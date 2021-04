Tesla slår voldsomt tilbake i Norge

Tesla hadde en svært forsiktig start på 2021. Da februar var over, var merket helt nede på 15. plass på registreringsstatistikken.

Deres Model 3 ble Norges nest mest solgte bilmodell i 2020. Men etter årets to første måneder var den langt unna en slik plassering. Da var Model 3 nemlig nummer 15 på statistikkene.

Så gjorde Tesla slik de har for vane å gjøre den siste måneden hvert kvartal i Norge: De fikk et stort antall biler til landet og leverte dem ut til ventende kunder.

Resultatet? At Model 3 med 2.169 eksemplarer ble den suverent mest solgte bilen i mars. Ja, dette gjør også at den troner øverst på registreringsstatistikken så langt i år, med 2.566 biler.

Tesla på fjerdeplass

Med det vipper den Toyota RAV4 av tronen. 2.469 biler er fasiten for RAV4 så langt i år. Og Model 3 har et solid forsprang til bilen på tredjeplass, XC40 fra Volvo.

Med denne offensiven gir også Tesla som merke et byks oppover. 2.634 nye biler så langt i år, gjør at de nå er Norges fjerde mest solgte bilmerke.

– Tesla fortsetter fokuset på å tilby våre kunder en mest mulig fordelaktig bilhold med lave månedlige utgifter, og tilbyr inntil videre fortsatt 0,25 prosent rente ved kjøp av ny Model 3. Sammen med unike fordeler som tilgang på Supercharger-nettverket med mer enn 1.000 ladestolper i Norge og mer enn 600 stasjoner i Europa, er Tesla-eiere godt rustet for fremtiden, sier Even Sandvold-Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Les også: Dette er spinnvill bil – til hyggelig pris

Mars har vært en svært travel måned hos norske Tesla-forhandlere, som har levert ut over 2.000 eksemplarer av Model 3. Foto: Berg-Rusten, Ole

Lengst faktisk rekkevidde i test

Etter noen år på markedet har ikke Model 3 lenger nyhetens interesse i samme grad som i starten. Mange kunder vurderer nok også å vente på kommende Model Y som er SUV-utgaven av Model 3. Likevel er altså salget svært høyt.

– Vi er stolte av at Model 3 både oppnådde lengst faktisk rekkevidde på veien og hadde et av de laveste avvikene fra oppgitt WLTP-rekkevidde i årets vintertest fra NAF og Motor. Vi ser at et gunstig bilhold og høy mobilitet, gjennom lang rekkevidde og pålitelig infrastruktur, bidrar til at stadig flere nordmenn velger Model 3 som sin neste bil, sier Sandvold Roland.

Les også: BMWs nye imponerer stort i rekkevidde-testen

Liten økning fra i fjor

Så langt i år ligger elbilandelen totalt sett på 52,8 prosent. Det er så vidt over første kvartal i 2020, hvor andelen var på 50,5 prosent.

– Elbilsalget har tatt seg opp i mars, og det er positivt, for det er langt fram til Stortingets mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Etter mange år som "vanlig" hybrid, har Toyota RAV4 nå kommet i ladbar utgave. Det bidrar til rekordsalg i Norge.

Tre av ti er ikke elbiler

Hun trekker frem et viktig poeng som skjuler seg i tallene for det totale nybilsalget.

– Ser vi på tallene for elbiler kjøpt av privatpersoner, og ikke næringsmarkedet, er andelen i først kvartal på hele 73,1 prosent. Det er veldig bra, folket velger elbiler og elbilpolitikken virker.

Av de ti mest solgte bilene i Norge så langt i år, er det tre som ikke tilbys som elbil: De tre er Toyota RAV4 (andreplass), Volvo XC60 (niendeplass) og BMW X1 (tiendeplass). Disse bilene tilbys i flere versjoner, der ladbar hybrid står for en stor del av salget.

Les testen vår av nye BMW iX3 her

Artikkelen ble først publisert på broom.no