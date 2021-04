– De bilene kommer til å forsvinne fryktelig fort

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

Bilparken i Norge endres langt raskere enn før og tradisjonelle drivlinjer byttes ut med hydrid- og elbiler. Nordmenn kjøper også langt flere nye biler enn før og hittil i år, pr. 1 mars, er det registrert 15.591 nye biler i Norge, opp 0,3 prosent fra i fjor.

Hør ukens episode - Forglemmegei:

Det betyr at det nå er rundt 5,64 millioner registrerte kjøretøy i Norge, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Av hele kjøretøybestanden er 2,77 millioner personbiler der 9,7 prosent er helt elektriske, 36,9 prosent går på bensin og 44,9 prosent bruker diesel. Til tross for at bensin og diesel fortsatt troner øverst på bilpark-statistikken stod biler med ren fossil drivlinje for kun 12,7 prosent av nyregistreringene i februar, mens hybrid- og elbiler stod for de resterende 87,3 prosentene. Det er liten tvil om at den norske bilparken endres stadig raskere.

Mil etter mil - en podcast om bil Hvorfor engasjerer bil så mye? Hvorfor er det så mange sterke følelser rundt elbiler? Og skal vi i det hele tatt ha biler i fremtiden? Få kan mer om bil enn Finansavisen Motor-journalist Håkon Sæbø. Nå skal han - sammen med selverklært bilidiot Marius Mørch Larsen (redaksjonssjef i Finansavisen Premium) forsøke å komme litt nærmere en fasit, enten ved diskusjon, krangling eller med en bilgal gjest i Finansavisens podcast om bil.

Flere gamle bilmodeller er her ennå, men hvor lenge? I denne episoden snakker podcastgutta blant annet om de bilene som straks er på vei til å forsvinne, og som vi kanskje eller kanskje ikke kommer til å huske.

Fargevalg og glemte modeller

Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø, har fått spørsmål fra en leser om hvorfor hvit lakk har blitt så populært.

– Enten så kjøper du hvit bil fordi det er billig eller fordi du synes det er kult, svarer bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Et eksempel er benchmark-bilen Porsche 911. På den er det jo mange bilkjennere som mener at den beste utgaven er den uten mye utstyr, altså Carrera 2 i nettopp hvit farge. Det er gratis og det ser bra ut, sier Sæbø.

Temaet om hvilke biler som snart blir borte fra veiene blir også plukket opp igjen i denne ukens podcast, og det dukker opp flere biler man ser langt sjeldnere enn før. Blant annet blir første generasjon Nissan Leaf nevnt.

– De bilene kommer til å forsvinne fryktelig fort. Når de billigste utgavene koster rundt 40.000 og batteripakken havarerer, så er bilen verdiløs, sier Mørch Larsen.

I tillegg trekkes første generasjon av Porsche Cayenne frem som en kandidat som fort blir borte fra veien. Cayenne og mange, mange flere blir diskutert i denne ukens episode av Mil etter mil – en podcast om bil.

Hør forrige ukes episode – Man skal aldri hvile: