Tordner mot norsk elbil-politikk: – Det er mangel på kunnskap

– For Frp er det totalt uaktuelt å være med på noe som ligner et forbud mot salg av bensin- og dieselbiler.

Det sier Morten Stordalen, bilpolitisk talsmann i Frp, til Broom.

Han sikter blant annet til MDGs partiprogram, hvor det kommer frem at de ønsker å avslutte salget av samtlige nye personbiler, med bensin- eller dieselmotor, allerede fra 2023.

Samtidig har et flertall på Stortinget sluttet seg til målet om at alle nye personbiler solgt i Norge fra 2025 skal være nullutslippskjøretøyer.

– Å presse befolkningen med pisk og forbud for å bytte drivlinje på bilene er jeg sterkt imot. Den siste tiden har vi sett mange eksempler på at norske politikere går fortere frem enn teknologien og det bilprodusentene klarer å levere, sier Stordalen og presiserer:

– En ting er at det rulles ut uferdige elbiler på markedet, med feil og mangler. Noe helt annet er å se på det samlede CO2-utslippet knyttet til elbilens livsløp. I Norge, hvor vi lader bilene med fornybar energi kommer vi godt ut, men slik er det absolutt ikke i resten av Europa og verden, enda.

Morten Stordalen mener det er viktig å ikke glemme hvilken positiv utvikling bensin- og dieselmotoren har hatt de siste årene. Både i forhold til effektivitet og utslipp.

– Mangel på kunnskap

Stordalen understreker at han ikke er motstander av elbilens inntok, men at norske politikere må se hele det globale bildet.

– Jeg er sjokkert over andre politikere som ikke ser dette. Det er rett og slett mangel på kunnskap og vilje, sier Stordalen.

Han sikter til flere såkalte livsløpsanalyser, som viser at elbilen ikke nødvendigvis er så klimavennlig, som mange tror. Dette handler både om CO2-utslippet knyttet til produksjon, samt at strømmen til lading i mange andre land gjerne stammer fra kull- og gasskraftverk.

– Jeg mener det er feil å haste frem teknologi som på mange måter ikke er fullverdig enda, sier Stordalen.

Uaktuelt med forbud

Nå lover Stordalen og Frp at kampen mot diesel- og bensinbil-forbudet vil bli en hovedsak foran høstens stortingsvalg.

Klima- og miljøminister fra Venstre, Sveinung Rotevatn, sier til TV 2 at regjeringen ikke har tenkt å forby bensin- og dieselbiler fra 2025, men vi har et tydelig mål om at alle biler solgt fra 2025 skal være null-utslippsbiler.

– Det er helt klart! Vi mener det skal være opp til hver enkelt, hvilken motor de vil ha i bilene sine. Mange kjører mye og langt, da er ikke elbil nødvendigvis det smarteste valget. Dessuten koster elbiler med god rekkevidde, slik som Tesla eller Audi e-tron, fra 600.000 kroner og oppover. Det er langt i fra alle som har råd til det.

– For Frp er det helt uaktuelt med et forbud mot bensin- og dieselbiler. Dette blir en viktig sak for oss foran høstens valg, avslutter Stordalen.

Her er Frps forslag i Stortinget:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for fortsatt salg av bensin og dieselbiler i det norske markedet også etter 2025.

Bakgrunn: Bensin og dieselbiler utgjør omtrent 90% av den norske personbilparken. I mange år fremover vil hoveddelen av personbilene fortsatt bruke bensin- og diesel selv med et økende salg av el-biler. Elbilen er et godt alternativ for mange med korte reiseavstander. Det er imidlertid slik at i et land der vi ønsker å ta hele landet i bruk både som boområder og til næringsvirksomhet er dagens elbil et umulig alternativ skal hverdagen henge sammen for mange.

Elbilen er i praktisk bruk et betydelig steg tilbake sammenliknet med tradisjonelle bilers rekkevidde og tid det tar med energipåfyll. Dårlige vinteregenskaper er også en utfordring i hverdagen for elbileiere der rekkevidden kan halveres på kalde dager fra et i utgangspunktet lavt nivå. Forslagstillerne vil også avvise forslaget om å pålegge offentlig forvaltning å bare anskaffe elbiler fra 2022.

Dette vil ikke være praktisk mulig å gjennomføre i deler av landet med lange reiseavstander. Spesielt vil dette skape problemer i vinterhalvåret med kjøretøy med kort rekkevidde og få lademuligheter.

For mange bilister er ikke elbilen et alternativ uten at man gjør hverdagen betydelig vanskeligere. Stortinget har allikevel satt en målsetting om at det bare skal selges kjøretøy med alternativ energi fra 2025.

For folk bosatt utenfor byområdene vil dette ikke være mulig. Forslagstillerne er videre opptatt av konkurranse og mener at teknologimonopol ikke er veien å gå. Forskjellige teknologier må få konkurrere, så kan den enkelte få treffe sine valg uten politisk ensretting.

Her er det også grunn til å fremheve at bensin- og dieselbiler fortsatt vil være godkjent for salg i sine produsentland uavhengig av norske målsettinger. Et særskilt forbud mot nysalg av konvensjonelle biler i Norge vil være uholdbart.»

