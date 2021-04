Ingen hadde hørt om dem – nå er de et av Norges største bilmerker

Hyundai er i dag etablert som et av de store bilmerkene i Norge. Dette er et resultat av den voldsomme elbilsatsingen her i landet, i kombinasjon med en bilprodusent som er mer foroverlent på elbil-utvikling enn de aller fleste.

Både Hyundai Kona og Ioniq i batterielektriske versjoner har slått veldig godt an på det norske markedet. Ikke minst har Konas gode rekkevidde imponert mange. Når bilen attpåtil har en fornuftig pris, er det ikke rart at salgstallene blir høye.

I fjor ble Hyundai det åttende største bilmerket her til lands, med et totalsalg på 7.627 biler. Med det endte de med en markedsandel på 5,4 prosent.

Snart lanseres for øvrig en ny Ioniq elbil som det stilles veldig store forventninger til. Det betyr at det kan ligge an til enda høyere salgstall i år.

Kontrasten er enorm fra Hyundais litt forsiktige start i Norge i 1992. Den aller første modellen var Pony, en enkel og rimelig femseter med frontmotor og forhjulsdrift.

214 liter bagasjerom

Stor var den ikke, 4,10 m lang, 1,60 m bred og 1,36 m høy. Akselavstanden var 2,38 m. En 1992 Hyundai Pony LS med 1,5 liter bensinmotor hadde en effekt på 72 hk og et maksimalt dreiemoment på 119 Nm.

Bilen klarte akselerasjon fra 0 til 100 km/t på knapt 12 sekunder, og toppfarten var oppgitt til 170 km/t. Egenvekten var 916 kg, og bagasjerommet kunne romme opptil 214 liter.

Blant de første som så Hyundai-bilene

Jan Vatne så nærmere på Hyundai allerede på bilutstillingen i Brüssel i 1988. Foto: Frank Williksen-

– Interessen for det koreanske bilmerket var stor hos noen mulige norske importører allerede flere år tidligere, forteller Jan Vatne.

På 1980-tallet var han ansatt i det som het Opplysningsrådet for Biltrafikken, og som nå er kjent som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Vatne bor nå deler av året nær Manilla på Filippinene med sin filippinske kone, men er også mye i Norge.

Broom traff ham nylig under et vinterlig korona-betinget opphold i gamlelandet.

Den meget bilinteresserte siviløkonomen var blant de første norske som så nærmere på biler fra Hyundai. Bakgrunnen var interesse fra potensielle importører.

Møtte toppsjefen

– Ja, det var i alle fall to aktører som var interessert i import av Hyundai. Den ene var et shippingfirma, den andre en bilforhandler i Oslo, sier Jan Vatne, som tok turen til bilutstillingen i Brüssel i 1988.

Dit reiste han som privatperson, men med oppdrag fra shippingfirmaet om å se nærmere på Hyundai, beskrive bilen og gi en markedsanalyse om mulighetene for det koreanske merket på det norske markedet. Han fikk også møte toppsjefen i Hyundai Motor Company.

Litt gammeldags

– Den aktuelle modellen den gangen var Hyundai Pony 1200. Dette var egentlig en gammel Mitsubishi-modell, og bilen var en veldig konservativ konstruksjon, med frontmotor og drivhjul bak.

På bilutstillingen i Brüssel, som var svære greier den gangen, var det bare statisk visning av bilen, og noen prøvekjøring var ikke mulig, forteller han videre.

– Hvordan beskrev du bilen for dine oppdragsgivere?

– Jeg husker at jeg sa at den var litt gammeldags, men en velprøvd konstruksjon. Jeg beskrev også bilen mer detaljert teknisk.

En Toyota Vios er bilen Jan Vatne bruker til daglig på Filippinene. Nypris: Kr. 81.000,-! Foto: Jan Vatne

Som en Morris Marina

– Hvordan vurderte du markedsmulighetene?

– Siden jeg visste at en helt ny modell var like om hjørnet, anbefalte jeg at man ventet på denne. Da den nye Pony kom litt senere, var dette en fin bil. Den ble levert som tredørs kombi og firedørs sedan, og hadde nå fått forhjulsdrift. I tillegg var motoren noe sterkere, opp fra 1,2 liter til 1,5 liter, sier Jan Vatne til Broom.

Den bilen han fikk se på i Brüssel, var andre generasjon av modellen, som ble lansert i 1975. Da var Hyundai Pony Sør-Koreas første masseproduserte bil, og også den første modellen som ble eksportert. Den var langt fra moderne - en bakhjulsdrevet liten personbil som designmessig var nær beslektet med Morris Marina. Ikke så rart, siden bilen var utviklet av toppfolk fra Austin Morris og British Leyland.

Berg- og dalbane

Motor og girkasser kom fra Mitsubishi, og noen deler kom fra Ford Cortina.

Pony II fra 1982 kom bare som 5-dørs kombi og pick-up, og fra 1985 kom den med forhjulsdrift. Motoren var en 1,6 liter med 74 hk.

Hyundais utvikling i Norge har vært litt berg- og-dalbane-preget. De første årene med modeller som Pony, Accent og Elantra som de mest kjente, strevde merket med å oppnå særlig markedsandel. Bilene ble sett på som litt gammeldagse og kjedelige, men gunstige priser økte etter hvert skaren av interesserte.

Flinke folk

Jan Vatne er ikke overrasket over suksessen:

– Koreanerne er dyktige, strukturerte og veldig arbeidsomme folk. De jobber langsiktig med klare mål, og er flinke til å realisere dem. Dette er Hyundai og Kia et kjempegodt eksempel på, sier han til Broom.

