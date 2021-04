Hvis denne sprekker, føles det som du ikke har bremser lenger

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei – jeg har et spørsmål: Jeg har en 2016 modell Ford Galaxy hvor bremseslangen plutselig sprakk under tilhengerkjøring. Heldigvis ble ingen skadd og jeg fikk nød-parkert på et busstopp.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg at begge bremseslangene har en slags deformering, og det kunne like så godt vært begge slangene som røk.

Jeg undrer på om dette er normal slitasje eller om det er noe å bringe inn til Ford for videre undersøkelser?

Benny svarer:

Heisann – ikke vanskelig å forstå at man blir litt små-svett og stresset når noe slikt skjer i trafikken. Attpåtil med tilhenger. Når en bremseslange sprekker, blir bremsepedalen veldig lav og det kan føles som om man har mistet bremsene. Heldigvis har alle nyere biler systemer som gjør at det ikke skjer. Pedalen tar bare langt inne.

At dette skjer på en så ny bil som en 2016-modell vil jeg si er uvanlig. At begge er skadet, er helt på grensen til bekymringsfullt.

Man kan jo si at det er en slitedel. Utsatt for sprut og salt som de er, men min erfaring er at bremseslagene ganske ofte varer hele bilens levetid. Og om de må byttes, er det som regel fordi de begynner å bli tørre, morkne og får mindre sprekkdannelser i gummien. Da gjerne etter adskillig flere år enn det du opplever nå. Ikke sjelden oppdages feil på disse på EU-kontrollen, hvor dette er ett av sjekkpunktene.

Ford har fem års garanti på sine biler og din 2016 omfattes trolig av den, med mindre den er registret veldig tidlig på året, eller har overkjørt på antall kilometer.

Jeg mener derfor, helt klart, at du bør ta dette med din forhandler / verksted. Om bilen er innenfor garanti, er dette en soleklar garantisak etter min mening. At en bremseslange er sprukket og at en annen er deformert på under fem år, skal egentlig ikke skje. Selvfølgelig med mindre disse slangene har blitt utsatt for noen ytre påvirkning, som at hurtigkjettinger har subbet bort i dem, eller lignende. Det kan jo skje og da faller garantien bort.

Om bilen din skulle være utenfor garanti, er det heldigvis ikke noen stor eller dyr jobb å bytte disse. Så dette bør la seg fikse enkelt og greit.

Ønsker deg lykke til med gode bremser igjen, veldig snart.

