Den har dieselmotor – men er mer populær enn noen gang

Volvo XC70 gikk i mange, mange år sin seiersgang som robust, trygg og fornuftig familiebil.

Dessuten hadde den litt ekstra bakkeklaring, firehjulsdrift, de siste årene primært en ganske kraftige dieselmotorer, godt med utstyr og grei plass. Det var rett og slett en bil som passet norske forhold og norske kjøpere veldig godt.

Men etter å ha vært på markedet helt siden 1998, i tre ulike generasjoner, var det i 2016 over og ut for XC70.

Grunnene til dette var flere. Bilen begynte unektelig å trekke på årene. Dessuten trengte Volvo kapasiteten til produksjon av nye modeller.

Typisk Volvo-interiør fra noen år tilbake i XC70. Setene er gode og bilen komfortabel.

Holder seg svært godt i pris

I midten av april i 2016 rullet det aller siste eksemplaret ut av portene på fabrikken i Torslanda utenfor Gøteborg. Dermed var en epoke over for Volvo – etter nesten 20 år. Det var regelrett rift om å få tak de siste XC70, før de overlot produksjonslinjen til den gang nye XC90, S90 og V90.

Rift om om XC70 er det fortsatt – nesten fem år etter at bilen forsvant. Det speiler også prisene på bruktbilmarkedet. Det har nemlig vist seg at modellen holder seg svært godt i pris. Særlig når vi snakker eksemplarer med lav kilometerstand og mye utstyr.

Bilene selges fort og i skrivende stund ligger rundt 230 slike biler ute for salg. Det er omtrent 100 mindre enn på samme tid i fjor. Én grunn til det kan være at de tynnes i rekkene av de eldste modellene, som nå er gamle og har gått langt.

De rimeligste bilene skifter eier for rundt 20.000 kroner. Mens de sist produserte fra 2016 og med en hyggelig kilometerstand, på under 100.000, koster mer enn både hva en splitter ny elektrisk Polestar eller Tesla Model 3 gjør. De prises til tett oppunder 500.000 kroner. Ikke bare det – de selges til den prisen også.

Volvo XC70 er en bil som er lett å like og den er godt tilpasset nordiske forhold.

Måtte bare klinke til og kjøpe usett

Det bekrefter også en bruktbil-kunde, som ønsker å være anonym.

– Jeg forsøkte over lengre tid å få tak i en slik bil. Men de ble solgt i tur og orden, rett foran nesa på meg. Ikke bare én eller to ganger, men flere. Jeg skjønte at skulle jeg ha sjans til å få tak i en, så måtte jeg være skikkelig "på".

– Så da en fin XC70 med riktig farge og riktig pris dukket opp på fast-søket jeg hadde lagret, ringte jeg forhandleren med én gang jeg fikk varsel og sa at den skulle jeg ha. Men selv da var det litt vanskelig. Det var flere enn meg som hadde ringt...

– Det endte med at jeg overførte pengene og ordnet med transport av bilen hjem, da den sto et stykke unna. Selvfølgelig etter å ha intervjuet forhandleren skikkelig og fått bekreftet både tilstand og historikk på bilen. Så den ble kjøp utsett. Heldigvis svarte bilen til alle forventninger og vel så det. Skulle jeg dratt ned å sett på den før jeg hadde bestemt meg, hadde nok denne også glippet, avslutter bilkjøperen.

Dette må du sjekke før kjøp

Som alltid bør servicehistorikk sjekkes, når bilen sist hadde, eller skal på, EU-kontroll. Feil på bremser og forstilling er en gjenganger på Volvo.

Parkeringsvarmeren kan være et svakt punkt. En del biler har problemer med automatgirkassa. Elektronikkfeil er også ganske vanlig og alle elektriske funksjoner bør sjekkes litt nøye. Særlig parkeringssensorer, den elektriske bakluka og de elektriske vindusheverne har det vært en del trøbbel med. Det kan også være verdt å tenke på at bilen bruker ganske mye drivstoff.

Leter man opp et helt og pent eksemplar i god tekniske stand, er dette fortsatt biler som kan tjene eierne sine trofast i mange, mange år.

Bilene er romslige, komfortable, byr på gode seter og høy sikkerhet. Dette sammen med god bakkeklaring på hele 21 centimeter er nok også egenskaper som fortsatt gjøre den attraktiv i bruktmarkedet.

