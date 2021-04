Arnfinn satte bort hjulskiftet – det ble starten på mange problemer

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg fikk skiftet til vinterhjul i fjor høst, på et dekkverksted.

Men nå tenkte jeg at jeg gjør det selv, så får jeg trimmen "på kjøpet". Jeg merket fort at boltene satt knallhardt, selv etter at jeg brukte rør på hjulkrysset. - 1. - 2. - og 3. bolt røk / knakk.

Heldigvis hadde jeg tatt i kryss, slik at de to gjenværende satt på hver side. Jeg kjørte forsiktig til firmaet som hadde montert hjulene i fjor og forela dem problemet. De sa de hadde trukket til med 1,20 mens Peugeot anbefaler maksimalt 1,10.

De sa også noe om at de hadde hørt at et parti bolter var av dårlig kvalitet. Uansett hadde de ikke verktøy til å fjerne de knekte boltene med, så jeg endte opp på et bilverksted.

Oppe i det hele var jeg jo spent på hvordan det gikk med løsning på resten av boltene. Det hadde gått noenlunde greit, men de var ikke i "bra stand", var svaret. Jeg forsto det dithen at jeg burde bytte alle. Der de knekte satt, måtte de bytte hele navet.

Før i tiden borret de opp og brukte en såkalt "grisepikk" og ut med den. Den slags gidder de kanskje ikke gjøre i dag?

En annen ting: Jeg har vært bilist i 58 år, men aldri måttet skifte hjulbolter. Håper du har en forklaring på dette? Mvh. Arnfinn Pettersen

Benny svarer:

Hei Arnfinn. Det er alltid kjedelig når dette skjer.

Jeg har selv en del år bak meg på verkstedgulvet og kan bekrefte at dette med ødelagte hjulbolter og mutre er en ganske vanlig sak. Dette opplever mange nordmenn hver eneste dag, nå i hjulskiftsesongen.

Grunnene til at dette skjer er flere. Ofte trekkes de til altfor hardt med en trykkluftdrevet muttertrekker – uten en momentstav som regulerer hvor hardt det skrus til.

Mutrene eller boltene entres ikke for hånd, slik at man kjenner at gjengene «får tak» og kan skrus lett, men puttes rett i pipa på muttertrekkeren – og så fliser man på. Og håper på det beste.

Bolter og mutre rengjøres ikke og smøres ikke. Ofte kan det være en kombinasjon av disse tingene også. Resultatet, av det jeg vil kalle slurv og hastverk, er ofte ødelagte gjenger og knekte hjulbolter.

Det handler om å bruke litt tid for å få gjort det ordentlig. Da skal hjulbolter og mutre normalt vare bilen ut – og vel så det …

Akkurat dette med tid er det vel en del dekkverksteder som sliter litt med når det stormer som verst og alle skal være først i køen og ha hjulskift samtidig. Det kan kanskje være fort gjort å ta noen snarveier da.

En del av dem som skifter hjul er også innled sesonghjelp, kanskje noen ganger uten kunnskapen og yrkesstoltheten som skal til for å gjøre dette riktig. Men jeg er overbevist om at de aller fleste dekkverksteder legger seg i selen for å gjøre det riktig. De er heller ikke tjent med reklamasjoner og misfornøyde kunder. Men selvfølgelig kan feil skje også her.

Kan skyldes gammel skade

Problemet i slike saker er hvem som har skyld og dette med bevis.

Det at verkstedet i ditt tilfelle har skrudd til for hardt har normalt ikke noe å si. Det er neppe der feilen ligger, men jeg er imponert over at du husker hvilket moment dine hjulbolter ble tiltrukket med, et halvt år senere.

Et parti med dårlige hjulbolter, kan kanskje forekomme, men i mine ører høres den «tynn» ut. Slik sett kan det være lett å skylde på dekkverkstedet.

På den annen side: Var gjenger på bolter og mutre skadefrie, eller kan de allerede ha vært slitt/hatt en skade da bilen ble levert? Kanskje har hjulene vært av på en service for sjekk av bremser – og at skaden egentlig oppsto der? Ting er ikke alltid like opplagte som de ser ut som.

Ofte blir det påstand mot påstand i slike saker. Og dette med å bevise noe som helst blir vanskelig. Jeg tenker at man må ta slike ting på kontoen for «shit happens». Det viktigste her er å få rettet opp i elendigheten slik at hjulene sitter på og du kan kjøre trygt i sommer.

Når det gjelder å fjerne knekte bolter fra hjulnavet, så er den neppe lønnsomt å la en mekaniker som koster 2.000 kroner timen stå og fikle med dette. Kanskje blir det ikke bra heller, så det må byttes uansett. Lik det eller ei, men vi er nok i ferd med å reparere og fikse mindre og bytte mer. Den trenden tror jeg neppe snur heller. Slik er det bare.

Til høsten skifter du selv. Så vet du at det blir i orden. Selvgjort er velgjort!

Saken ble først publisert hos Broom.no