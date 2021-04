Mener denne har alt som skal til for å bli en suksess i Norge

Tidligere denne uken viste Toyota bildene av sin første elbil. Riktignok som et konsept, men det er all grunn til å tro at endringene før bilen går i produksjon vil være minimale.

Toyota bZ4x, som bilen heter, skal være på plass allerede neste sommer.

I forbindelse med premieren fikk vi i Broom et eksklusivt, digitalt møte med Andrea Carlucci, som er direktør for markedsføring og produktutvikling hos Toyota Motor Europe og som til daglig har arbeidsplassen sin i Brüssel.

Selvfølgelig for å høre litt mer om den spennende nyheten fra den japanske produsenten. En bil de har utviklet i samarbeide med Subaru.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik ser den nye elektriske Toyota bZ4x, til høyre, ut i forhold til dagens RAV4. Den ser ut til å være lengre, lavere og bredere.

Typisk familiebil

– Aller først Carlucci – fortell oss litt mer om den nye elbilen!

– Gjerne. Bilen skal bygges på den nye e-TNGA plattformen, som er konstruert nettopp for elbiler. Denne plattformen er skalerbar, slik at flere biler i ulik størrelse kan bygges på den. Toyota bZ4x, som kommer først, blir en mellomstor og typisk familie-SUV, med firehjulsdrift.

Andrea Carlucci er direktør for markedsføring og produktutvikling hos Toyota Motor Europe.

– Vi Toyota opptatt av at produktene vi kommer med skal ha høy kvalitet og være fullt funksjonelle for kundene. Kundeservicen skal være på et høyt nivå, og produksjonen så bærekraftig som mulig. Rett og slett ett godt, gjennomtenkt

Toyota-produkt.

– Under utviklingen av denne bilen har dere vært i Norge. Hva fikk dere ut av det?

– Norge er jo unikt i verden innen elbil og dermed interessant for alle som driver med dette. Alt fra ladeinfrastruktur til ulike forretningsmodeller er interessante. Og ikke minst det kalde klimaet dere har om vinteren. All erfaring rundt dette er viktig, forklarer en ivrig Carlucci.

Tradisjonelt batteri

Toyota har uttalt at de tar kulde og vinter på alvor. Ja, mer enn det. De lover at bilen skal opprettholde god rekkevidde også i kulden.

De har også bekreftet at de jobber intenst med en ny type batterier. De såkalte faststoffbatteriene, som er lite sensible for kulde, og som lades raskt.

De sier at denne batteriteknologien IKKE blir å finne på den nye elbilen. I alle fall ikke ennå. Det kan fortsatt gå noen få år før de er en realitet. Men Toyota lover samtidig at de kommer, litt nærmere 2025.

De samarbeider også med den kinesiske elbilprodusenten BYD og Panasonic om batteriteknologi. BYD har spennende ting på gang med sitt såkalte blade-batteri. Men heller ikke her letter Toyota noe på sløret …

(Saken fortsetter under bildet)

Toyota bZ4x vil komme med for- og firehjulsdrift, den skal være romslig og det loves konkurransedyktig rekkevidde.

Får flere drivlinjer

– Den nye elbilen er utviklet i samarbeid med Subaru og kommer også som en Subaru-modell. Hva konkret har de bidratt med?

– Grunnene til et bredt samarbeid med mange aktører er flere og sammensatte. Men en kortversjon er at vi er gode på ulike ting. Subaru for eksempel, er gode på girkasser og drivverk. Det er også drivlinjen de har vært aller mest engasjert i her. bZ4x vil derfor få et svært godt firehjulsdriftsystem, lover han.

– Det er bedre å hjelpe hverandre med det vi er gode på, framfor å bruke masse penger på å utvikle kompetanse som allerede finnes. Vi ser på dette som en vinn-vinn-situasjon, forteller Carlucci videre.

– Kan den komme med tohjulsdrift også?

– Den nye plattformen er som nevnt fleksibel og skalerbar. Slik at flere ulike modeller kan bygges på den. Det ville derfor være unaturlig å ikke kunne tilby modeller med tohjulsdrift. Jeg kan derfor bekrefte at en modell med forhjulsdrift av denne også kommer.

Om nykommeren vil komme med ulike batteristørrelser, og dermed ulik rekkevidde, vil han derimot ikke si noe om.

(Saken fortsetter under bildet)

Rattet er spesielt. Det er bare formaliteter som gjenstår før dette er godkjent i Europa. Den kan leveres med tradisjonelt ratt også.

Får vite mer til høsten

– Dere holder kortene svært tett til brystet når det gjelder spesifikasjoner. Kan du antyde noe som helst om det som svært mange lurer på – nemlig rekkevidden?

– He, he ... Nei egentlig ikke. Men dette skal være en moderne D-segment SUV. Altså en typisk familiebil. Disse bilene har i dag ofte en rekkevidde på mellom 400 og 500 kilometer. Det jeg kan si er at vi skal være konkurransedyktige også på dette området.

– Når vil dere slippe ytterligere opplysninger og spesifikasjoner?

– Bilen er under utvikling og testing nå. Derfor er ikke dette endelig klart fra oss ennå. Det er en av grunnene til at det ikke slippes. Vi kommer med mer rundt dette senere i år, trolig til høsten, forklarer han.

– Det spesielle rattet vil jeg tro dere har fått mange spørsmål om. Vil dette bli å finne i produksjonsbilen?

– Ja. Det er allerede klart for noen av de asiatiske markedene, slik som for eksempel Kina. Vi jobber med å få dette godkjent hos europeiske myndigheter. Det tror vi går greit, så det nye unike «steer-by-wire», kommer etter alt å dømme også hit. Men bilen vil også bli å få med vanlig ratt, legger han til.

«Steer-by-wire» har ingen mekaniske deler mellom ratt og selve tannstangen. Alt er elektronisk. Det er også klargjort for at bilen kan være selvkjørende.

– Den SKAL bli en bestselger ...

– Helt til slutt Calucci, tror du nye Toyota bZ4x kommer til å bli en bestselger i Norge?

– Ja, ja – helt klart. Jeg har allerede ringt den norske importøren og sagt at den SKAL bli en bestselger, jeg, svarer han og ler...

– Neida – spøk til side... Jeg kan ikke forstå annet enn at dette er en bil som bør passe det norske folk godt. Her får man en pen, romslig og moderne bil med et godt firehjulsdrift-system fra et anerkjent merke med et svært godt rykte. Derfor mener jeg at den har det som skal til for å selge godt også i Norge, avslutter den travle direktøren for markedsføring og produktutvikling. Før han må delta på nye møter. Det er flere som er nysgjerrige og spente på nykommeren.

Saken ble først publisert hos Broom.no