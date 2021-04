Eie eller leie bilen? Det er ikke alltid godt å vite

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei.

Jeg har skrevet kontrakt på Toyota RAV4 plug-in hybrid.

Bilen skal leveres i begynnelsen av mai.

Først tenkte jeg å lease den, og har mottatt leasingtilbud og godkjent kredittsjekk.

Nå har jeg begynt å tenke på om jeg heller skal kjøpe bilen. Da vil jeg stå friere mht hvor lenge jeg skal ha den, og og i forhold til hvilken bil jeg skal satse på neste gang.

Vil dere gi meg et godt råd?

PS: Jeg har en leasingbil av et annet merke i dag. Den leveres inn igjen relativt strøken i mars.

Benny svarer:

Heisann – og takk for et godt og aktuelt spørsmål. Vi har de siste årene sette en økning i leie og leasing, i forhold til kjøp. Grunnene til dette tror jeg er flere. Blant annet en stor usikkerhet i markedet om hva som skjer framover, særlig med bensin- og dieselbiler.

Det finnes dessverre ikke noe helt konkret svar på hva som lønner seg. Det handler mye om personlig økonomi og økonomisk ståsted. Må man for eksempel låne mye for å kjøpe ny bil, blir totalregnestykket ganske annerledes, med tanke på renter, gebyrer og andre omkostninger, enn om man har pengene «på bok».

Et annet, helt avgjørende punkt er hva markedsverdien på den aktuelle bilen er etter endt leasing/eie-periode. Hvordan vil markedet for den aktuelle bilen utvikle seg i løpet av denne tiden? Det svaret får man ikke før man er der.

Jeg tror derfor jeg vil forsøke å belyse de ulike fordelene og ulempene her, så må man summere dette opp mot hva som passer best på egne vegne.

Fordeler ved leie/leasing:

Du slipper å binde opp kapital/låne penger ut over forskuddsleien for å få en ny bil.

Du har full oversikt over kostnadene hver måned, men vær oppmerksom på at ved flytende rente, så kan denne endres og leiekostnadene bli høyere/lavere.

Du minimerer risikoen for at verdifallet blir større enn antatt, da utleier har en fast restverdi på bilen som de er ansvarlig for.

Du slipper å selge bilen selv. Men kan bare levere den inn og takke pent for seg.

Ulemper:



Du er bundet opp i leasingperioden, det er dyrt å komme seg ut av kontrakten.

Du har ikke mulighet for å trekke fra rentekostnader ved leasing.

Du kan risikere å få ekstra-faktura på slitasje utover det normale, om bilen påføres skader. Det kan bli dyrt om man ikke er nøye med bilholdet.

Du må være nøye med å beregne kjørelengden. Overkjørte kilometer i forhold til det avtalte er kjempedyrt. Kjører du mindre enn avtalt, tilgodesees du ikke noe for dette.

Du MÅ levere tilbake bilen etter tre, eventuelt fire år og har den dermed i perioden hvor avskrivingen størst og gjør bilholdet dyrt.

Kort oppsummert: Du får et enklere, tryggere og mer forutsigbart bilhold ved å lease. Men jeg tror fortsatt at det er mulig kjøpe en bil, eie den og totalt sette komme bedre ut av det økonomisk. Det forutsetter at man kjøper en kurant bil som også vil være etterspurt om tre – fire år, og at markedet ikke endrer seg for mye i perioden.

Toyota RAV4 som du ser på, har i mange år vært svært populær, både som ny og brukt. Lite tyder på at det vil forandre seg mye de neste årene.

Mange er villige til å betale litt ekstra for å slippe risikoen med de ukjente faktorene, det forstår jeg godt.

Håper dette kan hjelpe deg med valget og ønsker deg lykke til med ny bil, enten du kjøper den eller leier den.

