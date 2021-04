Ikke tilfeldig at den ble kalt «Kongen av Afrika»

Siden 1964 har en jury hvert eneste år stemt frem Årets Bil i Europa. Å vinne denne kåringen gir mye oppmerksomhet og har uten tvil betydelig PR-verdi.

Hvor mange representanter det enkelte land skal ha i juryen, avhenger av størrelsen på bilmarkedet og bilindustrien i landet. Norge har én representant i juryen, der det store flertallet kommer fra Storbritannia og de store billandene på kontinentet.

Derfor har det gjennom tiårene vært mange merkelige vinnere av denne kåringen, sett med norske øyne.

Broom tar et tilbakeblikk på noen få av disse, og denne gang handler det om Peugeots suksessmodell 504, som ble kåret til Årets Bil i Europa i 1969.

Det var i 1968 Peugeot første gang viste sin nye 504. På bilutstillingen i Paris vakte denne firedørs sedanen med 1,8 liter bensinmotor stor oppmerksomhet med sitt moderne design og sine gode kjøreegenskaper.

Da den ble kåret til Årets Bil 1969, var også dette to av de viktigste begrunnelsene fra juryen. I tillegg ble det lagt vekt på kvalitet, sikt, sterk motor og god finish. Sedanen ble fulgt opp med todørs coupé og cabriolet allerede våren 1969, og året etter kom den enormt populære stasjonsvognen.

Stilrent og ryddig dashbord - ikke mye knapper å gå seg vill i her! Foto: Brosjyre

King of the African road

Etter å ha vært produsert i Frankrike fra 1968 til 1983, hadde Peugeot levert over 3 millioner 504-biler. Men det stoppet ikke der. Bilen ble produsert i en rekke andre land, blant annet i Argentina helt til 1999, Sør-Afrika til 1985, Spania til 1980, Taiwan til 1984 og Kina til 1997.

Etter 1983 fortsatte produksjonen av denne suksess-modellen i Kenya og Nigeria, der den ble produsert helt til 2007, så vidt jeg kan se. Det var gode grunner til dette, og det var på ingen måte tilfeldig at Peugeot 504 under disse himmelstrøkene var kjent som «kongen av Afrika».

404 var også robust

Bilen hadde høy kvalitet, et robust karosseri, lang fjæringsvei og en konstruksjon som tålte juling bedre enn de fleste. Dette var også bakgrunnen for at Peugeot 504 fikk en så enorm popularitet i områder med spesielt krevende kjøreforhold. Dette gjaldt langt fra bare afrikanske land som Elfenbenskysten, Ghana, Kamerun, Benin, Kenya og Nigeria, men også Brasil, Argentina og Australia.

Den hadde mye å slekte på: Forløperen Peugeot 404 var også et kjøretøy med helt spesielle kvaliteter for de verste kjøreforholdene, og i likhet med 504 nådde også 404 imponerende produksjonstall – 2,9 millioner biler. Da 505 avløste 504, viste også den mye av de samme egenskapene, og ble en stor favoritt på afrikanske veier.

504 var en typisk familiebil, med god innvendig plass. Foto: Brosjyre

Fiat 128 – og Pontiac TransAm

Med Peugeot 504 var det med andre ord en svært seiglivet bilmodell som vant tittelen Årets Bil 1969, samme året som det første mennesket satte sin fot på månen. Dette skjedde 21. juli, og jeg husker at jeg hørte overføring av denne utrolige begivenheten på bilradioen midt på natta, parkert for en hvilepause mellom Trøndelag og Oslo i utkanten av Hamar.

Stort, var det!

Fullt så nøye fulgte jeg nok ikke med da Leonid Bresjnev ble utsatt for et mordforsøk i januar samme året. Derimot fikk jeg med meg et par andre viktige billanseringer, om enn svært ulike: Fiats smarte småbil 128, og den amerikanske muskelkjempen Pontiac TransAm!

Nærmere fire millioner

Peugeot 504 var svært forskjellig fra begge disse nyhetene. Bilen var mye større enn Fiat 128 – som også endte med en total produksjon av over 3 millioner biler – og langt mindre ruvende enn Pontiac’en, som også var en helt annen biltype.

I Peugeot-historien skriver 504 seg inn som en av de store med mer enn tre millioner biler produsert frem til produksjonsstans i Frankrike i 1983. Når vi regner med produksjon i andre land – blant annet over 450.000 biler bare i Kenya og Nigeria, vil jeg tro at samlet 504-produksjon nærmer seg fire millioner biler totalt.

Bagasjerommet hadde bra størrelse - og en veldig høy kant å løfte over. Foto: Brosjyre

Pininfarina-design

Lille Peugeot 205 slår uansett dette med sine 5.278.000 biler. Noen andre Peugeot-suksesser i avrundete tall:

Peugeot 404 – 2.900.000 biler

Peugeot 405 – 2.500.000 biler

Peugeot 505 – 1.400.000 biler

Peugeot 403 – 1.200.000 biler

Årets Bil 1969 var en firedørs sedan i øvre del av mellomklassen, og var ansett som en rommelig familiebil. Noe av det som ga den vind i seilene var det lekre designet, som var signert av italienske Pininfarina.

Oppskriften var ellers ganske tradisjonell – motor foran og drift på bakhjulene. Den kunne leveres med 4- eller 5-trinns manuell girkasse eller 3-trinns automatgir.

Om bilen hadde såkalte liggeseter var et viktig poeng på den tiden. Jeg er usikker på hvor behagelig det kunne være å ligge her. Foto: Brosjyre

Feide forbi meg

Bilen ble lansert med 1,8 liters firesylindret rekkemotor med 80 hk, noe som ble vurdert som typisk «sprek bil» i 1969. Motoren fantes dessuten i en utgave med bensininnsprøytning i stedet for forgasser, og da med hele 97 hk. Må ha vært den siste versjonen som feide forbi meg ned Drivdalen i Sør-Trøndelag på forsommeren i 1970...

Senere på året 1970 kom 504 med en ny 2,0 liters motor med henholdsvis 93 hk (forgasser) og 104 hk (innsprøytning).

Peugeot 504 sedan var 4,49 m lang, mens stasjonsvognen målte hele 4,80 m fra støtfanger til støtfanger, men hadde også lengre akselavstand. Bredden var 1,69 m og høyden 1,46 m. Egenvekt var 1.200 – 1.300 kg avhengig av modell.

