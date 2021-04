Super-bloggeren fikk beslaglagt Lamborghinien

Forleden fortalte vi om en brite som hadde fått hele 66 bøter på bare ti måneder. Vi antydet vel at kanskje kunne være en rekord. Les den saken her:

Nå viser det seg at den russiske super-bloggeren og influenseren Nastya Ivleeva (30) med over 18,7 millioner følgere på sosiale medier, går den omtalte briten en høy gang.

Influenseren har nemlig klart kunststykket å pådra seg hele 199 bøter bare så langt i år. det tilsvarer 66 bøter i måneden – eller et gjennomsnitt på over to bøter per dag. Utrolig, men sant.

Ivleeva er godt kjent i Russland som programleder på TV, influenser og blogger. Her avbildet med Lamborghinien sin.

En rask sak

Ikke bare det – hun har heller ikke betalt bøtene. Det gikk som det ofte gjør når man stikker "hodet i sanden" og overser konsekvensene.

Nylig fortalte en ulykkelig Nastya Ivleeva selv, på sosiale medier så klart, at politiet hadde stoppet henne ute i trafikken og beslaglagt Lamborghinien hennes.

Det melder nyhetsnettstedet ladbible.com.

Det er liten tvil om at Ivleeva er populær. Nesten 1,2 millioner liks og over 5.000 kommentarer har hun fått på denne videosnutten fra da hun ble stoppet av politiet.

Lamborghinien er en Avantador. En relativt sprek sak med 6,5 liters V12-motor. Effekten er på fra 690 hestekrefter, avhengig av modell. Sprinten fra 0- 100 km/t gjøres unna på fra 2,9 sekunder. Til 200 km/t bruker man rundt 6,5 sekunder. Mens toppfarten er på 350 km/t.

I Norge selges slike biler fra rundt 3 millioner kroner og oppover på bruktmarkedet. Da som 5 - 6 år gamle. Så noen direkte billig doning er det heller ikke.

Jobber med å gjøre opp

Hvilke beløp bloggerens bøter har kommet opp i sier ikke historien noe om. Men i Russland antas Lamborghinien å ha en verdi på rundt 20 millioner rubler.

Bøtene Ivleeva har fått er på alt fra ulovlige parkeringer, kryssing av dobbelt sperrelinje i veibanen, farlige forbikjøringer og fartsovertredelser.

Det var imidlertid ikke så veldig lenge politiet hadde sportsbilen i beslag.

L adbible .com skiver nemlig at den kjente bloggeren lyktes i å få ordnet opp kjapt. En del av bøtene er allerede betalt og hun har fått tilbake bilen.

– Det er første gang i mitt liv at noen tar bilen min. Nå venter jeg bare på anledning til å få betalt resten av bøtene, uttaler hun.

