Kanskje noe av det skumleste du kan gjøre som 18-åring

Førerkortet er i boks, du har fortsatt noen penger igjen – og nå er det tid for å kjøpe førstebil. Hva går du for da?

Det spørsmålet har veldig mange av oss gått og grublet på. Mens andre igjen gleder seg til å komme dit.

Ofte ligger det år med forventninger, planlegging, drømmer – og sparing av penger bak. Nå skal alt dette endelig forløses: I én bil!

– Det er nesten så jeg blir 18 år igjen, bare å av å tenke på dette. Det er noe helt eget med førstebilen! Dette er jo også en fase av livet der det gjerne er mange følelser involvert. Det – og så har man kanskje ikke blitt helt fanget av voksen-fornuften ennå, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

– Bil handler om drøm

I siste episode av vår podcast BroomPodden er nettopp førstebil ett av temaene. Broom-redaksjonen fikk følgende utgangspunkt: Finn én god førstebil hver – til 100.000 kroner.

Og Vegard – han la den før omtalte voksen-fornuften til side:

– He he, ja. Jeg gjorde vel det. Men samtidig synes jeg er det er knallviktig å huske at bil for mange i stor grad handler om drøm. Også når man er 18 år og kanskje ikke har så mye penger. Det må jo være trist å bli godt voksen og tenke tilbake på førstebilen som en virkelig kjedelig og bare fornuftig bil. Livet handler om å skape minner, og de får du garantert en del av i en slik direktørbil, sier Vegard.

Joda, det har gått noen år siden dette var helt nytt, men 7-serien holder seg godt også innvendig.

Knallsterk dieselmotor og mye utstyr

– Så derfor gikk du for ikke mindre enn en BMW 7-serie?

– Det er helt riktig! Dette er jo drømmebil for veldig mange, både som ny- og bruktbil. Ny 7-serie kan vel 99 prosent av oss glemme når vi er 18 år. Men i bruktmarkedet er det mye å velge mellom til rundt 100.000 kroner. Gjør du en litt grundig jobb i forkant kan du finne en veldig fin bil. Og gjett om dette er en bil som vil vekke oppmerksomhet i vennegjengen! En drøm å kjøre – og en drøm å være passasjer i.

Det konkrete eksemplaret Vegard har valgt, er en 2005-modell 730d, med kilometerstand på 266.000. Her snakker vi bil fra etter faceliften, med knallsterk, 3-liters dieselmotor og mye utstyr. Vi kan jo for eksempel nevne pro logic-stereo, komfortseter, shadowline og «riktige » felger.

MYE kan gå i stykker

– Alt dette til 100.000 kroner?

– Jepp! Det er utrolig mye bil for pengene. Jeg synes også den holder seg svært godt, tatt i betraktning at dette er en bil som altså begynner å bli en god del år. Innvendig er det høy kvalitetsfølelse og som vanlig hos BMW: Fokus på kjøreglede.

– Hva sier du til de som vil mene at brukt 7-serie også kan være et livsfarlig førstebilkjøp?

– Joda, jeg ser naturligvis at dette kan være noe av det skumleste du gjør som 18-åring. Kjøper du «feil» bil, kan det gå riktig galt. Det er MYE som kan gå i stykker på en 7-serie. Og nesten uten unntak er dette også ting det koster mye penger å få i orden. Både deler og verkstedtimer koster flesk, sier Vegard.

Her er det ikke feil å være sjåfør – eller passasjer!

Han legger til:

– Derfor er det så viktig å finne en pen og velholdt bil. Jeg vil si at komplett servicehefte er et must, veldig gjerne også en fersk EU-kontroll. Det er også veldig bra å kjøpe av en entusiast. Få eiere er også en fordel. Det siste du skal gjøre, er å kjøre et halvlurvete eksemplar som har hatt seks eiere siden forrige service og der mye er på halv tolv. Da risikerer du at det fort kommer så mye påkost at eneste valg er å vrake bilen. Da har du tapt alle pengene dine. Og det er en kjip start på livet som bileier, fastslår Vegard.

Da vet du altså hva han valgte som "sin" førstebil. Nå kan du se hva resten av Broom-gjengen gikk for – det gjør du i videoklippet øverst i denne saken.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no