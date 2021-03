De siste årene har det tetnet til i klassen for pickuper. Flere nye og sterke aktører har kommet til og gitt tøff kamp til de etablerte.

En av bilene som har fått kjenne på det er arbeidsjernet Toyota Hilux. Etter mer en 50 år på markedet har den en legendestatus i dette segmentet. Tøff, seig og med en uvanlig god driftssikkerhet og like god framkommelighet, nærmeste abonnerte den på førsteplassen for pickuper i salgsstatistikken.

Så kom VW Amarok, Isuzu D-Max og ikke minst Ford Ranger. Sistnevnte ble bestselger i fjor.

Nå svarer Toyota på tiltale. De har kommet med en ny og tøffere generasjon Hilux, som kanskje kan ta tilbake førsteplassen? Nå kjører vi billegenden.

Toyota Hilux ser ganske bøs ut – og det stemmer godt med hvordan bilen er. Den er både tøff og snill på en gang.

Hvordan er den å kjøre?

Den nye dieselmotoren på 2,8 liter, 204 hestekrefter / 500 Nm brummer grovt, men lavmælt og kultivert bak den digre grillen. Automatgirkassa, med seks trinn, smetter presist nye gir på plass – enten det gires opp eller ned. Interiøret har fått et langt mer personbil-aktig preg. Det samme har kjørefølelsen og styringen. Sistnevnte er presis og passe lett.

Toyota Hilux Pluss: Driftssikkerhet

Framkommelighet

Legendestatus - ikke uten grunn Minus: Litt høy drivstofforbruk

konservativ konstruksjon

Dyr topputgave Pris fra: 455.900 Pris testbil: 630.300

Det merkes også at støydempingen har blitt bedre. Den er nesten overraskende stille til en slik bil å være.

Men i sving krenger bilen noe og selv med nyutviklede foringer i understellet og med nye bakfjærer. Det er det ikke til å komme i fra at bilen ikke har personbilfjæring. Den virker litt hard og «spretten» med bare et par langrennsski og en bag på lasteplanet.

Det ligger på sett og vi i bilens natur. Rett og slett for at det ikke er en personbil – men en arbeidskamp bygd for store lass og tunge tak. Da må hjuloppheng og fjæring være deretter. Med litt vekt på planet eller 3,5 tonn med tilhenger, som den er godkjent for, tipper vi at det stiller seg helt annerledes.

Bilen har fortsatt separat remme ramme. Det kan kanskje virke noe konservativt, men det gjør bilen stabil og vrid-stiv. Særlig når man forsetter ut i terrenget etter at veien har sluttet. Dette er fortsatt en kompromissløs offroader selv om veiegenskapene har blitt betydelig bedre. Toyota viker ikke én tomme her. Legendestatusen og det gode ryktet forplikter i så måte.

Dette skal fortsatt være en fortrukket bilmodell i de veiløse delene av verden. For ofte er det nettopp Toyota vi finne på disse stedene.

Hilux har også blitt betydelig sprekere med den nye motoren. Det kjennes godt. Arbeidsbil til tross – dette er ikke noen sinke i trafikken. 0 – 100 km/t gjøres unna på effektive 10,7 sekunder, mens toppfarten er 175 km/t. Det er helt greit med tanke på biltypen.

Vi er overbevist om at nytt alternativ til standardmotoren på 2,4 liter og 150 hestekrefter, er en ting mange kunder vil sette stor pris på. Den nye motoren vil garantert gjøre bilen mer attraktiv mot konkurrentene.

Det vi kanskje ikke syntes er like greit er drivstofforbruket. På pen langkjøring får man så vidt lurt den under literen på mila, mens på det som kalles blandet kjøring kryper den oppover mot 1,1 liter på ila. Det synes vi er ørlitt drøyt.

Testkjøringen gjøres på godt vinterføre med snødekte veier og rundt 6 - 8 kuldegrader.

Nye Hilux har fått mer personbilaktige kjøreegenskaper, men er fortsatt en tøffing også.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

Alle Hilux-modeller med firehjulstrekk enten det er den korte todrøs Single Cab, Extra Cab med små bakovervente bakdører eller den fire-dørs Double Cab-en, som vi kjører, har den samme 1-tonns lastekapasiteten.

Men logisk nok; desto større førerhytte – desto mindre lasteplan. Man velger om man vil ha plassen inne eller ute.

Alle modellene kan trekke tilhenger på inntil 3,5 tonn.

