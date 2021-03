Ingen sluttdato for bensinmotoren: – Den gir penger i kassen

Mercedes er godt i gang med en storsatsning på elektriske biler, under den nye EQ-merkevaren.

I likhet med andre bilprodusenter, er Mercedes helt avhengig av å selge et betydelig antall elbiler, for å imøtekomme EUs nye og strenge utslippskrav.

Dette innebærer at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra bilene en produsent leverer, ikke kan overstige 95 gram per kilometer. Klarer man ikke dette, venter det enorme bøter.

Norge er i særklasse, med et høyt elbil-salg. Bildet er ikke helt det samme i resten av verden ennå.

Mercedes har også de siste årene investert enorme summer i nye bensin- og dieselmotorer – for å gjøre dem grønnere og mer effektive.

En tidligere test av Mercedes sin nyeste 2-liters dieselmotor, utført av tyske ADAC, viser at den har svært lave utslipp og at den slapp ut null milligram NOX per kilometer.

I et intervju med Financial Times, bekrefter nå Mercedes- toppsjef Ola Källenius at de ikke vil sette en sluttdato for fossilmotoren. Källenius legger til at salget av bensin- og dieselbiler bidrar til penger i kassen, og at dette skal finansiere fremtidige elektriske modeller.

– Jeg synes det er for tidlig å definere hvordan markedet vil se ut i 2030. Våre forbrenningsmotorer er ekstremt robuste og gir penger i kassen, som vi investerer i fremtiden, forteller Källenius til avisen.

Investerer 10 milliarder euro

Fremfor å sette en bestemt sluttdato for de fossile bilene, sier Mercedes at målet er å ha en helt utslippsfri bilflåte innen 2039.

Dette skal gjelde hele verdikjeden, som inkluderer alt fra teknisk utvikling og utvinning av råvarer – til produksjon og gjenvinning.

Mercedes understreker at veien til 2039-målet både skal skje gjennom nye elbiler, samt effektivisering via hybridisering og videreutvikling av moderne forbrenningsmotorer. Eventuelle utslipp vil kompenseres.

Daimler, som eier Mercedes-Benz, er tydelig på at det skal elektrifiseres i alle segmenter, fra de minste modellene til de største SUV-ene. I denne elbil-satsningen skal det investeres ikke mindre enn 10 milliarder euro.

Innen utgangen av dette året, vil Mercedes tilby fem helelektriske modeller og mer enn 20 ulike ladbare hybrider.

Samtidig vil man altså holde fast ved den tradisjonelle bensin- og dieselmotoren.

(Artikkelen er først publisert av Broom)