Elbil-offensiv fra Mercedes: Denne har ikke mange konkurrenter

De har allerede EQC, EQV og EQA ute på veiene. I forrige uke viste de det nye og elektriske flaggskipet EQS for første gang. Og nå har enda en elbil fra Mercedes debutert: Denne gangen EQB.

Mercedes kaller den selv en kompakt premium-SUV. EQB har syv seter og firehjulstrekk, dermed har den også svært få konkurrenter i elbilklassen.

Rekkevidden er i starten på opptil 419 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Norgeslansering er forventet mot slutten av året.

Kommer med ekstra lang rekkevidde

– Flere forskjellige effektutgaver vil være tilgjengelig, og med 4MATIC firehjulstrekk har EQB alle egenskapene som skal til for å bli en suksess, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

EQB starter med en batterikapasitet på 66,5 kWt og vil kunne bestilles i forskjellige effektutgaver, blant annet over 270 hestekrefter. Det vil også være mulig å velge mellom for- og firehjulstrekk. I tillegg er det planlagt en versjon med ekstra lang rekkevidde.

Tredje seterad er tilleggsutstyr. Her kan to ekstra passasjerer med en høyde på opptil 1,65 meter sitte komfortabelt. Lastevolumet i bagasjerommet strekker seg fra 495 liter, til 1.710 liter i utgaven med fem seter, og fra 465 til 1620 liter i utgaven med syv seter.

Hekken er svært rett, her er det fokus på mest mulig innvendig plass.

Skyve og felle ned

Bakseteryggen på andre rad kan justeres i flere steg som standard, og som et tilvalg kan hele seteraden justeres i lengderetning med 140 millimeter. Det frigjør hele 190 liter med plass i bagasjerommet. Opptil fire barneseter kan settes inn i EQB, og baksetene i den tredje seteraden kan legges flatt ned i gulvet.

I front har EQB den karakteristiske sorte panelgrillen, og det gjenkjennbare lysbåndet som forbinder kjørelysene. Bak smelter LED-lysene sømløst inn i den avsmalnende LED-lysstripen, noe som understreker bredden. EQB leveres med lettmetallfelger i to- eller trefarget design i opptil 20 tommers størrelse.

Det er ikke grunn til å vente noen overraskelser i interiøret, her har Mercedes løftet seg mange hakk de siste årene.

Kan lade 100 kW

Langs dashbordet er den velkjente Widescreen Cockpit plassert, en skjermflate som gir krystallklare digitale instrumenter. Med MBUX (Mercedes-Benz User Experience) har du mulighet til å bruke stemmestyring via talekommandoen «Hey Mercedes». Her kan du for eksempel be om å skru opp varmen i bilen eller bytte lys på Ambient Lighting.

EQB kan lades med opptil 11 kW via ladeboks ved hjelp av ombordladeren. På hurtigladestasjon kan EQB lade med opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10-80 prosent batterikapasitet kun tar litt over 30 minutter, under perfekte forhold.

Mercedes B-Klasse fantes i elektrisk utgave for noen år siden. Nå følger Mercedes opp med nye EQB.

Advarer om syklister og kjøretøy

EQB har intelligente kjøreassistentsystemer hvor blant annet Active Lane Keeping Assist og Active Brake Assist er standard. I mange kritiske situasjoner har sistnevnte evnen til å forhindre en kollisjon, eller redusere alvorlighetsgraden, med autonom bremsing. Systemet er også i stand til å bremse for stasjonære biler og kryssende fotgjengere ved typiske byhastigheter.

De forbedrede funksjonene til Driving Assistance Package inkluderer for eksempel svingmanøvreringsfunksjonen, nødkorridorfunksjonen, avkjøringsvarselfunksjonen, som advarer sjåføren om nærmende syklister eller kjøretøy, og en advarsel når fotgjengere blir oppdaget i nærheten av fotgjengerfelt.

EQB er 4,68 meter lang. Det betyr også at dette er en av de minste syvseterne på markedet.

Her er noen kjappe data på nykommeren. Så langt sier ikke Mercedes noe om muligheten for taklast eller hengervekt.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no