Søstermerkene Kia og Hyundai gjør seg nå klare til det som blir en stor, elektrisk offensiv. Begge har hatt elbiler ute på markedet i flere år allerede. Men det er først nå de virkelig slår på stortromma med det som skal bli en hel rekke nye modeller.

Hyundai har allerede vist sin Ioniq 5. Nå følger Kia etter, med modellen som heter EV6. Dette er en bil på rett under 4,70 meters lengde og med crossover karosseri.

Du skjønner dette er en viktig modell når de kaller den "starten på nye Kia". Her er noen punkter om nykommeren:

Inntil 510 kilometer rekkevidde

Flere utstyrsvarianter og rekkevidde på inntil 510 km.

800 V ultrarask lading fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter; 100 km på under 4,5 minutter.

EV6 GT akselererer fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder og har topphastighet på 260 km/t.

Ny elbilarkitektur skal gi romslig kupé og høyteknologiske funksjoner.

Førerassistentsystemer inkluderer blant annet avansert motorveiassistent 2 og fjernstyrt parkeringsassistent.

Les også: Her skal Kia utfordre selveste Porsche

Med lengde tett på 4,7 meter snakker vi familiebilstørrelse her.

Kommer i andre halvår 2021

EV6 er den første av 11 nye elbiler frem mot 2026. Syv av dem vil bygges på den nye elbilplattformen mens fire baseres på eksisterende modeller.

Kia tror selv at elektrifiserte biler (elbiler, ladbare hybrider og hybrider) skal utgjøre 40 prosent av deres totale salg innen 2030, med et årlig salgsmål på 1,6 millioner biler for disse modellene. Målet er å selge 880.000 rene elbiler i 2030.

EV6 produseres i Sør-Korea, og kommer for salg i utvalgte markeder andre halvår 2021.

Les mer: Hele 11 elbiler er på gang

Kia har gått for crossover-karosseri på sin nye elbil, innvendig lover de klasseledende plass.

Lover gode plassforhold

EV6 GT skal by på noe helt nytt i crossover-klassen. Den har interiør med høyteknologiske funksjoner, og samtidig har den best ytelse av alle elbilene fra Kia. I fronten har Kias «tigernese» blitt tolket på nytt for den digitale tidsalderen. En del av den «digitale tigernesen» består av de slanke kjørelysene med sekvensielt lysmønster. Under lyktene understreker luftinntaket bilens høyteknologiske design, og det gjør også bilen visuelt bredere.

Sideprofilen viser et crossover-inspirert design. Linjen nederst på dørene buer seg mot hjulbuene bak for å forlenge bilens profil visuelt. Bak er bilen designet for god aerodynamikk, og den har skrånende C-stolper med integrerte svarte detaljer som blir en visuell forlengelse av bakruten.

Til tross for kompakte utvendige mål, sørger akselavstanden på 2900 mm for at det er like god plass i kupeen som i mange mellomstore SUV-er.

Her ble det bråstopp i antall elbiler til det norske markedet

Buede skjermer er blant særpreget innvendig. Det er også fokus på miljøvennlige materialer.

To batteripakker for EV6

Et av de mest unike elementene i kupeen er den sømløse og buede infotainmentskjermen. Den brede skjermen og dashbordets enkle formspråk skal skape en åpen følelse i kupeen.

Setene er tynne, lette og moderne, og kledd i materialer laget av resirkulert plast – som tilsvarer 111 plastflasker. EV6 har fleksible interiørpakker og mye oppbevaringsplass, inkludert 520 liter bagasjerom. Med baksetet nede, øker kapasiteten til cirka 1.300 liter. Bilen har også bagasjerom foran med ytterligere 52 liter oppbevaringsplass i modeller med bakhjulsdrift og 20 liter i modeller med firehjulsdrift.

EV6 kommer i flere varianter, og med to ulike batteripakker på 77,4 kWt og 58,0 kWt. EV6 GT-Line er tilgjengelig både med stort og lite batteri, mens EV6 GT kun blir tilgjengelig med den største batteripakken. EV6 er Kias første elbil tilgjengelig med bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Lyssignaturen er med på å gi hekken særpreg.

Toppfart på 260 km/t

EV6 med bakhjulsdrift og batteripakke på 77,4 kWt har rekkevidde på mer enn 510 kilometer. EV6 med firehjulsdrift har maksimalt dreiemoment på 605 Nm og kan akselerere fra 0 til 100 km/t på 5,2 sekunder.

EV6 med 58,0 kWt batteripakke kan akselerere fra 0 til 100 km/t på 6,2 sekunder, og modellen med firehjulsdrift har maksimalt dreiemoment på 605 Nm.

EV6 GT har doble motorer på 430 kW. Med maksimalt dreiemoment på 740 Nm akselererer GT-modellen med firehjulsdrift fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder, og topphastigheten er 260 km/t (basert på foreløpige måltall).

EV6 skal komme på markedet andre halvår 2021, det er ventet solid interesse for bilen i Norge.

Kan drive en 55-tommers TV

EV6 kan lades med 800 og 400 V, uten behov for ekstra komponenter eller adaptere. Bilen kan hurtiglades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter for alle varianter, og lading i 4,5 minutter kan gi 100 km rekkevidde for versjonen med batteripakken på 77,4 kWt og bakhjulsdrift.

Bilens ladesystem har en integrert ladekontrollenhet (ICCU) som gjør den mer fleksibel enn tidligere elbiler. ICCU har også en ny vehicle-to-load-funksjon (V2L) som gjør det mulig å hente strøm fra batteriet.

V2L-funksjonen støtter opptil 3,6 kW, slik at den for eksempel kan drive en 55-tommers TV og et klimaanlegg samtidig i mer enn 24 timer. Systemet kan også brukes til å lade en annen elbil.

Kia og søstermerket Hyundai har store, elektriske ambisjoner. De neste årene skal de rulle ut en rekke nye modeller.

Varmepumpe er standard i EV6

Når batterinivået er mer enn 35 prosent, kan EV6 trekke tilhenger på opptil 1.600 kg.

EV6 har teknologi for energigjenvinning som gir maksimal rekkevidde. Dette inkluderer Kias nyeste energieffektive varmepumpe som leveres som standard, som gjenvinner overskuddsvarme fra bilens kjølesystem. Ved –7 ℃ oppnår bilen 80 prosent av rekkevidden som ville vært mulig ved 25 ℃.

De buede skjermene som brukes i EV6, har tynne paneler med ny struktur og avansert teknologi for å redusere refleksjoner. Kombiinstrumentet og infotainmentsystemet ser ut som om de er montert i ett stykke forsterket glass. Skjermene strekker seg fra rattet til midten av dashbordet og viser instrumentpanelet foran føreren og infotainmentsystemet over midtkonsollen.

EV6 har også et AR-head-up-display som viser informasjon nederst på frontruten foran føreren. Systemet viser varsler fra bilens avanserte førerassistentsystem, informasjon om bilens hastighet samt navigasjonsmeldinger.

Artikkelen er først publisert av broom.no.