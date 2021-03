Marius fikk en helt spesiell rolle i «Exit»

BMW har vært aktive i en rekke filmer og serier opp gjennom årene. Alt fra den folkekjære detektimen Derrick – til Mission Impossible-filmene.

BMW var også med i første sesong av NRK-serien Exit – og da sesong to skulle lages, ble samarbeidet og avtalen videreført.

I forbindelse med dette, fikk BMW Norge en spesiell henvendelse. En av hovedpersonene i serien, William (spilt av Pål Sverre Hagen), skulle ha en bil utenom det vanlige. Ønsket fra produksjonsselskapet var intet mindre enn en Rolls-Royce Cullinan. Dette er SUV-en til den britiske luksusbil-produsenten – en av verdens aller dyreste biler.

Intense dager

Det er BMW som eier Rolls-Royce - og dermed fikk kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby, en viktig oppgave.

Tegneby forteller at de hadde bestemt seg for å gå "all in" i sesong to, og dermed startet en møysommelig prosess: Få tak i en Cullinan som kunne brukes. I Norge var det nemlig ingen bil tilgjengelig.

– Det ble noen intense dager med mail og telefonkorrespondanser med kollegaene i Rolls-Royce. Til slutt bestemte vi oss for å hente opp en bil fra Tyskland.

– Akkurat innenfor

Parallelt med søknader om bruk av utenlandsk registrert bil i Norge for norske statsborgere, samt bruk av norske skilt på bilen i scenene (som ble spilt inn på lukket område/avstengt vei) – var det også litt frem og tilbake rundt bilens rolle i manuset.

– «Sex, drugs & rock'n roll» er nødvendigvis ikke helt forenlig med hverken Rolls-Royce eller det å kjøre bil. Men «Exit» er jo en dramatisering, ikke en dokumentar. Vi har stor respekt for skaperne av serien, og deres historie. Derfor landet vi til slutt på en løsning som var akkurat innenfor, forteller Tegneby.

Bokser og gevær

I praksis innebar "akkurat innenfor" at William får overlevert bilen på lukket henger, og tar imot den kun iført bokser og singlet – bærende på en sekk og et gevær.

Akkurat det er jo ikke en helt vanlig setting for å plukke opp en bil som Rolls-Royce.

– Oppe i alt dette ble det til at jeg fikk den lille rollen som «Thomas». Det er bilselgeren som gjør avtalen om ny bil med William på telefon – og sørger for leveringen, fortsetter Tegneby.

Her er bilen klar til overlevering. I Norge koster en Cullinan 5-6 millioner kroner. Med mindre du har en av hovedrollene i Exit, er det sjelden en slik bil kjøpes på impuls. Foto: broom

Hollywood-planer?

Det ble noen sekunder på skjermen. Men noen ny karriere, ser ikke 41-åringen for seg:

– Jeg så alle episodene den dagen de ble sluppet – og var jo selvsagt spent på egen innsats. For folk flest tror jeg det hele forløp ganske udramatisk. Men for min del var jeg fort tilbake til innspillingen i fjor sommer – og det var veldig gøy å se sluttresultatet.

Slik kan interiøret i en Cullinan se ut. Her oser det påkostede materialer og skyhøy kvalitetsfølelse.

– Og nå blir du vel nedringt med tilbud om filmroller?

- He he, de har foreløpig ikke ringt hverken fra Hollywood eller lokalavisen. Det tenker jeg er like greit. Jeg tror innsatsen jeg gjør på kontoret settes mer pris på enn skuespillerprestasjonene mine. Skomaker bli ved din lest, smiler Tegneby.

V12-motor

Cullinan er Rolls-Royce sin første bil med firehjulsdrift. Det er ingen elektrifisert drivlinje her – men i stedet en diger 6,75-liters V12 bensinmotor. Med 571 hk er det krefter nok.

Men det er ikke frasparket som er hovedpoenget her. I stedet handler det om overdådig luksus, komfort og mer eller mindre spinnvilt ekstrautstyr. En av de mer finurlige løsningene er knyttet til bagasjerommet.

