i vår biler og bilene blir selvkjørende kan vi endre utformingen på bilene på flere måter, men det vil neppe skje. Det vil hele tiden skje en evolusjon og ikke en revolusjon i bilens design, tror Ingelath.

– Hva med hydrogen og andre alternative drivstoff?

– Dette er en åpen kamp og det eneste vi er sikre på at det vil bli brukt elektriske motorer. Hva slags drivstoff får vi se på, men vi ser samtidig at batterier har et stort potensial, poengterer Polestar-sjefen.

Veteranbiler

– Hva vil skje med dagens fossile biler når Norge etter planen faser dem ut fra 2025 og andre land følger etter i 2030 og senere?

– Jeg har selv en lidenskap for fossile biler, enten det er en Volvo P1800 eller en Porsche 911. Et alternativ er selvfølgelig å gjør dem elektriske, men jeg håper og tror at det blir mulig å bevare og kjøre historiske og veteranbiler også i fremtiden, sier Thomas Ingelath fra sitt karantenehotell i Kina.

Flyturene mellom Gøteborg og Chengdu blir også en utfordring dersom Polestar skal nå sine mål, men det skjer mye der også.

Elektriske fly

Under sesongåpningen av Formel 1-sesongen i Bahrain palmesøndag, gjorde Gulf Air en overflyvning med sin nye Boeing 787-9 Dreamliner. Flyets nye Rolls-Royce Trent 1000 motorer reduserer forbruket og utslippene med 20 prosent, mens andre generasjon biofuel på tankene reduserer klimaavtrykket med 80 prosent sammenlignet med tradisjonell flybensin.

Elektriske fly ligger litt lenger frem i tid, men å får dem klimanøytrale er ikke bare vanskelig, men foreløpig også umulig. Å løse det tar derfor bare litt lenger tid.