Lyser denne lampen må du stoppe bilen og sjekke

- Lampen er et varsel om at du har lite luft i dekkene eller har punktert, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i enpressemelding.

Vi er inne i tiden for å få sommerdekkene på bilen. Etter vinterlagringen kan de ha mistet litt luft.

- Sensorene er ganske ømfintlige på en del biler. Så det er ikke mye feil i dekktrykket som skal til for at varsellampen lyser, sier Sødal.

Krav til dekktrykk-overvåking



1. november 2014 kom det krav om at alle nye biler skal ha Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Hensikten er å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Enkelt fortalt er det et overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller. Noen opplever også at lampen lyser etter at dekket har truffet en hump eller et hull. I verste fall har du punktert.

Dekktrykk er viktig



- Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon og etterfyll luft, sier Sødal.

Lufttrykk er viktig for å ha godt veigrep. I tillegg reduserer det slitasjen på dekkene dine og gir deg mindre utgifter til drivstoff.

Hvordan tilbakestiller jeg varsellampen?

Alle biler tilbakestiller sensorene forskjellig. Noen modeller krever kun at du kjører en tur, andre ganger krever bilen at du går inn i menyen for å tilbakestille eller nullstiller systemet. Må du tilbakestille systemet, sjekker du instruksjonsboka for hvordan du gjør det på akkurat din bil.

- Hvis du ikke får nullstilt systemet og fjernet varsellampen, må du nok ta en telefon til et verksted så de kan hjelpe deg med å nullstille, rådgir Nils Sødal.

Se video: Hvordan bytte dekk: