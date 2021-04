Ventet to år på drømmebilen – etter seks timer skjedde dette

Noen ganger kan livet være litt kjipt og gi deg en nesestyver du sent glemmer.

Litt slik tror vi 43 åringen, som ventet i to år på sin spesialbestilte Ferrari F8 Tributo, også føler det.

Gleden var garantert stor da den tyske mannen endelig, fikk overlevert nøklene til millionbilen. En bil som i Tyskland koster 360.000 euro.

Vi snakker om rundt regnet 3,7 millioner kroner. Da uten norske avgifter og moms. Noe som fort dobler prisen og vel så det …

Ferraris F8 Tributo ble lansert i 2019 og kan litt enkelt beskrives som en videreutvikling og en lettere utgave av råskinnet Ferrari 488 Pista.

Super-rask

F8 har samme 3,9 liters V8 motor med doble turboer og friske 710 hestekrefter og gjør unna sprinten fra 0-100 på 2,9 sekunder. Den fortsetter opp til 200 km/t på bare 7,6 sekunder, mens toppfarten er på smått utrolige 340 km/t.

I tillegg hadde eieren av denne bilen fått gjort en del oppgraderinger med sin bil. Alt fra sømmene i setene, til lakkfargen var «skreddersøm» etter kundens ønske. Det skriver blant flere tyske medier avisen berliner-zeitung.de

Men det som burde vært en drømmedag, endte altså med å bli et mareritt for den nyslåtte bileieren.

Det er nok å kaste et kjapt blikk på den, så forstår man at Ferrari F8 Tributo er rask bil … Foto: broom

«Upassende hastighet»

Bare seks timer etter at han hadde hentet sin nye Ferrari – og på selve jomfruturen – på vei fra Berlin til Baden-Württemberg på Autobahn A5 mistet han kontrollen over bilen. Ifølge tysk politi kom mannen borti en betongkant. Et bakhjul ble revet av og traff en møtende minibuss, mens Ferrarien videre krasjet inn i en kollisjonsbarriere før den stoppet, som totalvrak, midt i veien.

Da hadde det gått seks timer fra eieren fikk overrakt nøklene til bilen. En relativt kortvarig glede der altså...

I følge politiet var årsaken til ulykken en kombinasjon av at Ferrarien var utstyrt med sommerdekk, at veien var våt og at bilen "sannsynligvis kjørte i upassende hastigheter", som det litt diplomatisk skrives.

Sjåføren slapp fra det hele uten en skramme. Passasjeren fikk alvorlige, men ikke livstruende skader og får behandling på sykehus.

Noen ganger kan det være stor sprik mellom drømmer og en brutal virkelighet. Det var neppe slik eieren hadde sett for seg at to års ventetid på drømmebilen skulle ende ...

