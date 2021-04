Påsken er høysesong for trafikk når Ola og Kari Nordmann skal til hytta – og hjem igjen. Dette betyr år for år store trafikktopper før Palmesøndag og onsdag før Skjærtorsdag for hytte-utfarten – og tilsvarende topper på hjemveien 1. og 2. påskedag.

Dette betyr også høysesong for UP, som er på plass med fartskontroller for å minne bilistene om fartsgrensene. Resultatet er hvert eneste år at det skrives ut store antall fartsbøter. Mange må også vinke farvel til førerkortet for kortere eller lengre perioder.

Årets påske ble ikke noe unntak, snarere tvert i mot, bekrefter UP-sjef Steven Hasseldal overfor Broom.

Han kan fortelle om rekordmange fartsbøter under årets påsketrafikk.

158 førerkort beslaglagt

– Ja, dessverre ble rekordmange bøtelagt for fartsovertredelser i år. Antallet bøter endte på 2.691, som er godt over både 2018 og 2019. Fjoråret er ikke representativt for sammenligning. Da ble landet stengt ned like før påsken, også med hytteforbud. Dette førte til vesentlig mindre trafikk - og bare rundt 1.200 fartsbøter, sier UP-sjefen, som også registrert enkelte positive trekk.

– Ja, det mest positive er at påsken i år ga vesentlig færre grove fartsovertredelser enn vanlig. I år ble det beslaglagt 158 førerkort i påsketrafikken, mot vanligvis rundt 300 beslag, legger han til.

Forbedring

– Likevel var det altså alt for mange som kjørte litt for fort, og vi får håpe på en bedring også i den gruppen etter hvert.

– Hvordan har årets påsketrafikk vært sett fra UPs side?

– Det har vært greit, påsketrafikken har gått bra. En dødsulykke slapp vi ikke unna i år heller, men i fjor var det to – så også her er det tross alt en forbedring.

Hytta som hjemmekontor

– Vårt inntrykk er ellers at det har vært litt mindre trafikk enn vanlig, både ved utfarten før Palmesøndag og i påskeuken, og ved hjemreisen 1. og 2. påskedag. En årsak til dette, kan selvsagt være at det har vært færre som har reist på hytta til påske i år enn vanlig. I tillegg har nok noen allerede vært på hytta lenge før påske, ved å bruke hytta som hjemmekontor.

– Skikkelig dårlig vær under påskeavslutningen bidro nok også sterkt til å spre hjemreisen ekstra for deler av hytteturistene, slutter UP-sjef Steven Hasseldal.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.