Superentusiasten fikk sjokk: – Det er som et slag i ansiktet

– Denne beskjeden hadde jeg aldri trodd jeg skulle få. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg naturligvis har hørt mange rykter om hva som kunne skje.

Roy Lauritsen (44) fra Bodø er bilentusiast på sin hals, han er også mannen bak bilklubben Ford Mondeo Entusiaster Norge. Her er de nå over 3.600 medlemmer.

Roy forteller at temperaturen har vært høy internt etter at nyheten sprakk denne uken: Dagens Ford Mondeo blir den siste, nå forsvinner den folkekjære modellen.

Stiller ut bilen

– Det er som et slag i ansiktet og naturligvis veldig trist. Jeg hadde ikke ventet at Ford kom til å gjøre dette. Jeg har selv vært i kontakt med importøren og fikk ikke inntrykk av at de trodde det skulle skje. Men for oss i klubben betyr det bare at det blir enda viktigere å ta godt vare på bilene våre, sier Roy.

Slik ser ikke motorrommet på mange Mondeoer ut. Roy har gjort MYE med bilen sin. Foto: Privat. Foto: broom

Selv har han eid alle fem generasjonene Ford har lansert. I dag har han en 2015-modell som han har gjort svært mye med.

– Jeg har bygget om alle Mondeoene jeg har hatt i mitt eie. Jeg drar også rundt om i landet og stiller ut bilen. I 2019 startet jeg en landsdekkende bilklubb med navnet Street Crew Norway. Vi tar imot alle typer biler og bilmerker og drar rundt på biltreff, for å vise bilene våre til publikum og til andre bilklubber, forteller super-entusiasten.

Her er en Mondeo med V6-motor

Skeptisk til hybridutgaven

Men tilbake til Mondeo. Det har en tid versert spionbilder på nettet, av det mange trodde skulle bli en oppfølger til dagens bil. Den har også Roy fått med seg:

– Ja, jeg har det og jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk til den bilen. Den ser jo ikke ut som en Mondeo, mer som en Subaru Outback eller lignende.

Lyst på første generasjon

Roy legger heller ikke skjul på at han har vært litt skeptisk til at dagens Mondeo ble hybridbil.

– Ja, for meg er det diesel som gjelder, jeg har ikke sans for hybridbiler og langt mindre elbiler. Her i Nord-Norge har vi store avstander. Jeg er ikke typen som gidder å bruke tiden min på ladestasjoner. Da er det både enklere og bedre å bare fylle tanken med diesel, sier Roy.

Også innvendig har det skjedd mye siden denne Mondeoen forlot fabrikken. Foto: Privat. Foto: broom

Han legger til:

– Jeg er heller ikke så glad for at dagens biler får mer og mer elektronikk. Det begrenser mye hva man kan gjøre med dem selv. Selv har jeg nå lyst på en første-generasjons Mondeo, i tillegg til 2015-modellen min. Problemet er bare at det har blitt veldig vanskelig å få ta i gode eksemplarer. De aller fleste har blitt borte nå, forteller Roy.

Du klarer kanskje å gjette hva Roy har tatovert på armen sin?

Gleder seg til sommerdekk

– Hva er siste nytt med din egen bil?

– Skal vi se... Der holder jeg stort sett på med noe hele tiden. Jo, jeg har hydrodippet interiør- og motordeksler. Akkurat nå er jeg i gang med å montere nye grøftelys, da må støtfangeren av.

– Jeg venter også på ny frontleppe. Og så har jeg kjøpt nye spikes til sommerdekkene. Som de fleste andre bilentusiaster går jeg og gleder meg til de skal på. Det skjer så fort vinteren er over her i Bodø, avslutter Roy.

(Artikkelen er først publisert av Broom)