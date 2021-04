Mye handler om elbil hos de store bilprodusentene. Audi har for alvor satt seg selv på akkurat det kartet de siste par årene. Etter en noe treg start, har de produsert over 80.000 eksemplarer av den mest solgte bilen i Norge i fjor: Den elektriske SUV-en e-tron.

I et eksklusivt intervju med Audis toppsjef, Markus Duesmann, har vi fått anledning til å blant annet diskutere de videre elbilplanene.

Men vi fikk også sneket inn et spørsmål vi vet mange bilentusiaster i Norge lurer på: Hva skjer med diesel og bensinmotorene de neste årene?

Volvo har for eksempel sagt at de bare skal lage utslippfrie biler fra 2030.

Duesmann kommer med en klar melding rundt akkurat det:

– Vi er ikke like desperate. Vi ser at fossile motorer fortsatt har mye bra med seg, sier han.

Audi RS 6: Her tester Broom stasjonsvogn i 290 km/t

– Ikke rustet for elbil

Duesmann understreker likevel at Audi mener at elbiler er framtiden.

– Det er derfor vi gjør sånne enorme investeringer rundt akkurat dette. Jeg elsker elbiler. Tidligere hadde jeg en e-tron – nå kjører jeg e-tron GT. Mot slutten av året vil vi ha fem ulike elektriske modeller, forteller han.

Likevel understreker han altså at de fossile motorene skal være med oss en god stund framover.

– Vi kommer til å bruke dem et godt stykke inn i 2030-årene. Husk at det finnes flere markeder som ikke er rustet til å gå over til elbiler. Det mangler både infrastruktur og tilgang til nok strøm.

Her er vår test av nye Audi RS 6

Færre og færre

Duesmann ønsker å ha et tilbud også for de som setter pris bensin- og dieselmotorer.

Den store SUVen Q8 er ikke tilgjengelig som ren elbil. Ennå.

– Vi har enkelte kundegrupper som elsker fossilbiler – og en moderne dieselmotor er fortsatt en veldig god teknologi. Når det er sagt, er det ingen tvil om at antallet vil bli redusert for hvert år. Og om ikke så lenge, vil vi komme med et estimat for når vi mener alle bilene våre skal være elektriske, sier Audi-sjefen.

Flere vil ha brukt dieselbil, mens elbilene rygger

Kraftige bensinmotorer

Noen av kundene som elsker fossilbiler, er nok de som kjøper de mest sportslige modellene til Audi. De som har S og RS i navnet – og selvsagt superbilen R8.

Audi e-tron GT er det elektriske flaggskipet til Audi. Den er på vei ut på markedet i Norge akkurat nå.

Utvalget av RS-modeller har faktisk aldri vært bedre enn det er nå. Alt fra kompaktbilen RS3 – til flaggskipet og SUVen RS Q8.

Noe av det eierne setter pris på med disse bilene, er buldrende bensinmotorer, gjerne med fem, seks eller åtte sylindre. Audi R8 byr til og med på ti!

Denne Audien var uoppnåelig drømme-SUV for de fleste

Mer bensinmoro i vente

På direkte spørsmål fra Broom om hva som skjer med disse bilene, svarer Duesmann slik.

– Bensinmotoren skal leve videre. For eksempel blir får neste generasjon av både RS 4 og RS 6 bensinmotor.

Den nyheten blir nok godt mottatt. Særlig RS 6 har nærmest blitt et ikon blant norske bilentusiaster – siden den både er praktisk, ser rå ut og kjører som et pisket skinn.

PS: På bruktmarkedet ligger det i skrivende stund 48 RS 6 til salgs i Norge – fordelt på de ulike generasjonene

Så mye elbil får du for 100.000 kroner

Denne saken ble først publisert på Broom.no.