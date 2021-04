18-åringen hadde førerkort en halv time – så gjorde han noe dumt

Reglene for bruk av mobiltelefon mens du kjører bil er svært strenge.

Det startet med et forbud mot å snakke i telefonen bak rattet. Etter hvert som mobilen fikk stadig flere funksjoner, kom også behovet for å stramme inn ytterligere.

Nå har en helt fersk sjåfør i Stavanger fått merke hvordan dette fungerer.

Han brukte mobilen til å bytte sang mens han kjørte bil. Resultatet: Seks prikker i førerkortet og 5.000 kroner i bot. Førerkortet ryker for øvrig hvis man kommer opp i åtte prikker.

Flyttet blikket ned

Det er politiets nettpatrulje Sør-Vest som forteller om episoden, på sin Facebook-side.

Dette skriver de som det som skjedde:

– I forrige uke observerte politiet at en ung sjåfør i Stavanger gjentatte ganger flyttet blikket fra trafikken og ned. Da mistenkte ble stoppet, viste det seg at han hadde byttet sang på en spilleliste på telefonen.

Var inne i prøveperiode

Det er altså ikke lov. Sanksjonene mot ulovlig mobilbruk ble kraftig innskjerpet fra 1. januar i år. Nå gir dette tre prikker i førerkortet og bot på 5.000 kroner, mot tidligere to prikker og 1.700 kroner.

Men, det er også et men her. De to første årene etter at man har tatt førerkort, er man inne i en såkalt prøveperiode. Og 18-åringen som ble stoppet her, hadde ikke hatt førerkort lenger enn en halv time:

– Det betyr at han er inne i en to år lang prøveperiode, og får med det registrert dobbelt så mange prikker som andre. Sangbyttet resulterte i seks prikker og et forelegg på 5.000 kroner, skriver politiet i rapporten.

Flytter seg 11 meter i sekundet

Det hører med til historien av 18-åringen overholdt fartsgrensen på stedet, som er 40 km/t. Men selv om hastigheten er lav, er det skummelt å ta blikket fra veien.

– Selv ved så lav fart flytter bilen seg 11 meter i løpet av ett sekund. Noen sekunders uoppmerksomhet kan med andre ord få svært alvorlige konsekvenser. Dersom ulykken skjer, hjelper det lite at du bare ville bytte sang. Skal du spille av en sang eller andre lydfiler fra telefonen din må den være koblet til et håndfri-system, der du kan styre den via knapper på rattet eller er festet i holder ved dashbordet, skriver politiet til slutt i sin rapport fra hendelsen.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.