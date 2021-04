Brannvesenet solgte gammel pickup – da ble det budkrig

Hvem har ikke en eller annen gang i barndommen drømt om å være brannmann? Nå har noen tatt den drømmen ett hakk lenger – og kjører rundt i din egen brannbil!

For denne røde Toyota Hiluxen fra 1985 har nemlig en nylig avsluttet karrieren, nettopp som brannbil. Nærmere bestemt hos Volda Brann og redning.

Nå er den gamle sliteren nettopp solgt via Auksjonen.no.

– Det har vært hell vill respons. Vi selger flere tusen biler i året, men det er ikke ofte vi opplever maken. Dette tok helt av!

Det sier Glenn Sleipnes, som er salgssjef for bil hos Auksjonen.no.

Det er nesten ikke til å tro. Etter 36 år har bilen gått bare 5.520 godt dokumenterte kilometer. Foto: Volda Brann og redning. Foto: broom

Unik kilometerstand

Den 36 år gamle Toyota pickupen har tydeligvis hatt en ganske rolig liv, uten altfor mange utrykninger. Kilometerstanden er ikke på mer enn beskjedne 5.520 kilometer. Det tilsvarer en kjørelengde på drøyt 150 kilometer i året det.

Vi tror du skal lete veldig lenge for å finne en Hilux fra denne tiden med en slik kilometerstand. De fleste har gått veldig langt og blitt tøft brukt underveis. Tilstanden er ofte deretter. Det gjør denne bilen som nå ble solgt unik. Det finnes svært få urørte, rustfrie slike biler igjen.

Det gjør så klart noe med prisen. For tro det eller ei: Den gamle Toyota pickupen ble solgt for den nette summen av 184.990 kroner!

– Det var faktisk litt trist å kvitte seg med denne bilen som vi har hatt i så utrolig mange år. Det sier Kristian Driveklepp som er brannmester i Volda brann og redning.

Han forteller at en erstatter for Toyotaen allerede er innkjøpt.

– Ja, vi har fått en Volkswagen Transporter med forsterket chassis, nå som Hiluxen er solgt.

Skulket skolen da han måtte kvitte seg med sin første bil

Også innvendig er bilen nærmest som ny. Det er alt annet enn vanlig på disse. Foto: Volda Brann og redning. Foto: broom

Pengene går til beredskapsmateriell

– Hiluxen er forresten i god stand. Den hadde gått bare 10 mil siden forrige service. Den har også blitt passet godt på underveis, forsikrer brannmesteren.

– Om jeg skulle anbefale noe til ny eier, så er det kanskje å skifte olje på gir og aksler. Ikke for at det er noe galt – men som rent forebyggende, forklarer han.

– Bilen har noen bruksmerker, det er slik det blir. Bruken kan være tøff ,av årsaker de fleste forstår. Det har jo vært alvor når den har vært på utrykning.

Han anslår at bilen i gjennomsnitt har hatt utrykninger 5-6 ganger i året. Samt at den har vært med på en del øvelser.

– Bilen har vært stasjonert på Dravlus, som er ei bygd med rundt 550 innbyggere, i Volda kommune. Pengene vi fikk for bilen går for øvrig til innkjøp av nytt beredskapsmateriell, forklarer den hyggelige brannsjefen.

Med blålys og sirene

Som nevnt ble den solgt for nesten 185.000 kroner, men Driveklepp hadde tro på en enda høyere pris.

– He, he... Ja, da budene haglet inn som verst trodde jeg den ville passere 200.000 kroner. Men jeg er godt fornøyd med beløpet, altså. Disse bilene her jo har økt voldsomt i popularitet de siste årene. Vårt eksempler tør jeg påstå er unikt, med tanke på tilstand, kjørte kilometer og vedlikehold, forklarer han.

– Vi diskuterte litt fram og tilbake, men vi endte med at vi selger den som den sto. Med blålys, sirene og logoer og det hele. Så håper vi at nye eier sørger å ta godt vare på den koselige brannbilen videre, avslutter Driveklepp.

Bilen ble solgt med både blålysene, sirenen, vinsjen og kufanger. Det er bare å hive en stige på taket, så har man en vaskekte brannbil. Foto: Volda Brann og redning. Foto: broom

Holder seg godt i pris

Toyota Hilux er viden kjent for en legendarisk driftssikkerhet og framkommelighet. Bilene går knapt i stykker, så lenge de får et minimum av stell. Konstruksjonen kan betegnes som primitiv, enkel og holdbar, i alle fall hvis man klarer å holde rusten borte. For akkurat rust har tatt livet av mange av disse gamle, trofaste sliterne.

Her er det fint lite av kjøreegenskaper og komfort, men sjarm, det har den så absolutt.

Salgssummen på nesten 185.000 kroner gjenspeiler at Hiluxer de siste årene har hatt en voldsom prisoppsving og er svært etterspurte på bruktmarkedet. Prisen kan sikkert for menigmann oppfattes som meningsløs høy, men gamle Toyota Hilux er samlerbiler og ikoner nå. Da blir det slik.

Vi deler også brannmesterens ønske om at den unike Hiluxen tas godt vare på videre.

(Artikkelen er først publisert av Broom)