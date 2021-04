Her er bilen som knuser nesten alle konkurrentene på pris

De ladbare SUV-ene har tatt Norge med storm de siste årene.

Først ut var Mitsubishi Outlander PHEV som har vært klassens mest solgte i år etter år.

Etter hvert fikk den følge av flere SUV-er i premiumklassen. Og i fjor fikk Outlander for alvor konkurranse, av biler som Peugeot 3008, Ford Kuga og Toyota RAV4.

Mellom disse bilklassene har det vært et ganske stort tomrom. For hvis du har ønsket deg stor SUV med 4x4 (og gjerne syv seter), har det fort blitt veldig dyrt.

I fjor meldte Ford Explorer seg på i klassen. Og nå har søstermerkene Kia og Hyundai kommet med helt nye utgaver av Sorento og Santa Fe, der begge har blitt ladbare.

Tidligere i år testet vi nye Sorento med dieselmotor. En bil med mange gode kvaliteter, men også med en prislapp som nok er egnet til å skremme bort potensielle kjøpere. Over 800.000 kroner for en SUV fra et folkelig merke, attpåtil med dieselmotor. Det er ikke så enkelt å selge i dagens norske bilmarked.

Nå har den ladbare versjonen kommet til landet og vi har fått sett nærmere på bilen som legger seg solid under dieselutgaven i pris: Ladbar Sorento starter nemlig på 589.900 kroner, for Comfort-utgaven. Den svært godt utstyrte Exclusive-utgaven blir din for 659.000 kroner. Begge har 4x4 og syv seter.

Med lengde på 4,80 meter er Sorento en velvoksen SUV. Bakenden minner forresten mistenkelig på konkurrenten Ford Explorer som følger mye av samme oppskrift.

Hva er nytt?

Kia har valgt en relativt liten bensinmotor til dette oppsettet. 1,6-literen yter 180 hestekrefter. I tillegg har elmotoren 91 hestekrefter. Til sammen gir det en såkalt systemeffekt på 265 hestekrefter og 250 Nm.

Batteripakken er på 13,8 kWt. Den offisielle rekkevidden på strøm er oppgitt til 57 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. CO2-utslippet er på 38 gram/km.

Bilen gjør 0-100 km/t på 8,7 sekunder. Flere av konkurrentene er tildels betydelig raskere. Her har målet helt tydelig ikke vært å lage noe råskinn, ladbar Sorento handler mer om fornuft.

Innvendig plass er identisk med dieselutgaven, bagasjerommet er noen få liter mindre. Og så må du her nøye deg med å trekke tilhenger på maks 1.500 kilo, mens dieselversjonen er godkjent for 2.500 kilo.

Hvordan fungerer det?

Etter testen av dieselutgaven, var vi imponert over alle de gode familiebil-egenskapene den har å by på. De er fortsatt til stede, selv om drivlinjen har blitt en annen.

Det viktigste her er at du sparer MYE penger på ladbar kontra diesel, nærmere bestemt 150.000 kroner for Exclusive-utgaven. Ja, hvis du "nøyer" deg med Comfort, snakker vi 220.000 kroner.

Så er det naturligvis ikke bare kjøpesummen som er viktig. Har du et ganske normalt kjøremønster med mest småkjøring, kan du også spare mye penger på drivstoff, så lenge du er flink til å lade. Den offisielle rekkevidden på strøm er altså oppgitt til 57 kilometer. Det tallet virker absolutt realistisk.

Kia følger ikke minimalisme-trenden innvendig, her er det mange knapper, brytere og elementer.

Vi sjekker under flere forhold og temperaturer. Ved blandet kjøring (først litt småkjøring, så landevei og et par mil på motorvei), ender vi på nesten nøyaktig 60 kilometer. Da har vi kjørt defensivt, men ikke med ekstremt sparefokus. Temperatur 8-10 plussgrader. Det betyr at det bør være mulig å klare mer, særlig på sommeren.

Kia har i flere år vist at de er gode på å få mest mulig rekkevidde ut av de elektrifiserte bilene sine. Sorento er ikke noe unntak.

Hva så med ytelsene? "Tilstrekkelig" er vel kanskje det mest dekkende ordet her. Bilen er ikke super-sprek, men kreftene er der kjapt og det er bra overskudd til forbikjøringer. Her bør vi også ta med at dette ikke er bilen som legger opp til altfor aggressiv kjørestil. Både understell og styring sladrer om at USA er et viktig marked her. Det gjør forresten også interiøret, som er et stykke unna premium, selv om det er funksjonelt og praktisk.

Todelt baksete som kan skyves i lengderetningen. I tillegg kan ryggene vinkles. Smart!

Vi nevnte at drivlinjen stjeler litt bagasjeromsplass. Når du bruker bilen som syvseter, har du her 175 liter bagasjerom helt bakerst, i forhold til 187 liter i dieselutgaven. Som femseter er tallene 604-809 liter, kontra 616-821 liter for Sorento diesel.

604 liter er når det todelte baksetet står i bakerste stilling, dette øker så til 809 liter med baksetet skjøvet maks fremover. Ryggvinklene kan forresten også justeres. Veldig smart hvis du for eksempel har bakovervendte barneseter. Da får ungene mye bedre beinplass enn i en bil med ikke-justerbar bakseterygg. At Kia har hatt familiefokus her, merker vi også på antallet koppholdere, oppbevaringsrom og ladepunkter. Helt som det skal være!

Flere kjøreprogrammer er på plass. Her bør du klare deg fint, uansett om hytteveien er gjensnødd eller gjørmete.

I sum har vi å gjøre med en veldig gjennomført familiebil. Det er faktisk bare konsernbror Hyundai Santa Fe som kan matche denne pakken, de øvrige konkurrentene blir fort mye dyrere.

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en stor og praktisk SUV med 4x4 og gunstig pris, som i tillegg kan gi lave driftskostnader.

Ikke bilen for deg hvis:

Du er opptatt av status og synes en Kia blir altfor folkelig i denne klassen.

Saken ble først publisert hos Broom.no