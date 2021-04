Rekordmange realiserer denne drømmen i år

Corona-pandemien gjorde at det ble norgesferie på de aller fleste av oss i fjor. Hvordan det blir i år er fortsatt uvisst, men mye tyder på at det nok kan være smart å planlegge for en ny sommer i eget land.

At mange tenker slik, er salget av bobiler og campingvogner en god indikator på. For salgspilen peker tydelig oppover. Totalt sett har salget økt med 17 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Med en pandemi som herjer, vil trolig mange oppleve det tryggere å feriere i en bobil eller campingvogn – fremfor å sette seg i et fly med kurs mot andre deler av verden.

Flest nye bobiler

Fra 1. januar og frem til midten av mars i år, ble det solgt 532 nye bobiler og campingvogner.

I fjor var tallet 454 – det betyr en økning på drøye 17 prosent for samme periode i år. Salget av nye bobiler ligger i tet med 296, mens det var 236 nye førstegangsregistrerte campingvogner fram til midten av mars.

– I den situasjonen vi er nå, som setter klare begrensninger for både hvor vi kan reise og hvem vi kan være sammen med, vil det ikke overraske om økningen i salget av bobiler og campingvogner fortsetter framover mot sommerferien.

Det sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Mai og juni vil trolig gi svar på om salget av bobiler og campingvogner topper salget i 2020. Foto: Adria.

Mai og juni vil avgjøre

Å feriere i bobil og campingvogn har blitt veldig populært, og totalt er det nesten 175.000 registrerte bobiler og campingvogner i Norge. Av dette er det nesten 119.000 campingvogner og snaut 56.000 bobiler.

I 2020 ble det i tiden fra nyttår og fram til og med 30. juni solgt 3.352 bobiler og campingvogner, mens det i mai og juni alene til sammen ble solgt 2.228 nye bobiler og campingvogner. Av dette var 1.264 bobiler.

– Om salget i år vil toppe fjorårets, gjenstår å se. Trolig vil særlig de to siste månedene før ferien, mai og juni, gi svaret på det, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Nye bobiler får stadig mer luksusfaktor, med elegante innredninger og eksklusive materialer.

Eksklusivt hotellrom på hjul

I bobilmarkedet er det nå svært mye å velge mellom. En helt ny og godt utstyrt bobil koster gjerne fra 800.000-900.000 kroner, men det er absolutt ikke vanskelig å bruke betydelig mer hvis du ønsker det.

De siste årene har det blitt økt fokus på skreddersøm, samtidig som mange bobiler byr på store doser komfort og luksus. Mange av dem oppleves som et eksklusivt hotellrom på hjul, med all fleksibiliteten det innebærer.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no