Bygger 25 biler til – så er det helt slutt for denne

Elektriske Polestar 2 er en stor suksess i Norge og har gitt det svensk/kinesiske merket en svært god start i vårt marked.

Først ut i modellrekken var den imidlertid ikke. Den første bilen fra Polestar var den ladbare hybriden 1 som kom i 2019.

At du kanskje ikke har hørt så mye om den eller har sett den på norske veier, er ikke så rart. Polestar 1 var aldri ment å skulle være noen volummodell. Tvert imot har den blitt produsert i svært begrenset antall.

Prisen sier også mye om at dette er ment å skulle være eksklusive saker. I Norge starter den på ikke mindre enn 1,6 millioner.

Polestar 1 forlater oss i en gullfarget spesialutgave.

Pushe grensene

Nå er det like før siste eksemplar ruller av samlebåndet. Planen har hele tiden vært at bilen bare skulle produseres i tre år. Polestar 1 takker for seg med inntil 25 spesialmodeller, alle lakkert i matt gull.

– Denne bilen var ikke designet for å passe inn i en kategori. Vi designet den ikke for å konkurrere med andre biler, ei for å tiltrekke oss en spesifikk målgruppe. Polestar 1 handlet om å pushe våre grenser, utforske en ny tid for Polestar og lansere en sterk og bemerkelsesverdig merkevare. Den har fanget hjertet og hodene til mange, og de aller heldigste er de som har kjøpt den, sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath.

Det er ikke vanskelig å se Volvo-likhetene hos Polestar 2. Polestar-sjef Thomas Ingenlath har da også en fortid som sjefdesigner i Volvo.

609 hestekrefter

For å matche fargen, har bilene også gull ventilhetter, gullsømmer i interiøret og sorte hjul. Skal vi gjette at nordisk smak kanskje ikke har veid så veldig tungt underveis i fargevalget her..?

Bortsett fra dette skal spesialutgavene være identiske med de øvrige Polestar 1-eksemplarene. Det betyr at de bygges av karbonfiberarmert polymer og har to elektriske motorer.

Systemeffekten er på hele 609 hestekrefter og voldsomme 1.000 Nm.

Maks 25 eksemplarer skal bygges av spesialutgaven, så er det slutt for Polestar 1.

Kommer med elektrisk SUV

Da Polestar 1 kom på markedet hadde den verdens lengste elektriske rekkevidde for en ladbar hybrid, hele 124 km WLTP. Den rekorden står fortsatt.

Polestar 2 blir ikke lenge alene i merkets modellutvalg. Snart kommer den elektriske SUV-en Polestar 3. De har også vist konseptbilen Precept, en designvisjon for fremtiden, som også blir en del av porteføljen. Precept viser Polestars fremtidsvisjon for bærekraft, digital teknologi og design.

Artikkelen er først publisert av broom.no.