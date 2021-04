Test sommerdekk: Ett dekk bør du ikke kjøpe

Våren er her. Snøen smelter, solen varmer. Snart kan dunjakken kan henges i skapet og lettere fottøy finnes fram.

Det er ikke bare vi som skal ha sommersko. Også bilen trenger lettere "fottøy" nå som asfalten tørker opp og sommeren nærmer seg.

En ny test av sommerdekk som NAF-magasinet Motor har gjennomført sammen med svenske Vi Bilägare avslører overraskende store forskjeller mellom de beste og dårligste sommerdekkene.

Åtte ulike dekk i dimensjonen 225/45 x R17 er testet. En kurant og vanlig dimensjon som passer til mange av dagens biler.

Vi tar en titt på de tre sommerdekkene som kommer dårligst ut i denne testen og som man kanskje gjør lurt i å tenke seg litt om før man kjøper, eller rett og slett bør styre unna.

Må takle mange ulike egenskaper

– Mange kjøper nye dekk på våren. En ting er å vite hva man bør kjøpe – men det er vel så viktig er det å være klar over hva slags dekk man ikke bør sette på bilen. Det sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han legger til at et godt dekk må takle mange ulike utfordringer som vi kanskje ikke tenker så mye på i det daglige.

– For det første skal et dekk ha godt grep på både vått og tørt underlag. Det bør støye lite og rulle lett, samtidig som vi ønsker at det skal være komfortabelt og gi bilen presise styreegenskaper, bare for å nevne noe.

– Ved å bruke litt tid på tester som dette, kan man plukke ut dekk som passer til sitt eget bruks- og kjøremønster. Det er heller ikke alltid at de dyreste dekkene er de aller beste. Det viser også denne testen, forklarer han videre.

– De som kommer dårligst ut i slike tester er dekkene som har lang bremselengde, særlig på vått underlag. At det kan få fatale konsekvenser forstår de fleste. Ofte støyer disse dekkene mer og ruller tyngre også. Noe som går utover både komfort og forbruk, avslutter Benny.

Dette er de tre dårligste dekkene i testen:

Pirelli P7 Cinturato (C2): 74 poeng

På den tredje siste plassen finner vi et dekk som bærer det smått legendariske navnet Pirelli P7, som noen sikkert husker som «dekket over alle» på 80-tallet. Nå har betegnelsen gjenoppstått.

Dekket presterer svært bra på tørr vei og byr dessuten på behagelig støynivå og god komfort. Når det blir våt asfalt derimot, taper dekket mot de beste i testen. Særlig på bremselengde. Det ender med 74 poeng – og er ikke så langt bak de beste.

Landsail Sentury Qirin 990: 59 poeng

Det er et godt steg ned til nest sisteplassen fra kinesiske Landsail Sentury. Prisen er lav og det samme er støyen fra dekket, som også bremser godt på vått underlag. Så langt – alt vel.

Når det gjelder kjøreegenskapene derimot, sliter billigdekket. Det vannplaner tidlig, og kjøreegenskapene beskrives som diffuse.

I denne testen ender dekket opp med 59 poeng og dermed et godt stykke bak de beste.

Hifly 805: 41 poeng

– HF 805 fra kinesiske Hifly er testens billigste dekk. Og da er vi ferdig med alt det positive vi kan si om dette dekket.

Det skriver motor.no i sin oppsummering.

Dekket oppleves som tungkjørt på våt vei, er dårlig på unnamanøver, det har dårlig rullekomfort og det støyer.

Dermed ender det med en soleklar jumboplass i året sommerdekktest. Kun 41 poeng oppnås.

Dommen fra Motor.no kan ikke bli tydeligere: Unngå dette dekket, skriver de.

Saken ble først publisert hos Broom.no