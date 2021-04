Jo – en bil kan faktisk bli FOR bra

Støysvak og stillegående: Det er et salgsargument de fleste bilfabrikanter med et snev av respekt for seg selv har bruk opptil flere ganger.

For det er noe med det stille og komfortable som gir oss en følelse av velvære og det å slappe av. Uten hjulstøy, motorbråk og vindsus.

Produsenter, særlig av litt dyrere biler, har lagt veldig mye sjel i nettopp dette. Med valg av dekk, lydisolasjon, stillegående motorer, dobbel glass i vinduer og aerodynamikk som ikke gir sjenerende sus og støy.

Nå viser det seg at det faktisk kan bli for bra. Og – nei vi tuller ikke.

Slik ser andre generasjon av Rolls-Royce Ghost ut.

Kvalm, uvel og syk

Under utviklingen av en modell fra det som er luksusmerket over alle, Rolls-Royce, oppsto nemlig et problem. For i løpet av den fem år lange utviklingsperioden av nye Ghost ble den faktisk oppfattet som for stille og vibrasjonsfri av flere av testpassasjerene. Folkene om bord ble kvalme, uvele og syke.

Det er ikke noe den anerkjente og ærverdige britiske luksusbilprodusenten kan leve med. Ergo måtte de gjøre en del av jobben om igjen – og altså ikke fullt så bra som første gang.

Løsningen ble å sende ingeniører med lydfølsomt utstyr inn i bilen for å måle støy, frekvenser og vibrasjoner fra hver enkelt komponent i interiøret, slik som fra seteunderstell, luftkanalene til klimaanlegget, lyden fra stereoanlegget og alle andre tenkelige og utenkelige ting.

Man konkluderte med at den utstrakte bruken av aluminium i generasjon to av luksusbilen måtte ta en del av skylden. Aluminium demper nemlig lyden bedre enn stål. Men også de ulike lydfrekvensene ble korrigert.

Selv om den bråker og rister noe mer nå, er det neppe noen "straff" å være passasjer i denne.

Omfattende endringer

Man endte rett og slett opp med å lage en bil som rister og støyer mer. Man fjernet blant annet en del lydisolasjon, både i gulv og tak. Man re-konturerte seteunderstellene slik at de vibrerer bitte litt og i en spesifikk frekvens. Innfestingen til baksetet ble også endret og de fire (!) lagene med støyisolasjon i bagasjerommet og inne i dørene ble justert slik at tette luftlommer ble fjernet.

Også V12-motoren på 6,75-liter og med en ytelse på 563 hestekrefter ble omprogrammert, slik at lyden og lydfrekvensen ble riktig. Alt i jakten på den perfekte opplevelsen innvendig.

Nå tror vi absolutt ikke at nye Rolls-Royce Ghost er noen «bråkebøtte» av en bil etter disse endringene. Det er tydeligvis ikke bare å pøse på med mye av det beste for å lage luksusbil. Dette viser at viser at det en hårfin balansegang med å stoppe i tide, når du skal oppnå det perfekte.

Det kan rett og slett bli FOR bra – og da blir det dårlig.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no