Livet i baksetet

De aller færreste av disse bilene som selges i Norge har bakseter. Så å si rubbel og bit av salget er to-seters varebiler. Dermed er plassen bak forsetene for bagasje.

I Double Cab-utgaven som vi kjører er det god innvendig plass bak forsetene, til for eksempel hundebur, kofferter og store bager eller annen bagasje du gjerne vil ha inne i bilen og ikke på lasteplanet.

Lasteplanet rommer akkurat et par langrennsski på to meter, når de legges på skrått. Annen hadde vi den ikke anledning til å prøve den med.

Men om du vil betale, kan Double Cab kan leveres med bakseter. Da starter prisene på 944.500 kroner.

Bak rattet

I det oppgraderte interiøret finnes en ny infoskjerm i instrumentpanelet, og en ny 8-tommers skjerm i midtkonsollen med mekaniske knapper og vridere for enklere betjening. Poenget at dette enkelt skal kunne betjenes selv med grove arbeidsnever, eller hansker på.

Doble cab, har fire dører og byr på god innvendig plass bak forsetene, men det går ut over lengden på planet.

Design: Utenpå og inni

Fronten har fått en ny, med tredimensjonal grill og frontfanger nå med LED-front- og baklykter i ny design. Nye er også de utenpåliggende skjermutbyggerne i plastikk. Vi er litt usikre på om de er «litt mye» eller om dette er greit. Etter noen dager heller vi mot det siste. De har faktisk en funksjon og det ser jo litt barskt ut.

Testbilen her også de nye på de 18-tommers aluminiumsfelgene i svart finish og den nye Oxide Bronze metallic lakken. En ganske kul kombinasjon, selv om vi også mener at svarte felger ikke står like bra til alle farger.

Toyota Hilux D-cab 2,8 diesel Motor og ytelser: Motor: firesylindret 2,8-liter med turbo

Drivstoff: Diesel

Effekt: 204 hk / 500 Nm

0-100 km/t: 10,7 sekunder

Toppfart: 175 km/t

Forbruk (WLTP): 0,94 liter/mil Mål, vekt og volum: Vekt: 2.130 kg

L - B - H: 532 / 185/ 181 cm

Tilhengervekt: 3.500 kg

Bagasjerom: Ikke oppgitt

Bakkeklaring: 31 cm Pris : Fra: Kr. 512.700 med 2,8-liters motor.

Ut over det er bilen absolutt til å kjenne igjen fra forgjengeren. Vi snakker kun mindre utvendige endringer. Men bilen gir et mer moderne og enda litt barskere uttrykk med dette oppsettet. Det blir litt sånn; "Her kommer jeg og ingenting kan stopp meg". Det er nok også meningen. I tilleg er det sant.

Som nevnt er iteriøret er også oppgradert med blant annet en ny infoskjerm i instrumentpanelet, og en ny større skjerm midt på dashbordet. Her er det raskere software og skjermrespons, og bilen er utstyrt med både Apple CarPlay og Android Auto for integrasjon med smarttelefon. Selv om den ikke vinner VM-gull i infotainment, så fungerer dette helt fint for de fleste av oss.

Interiøret har blitt fornyet med blant annet nye info. skjermer.

Tech-faktor

Er du Tech-freak er kanskje ikke Hilux bilen for deg. Denne er mer som en nyslipt øks. Den passer perfekt til til sitt bruk, men det er ikke bilen du imponerer med på tech-festivalen.

Men utstyrslisten inkluderer i alle fall nøkkelløs tilgang og start, navigasjon, automatisk klimaanlegg, parkeringssensorer foran og bak og et JBL Premium lydanlegg med ni høyttalere, en 8-kanals forsterker på 800 watt og Clari-Fi lydpleieteknologi.

Som alltid til Hilux er tilbehørsutvalget stort, enten du vil ha glassfibertopp over planet, bøyler, ekstralys, større hjul og slike ting for å sette ditt personlige preg på bilen. Her er det bare fantasien som setter begrensinger.

Ny grill og nye LED-lys er noe av det som kjennetegner den nye Toyota Hilux

Konklusjon

Bilen for deg hvis:

Du trenger en robust, pålitelig og tøff pickup med god framkommelighet som kan brukes til det meste, enten det er jobb eller fritid.

Ikke bilen for deg hvis

Du liker lave biler som sitter som klistret i svingene

Artikkelen er først publisert av broom.no.