– Jeg var senest i Seoul i Sør-Korea med et filippinsk reiseselskap i desember 2019. Da var koronaen allerede kommet til landet, så det tok oss tre timer å komme gjennom immigration på flyplassen. Det sier mye om hvor alvorlig de tok saken at unnlatelse av å melde fra om smitte ved ankomst ville gi ett års fengsel!

Vi fartet omkring i flotte turistbusser av merkene Hyundai og Kia, og hadde engelsktalende reiseledere. Det siste var ganske viktig, for koreanere flest snakker ikke engelsk, og bryr seg ikke om utlendinger, slutter Jan Vatne.

8 kroner literen

Hans bilhverdag på Filippinene er for øvrig ganske forskjellig fra den norske. I øystaten i sørøst-Asia kjører han på bensin som koster 8 kroner literen, og i en bil som er tilnærmet avgiftsfri, sett bort fra 12 prosent moms.

– Jeg kjører en Toyota Vios, en modell for det asiatiske markedet. Det er en mellomklassemodell, en sedan med 85 hk motor. Det høres kanskje ikke så veldig sprekt ut – men når bilen veier litt over 800 kilo, så blir den riktig så kvikk i trang bytrafikk der mange konkurrerer om plassen.

At det er en populær modell, er det ingen tvil om. Toyota Vios er den mest populære taxi-modellen i hovedstaden Manilla. Prisen er likevel det beste av alt, bilen kostet ny 81.000 kroner, og det lar seg jo absolutt høre!

C3 og Rio i Norge

– Denne Toyota-modellen er for øvrig produsert i nabolaget mitt. Filippinene er et veldig fattig land, og staten betaler derfor store utenlandske selskaper for å etablere seg her og skape arbeidsplasser. Det var også slik Toyota-fabrikken ble etablert, forteller Jan Vatne.

Bilholdet utenlands stopper ikke med Toyotaen. I Dubai har han stående en lekker Ford Mustang V8 Cabriolet som han er veldig stolt av

– Hva kjører du når du er i Norge?

– Her har jeg en 2004-modell Citroën C3, som jeg er veldig glad i, og en atskillig nyere Kia Rio, som også er en kjempebra bil, sier Jan Vatne.

Når Jan virkelig skal kose seg bak rattet, står dette smykket og venter i Dubai. Foto: Privat

Opp, ned – og skikkelig opp

Slik har Hyundai utviklet seg på det norske markedet siden år 2000:

2000: Hyundai nr. 16 av bilmerkene med 2,4%. Accent mest solgte (30. plass – 1,0%)

2001: Nr. 18 – 2,0% - Mest solgt: Elantra nr. 45 med 0,6%, Accent nr. 46 - 0,6%

2002: Nr. 12 – 3,0% - Mest solgt: Matrix nr. 37 – 1,0%

2003: Nr. 16 – 2,8% - Mest solgt: Getz nr. 25 – 1,4%

2004: Nr. 20 – 2,5% - Mest solgt: Getz nr. 32 – 1,1%

2005: Nr. 12 – 3,0% - Mest solgt: Getz nr. 29 – 1,1%, Tucson nr. 34 – 0,9%

2006: Nr. 18 – 2,2% - Mest solgt: Santa Fe nr. 36, 0,8% - Getz nr. 40, 0,7%

2007: Nr. 18 – 1,6% - Mest solgt: Getz nr. 50 - 0,6% -

2008: Nr. 18 – 1,6% - Mest solgt: i30 nr. 39 - 0,8%

2009: Nr. 12 – 3,2% - Mest solgt: i30 nr. 25 - 1,3%, i20 nr. 27 - 1,3%

2010: Nr. 12 – 3,3% - Mest solgt: i30 nr. 30 - 1,1%, i20 nr. 32 - 1,0%

2011: Nr. 11 – 4,0% - Mest solgt: iX35 nr. 28 - 1,1%, i20 nr. 48 - 0,7%, i40 nr. 53 - 0,6%, iX20 og i30 hver 0,6%

2012: Nr. 11 – 4,0% - Mest solgt: i30 nr. 23 - 1,1%, i40 og ix35 hver 0,8%

2013: Nr. 14 – 2,9% - Mest solgt: i20 nr. 40 - 0,8%, iX35 nr. 45, 0,7%

2014: Nr. 19 – 1,6% - Mest solgt: i20 nr. 69 - 0,4%, iX35 nr. 72 - 0,3%

2015: Nr. 19 – 1,6% - Mest solgt: i20 nr. 52 - 0,6%, Tucson nr. 57 -0,5%

2016: Nr. 19 – 1,8% - Met solgt: Tucson nr. 52 - 0,6%, Ioniq nr. 55 - 0,6%

2017: Nr. 16 – 2,4% - Mest solgt: Ioniq nr. 19 - 1,5%,

2018: Nr. 12 – 3,3% - Mest solgt: Ioniq nr. 13 - 2,0%, Kona nr. 39 - 0,7%

2019: Nr. 7 – 5,2% - Mest solgt: Kona nr. 8 - 2,4%, Ioniq nr. 9 - 2,4%

2020: Nr. 8 – 5,4% - Mest solgt: Kona nr. 3 - 4,1%, Ioniq nr. 10 - 2,0%.

Alt tyder på at fremgangen vil fortsette i 2021, med flere spennende nye modeller klare for lansering i første halvår.

