Bli med på en reise tilbake i tid. Til for ganske nøyaktig 30 siden. Vi befinner oss på en billansering, sammen med en rekke bil- og motorjournalister. Stemningen står ikke akkurat i taket. Snarere tvert imot. Den er litt små-sur. Noen av de frammøtte himler med øynene, det mumles litt misfornøyd i krokene, blant småblaserte journalister.

Ting som «Volvo kjører videre i gamle hjulspor», «Traktorfølelse» og «Er dette det beste Volvo klarer?» er bare noe av det som står å lese i svenske medier etter denne billanseringen. Det er gjerne av sine egne man får det, er det noe som heter.

Nei – Volvos helt nye 940/960 fikk ikke akkurat stående applaus da den ble lansert som den store nyheten for modellåret 1991.

Skjønt ny og ny, fru Blom. Kritikken var nemlig ikke helt uberettiget. For 900-serien var strengt tatt ikke ny. Den var en videreutvikling av 700-serien som da hadde vært på markedet i mange år, men som likevel ble produsert parallelt en stund. I kjent Volvo-stil.

Ryktene om nye 850 gikk

Volvo ville gjerne assosiere seg med det litt fine og eksklusive, noe dette reklamebildet tydelig viser.

På 900-serien var det i prinsipp bare bakparten som hadde fått noen endringer. Avslutningen på taket var annerledes, bakruten ikke like bratt, et bagasjelokk som ga lavere lasteterskel og nye baklamper var det som, litt grovt sett, skilte 700- og 900-serien utvendig. Innvendig var dashbordet nytt og baksetet i sedanmodellen fikk trepunktsbelte og mulighet for integrert barnesete. Senere kom dette også i Herregårdsvogna. Sikkerheten var som alltid hos Volvo i høysetet.

Det virket på mange måter som Volvo hadde kjørt seg godt fast i et spor. Det var lenge siden en skikkelig stor og banebrytende nyhet. Men den nyheten lurte rett rundt hjørnet og het 850. Rykter og spekulasjoner gikk om en helt ny og moderne Volvo, med mer kompakt karosseri, tverrstilt motor, forhjulsdrift – og dermed teknisk sett helt annerledes enn det man var vant til fra den kanten.

Ble bestselger

I kjent Volvo-stil var herregårdsvogna populær også.

Men tilbake til 940. Mange trodde bilen bare var en slags mellom-modell inntil helt nye 850 skulle lanseres året etter – som 1992-modell. Det skulle ganske fort vise seg at 900-serien ikke bare var en overgangsbil. Den ble både videreutviklet og forbedret underveis i livsløpet. Ikke minst med tanke på sikkerhet. I 1992 fikk 940 en stor nyvinning. Nemlig sidekollisjonsbeskyttelse, eller SIPS, som det blir kalt på Volvo-språket.

Men selv om den svenske pressen var skeptisk og ga bilen slakt, falt kjøperne for den. Den ble fort Sveriges mest solgte bil. Også her hjemme solgte 940 svært godt. Det er noe med det kjente og kjære.

Utover i 90-årene tok 850 over stadig større deler av Volvo-salget. 900-serien, som i bunn og grunn var en ti år gammel konstruksjon allerede ved lanseringen, klarte ikke lenger å løpe fra alderen. Bilen var gammelmodig.

I februar 1998, samme år som den nyere Volvo 850 gikk over til å bli S70 og V70, trillet den siste 940 ut av fabrikkportene på Torslanda-fabrikken. En hvit 940 Classic Herregårdsvogn. En æra var med det over for Volvo. De hadde bygget sin siste bil med rød støpejerns-motor, stiv bakaksel og bakhjulsdrift.

For mange entusiaster er disse tre tingene det som virkelig er Volvo. Den blir derfor ofte omtalt som den siste «ekte» Volvoen.

Gul rapsåker og rød Volvo. Mer svensk enn dette blir det knapt.

Ettertraktet som bruktbil

Totalt ble 668.046 eksemplarer produsert av 900-serien som omfatter 940, 960, S90 og V90. Det er ganske nøyaktig samme antall som en annen stor Volvo-klassiker. Nemlig Amazon. Det skiller bare noen få hundre biler mellom de to.

900-bilene har vist seg å være svært attraktive som bruktbiler. Så sent som i 2017 var dette den mest lettsolgte bilen på Blocket.se – som er svenskenes svar på Finn.no. Det er nesten en ufattelig prestasjon av en 30 år gammel modell.

Nå trer den altså inn i veteranenes rekker og er en bil som garantert kommer til å bli en Volvo-klassiker på linje med Amazon og 240.

