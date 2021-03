Denne skjermen har du ikke sett maken til

Ambisjonene er ikke snaue når Mercedes nå gjør seg klare til å lansere sitt nye og elektriske flaggskip, EQS.

Dette blir en svært viktig bil for Mercedes de kommende årene. Det er også tydelig at de ønsker å bruke den til å posisjonere seg mot alle andre merker som er i gang med en elektrisk satsning. Her skal de rett og slett lage fremtidens luksusbil.

EQS skal trone øverst blant elbilene – samtidig som den også får følge av en rekke andre elbiler fra selskapet.

EQC, EQV og EQA er allerede lansert. I april er det så klart for offisiell lansering av EQS.

Lekkasjer og konseptstudier så langt tyder på at Mercedes her kommer til å gå for et design som virkelig vil skille seg ut. I tillegg snakker vi tekniske løsninger fra øverste hylle.

Mercedes drypper informasjon om sin EQS. Blant annet at den skal bli verdens mest aerodynamiske bil. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Verdensrekord i aerodynamikk

Mercedes lover selv at EQS skal markere starten på en ny generasjon elektriske biler, med rekkevidde betydelig høyere enn 700 kilometer, basert på WLTP-målemetoden. Dette ved hjelp av en effektiv drivlinje, fremskritt i batteriets energitetthet og klasseledende aerodynamikk.

Og så har de også ambisjoner om å lage klassens lekreste bil. Det utvendige designet får vi ikke se ennå. Men det kommer til å bli temmelig likt det vi allerede har fått se på konseptutgaven. Vi snakker rene og enkle linjer, der en karakteristisk bue går fra forhjulene og over hele bilen.

Apropos aerodynamikk: Her har Mercedes rett og slett bestemt seg for å sette verdensrekord. EQS skal være den første masseproduserte bilen med en såkalt Cd-verdi på 0,20. Det har ikke akkurat kommet av seg selv, her handler det om tøffe prioriteringer og nitid finpussing.

Passasjeren har sitt eget visningsområdet på den digre skjermen.

Hyperscreen

De første bildene av interiøret er akkurat offisielle. Ikke overraskende handler det her mye om skjerm.

Mercedes har erstattet det aller meste av dashbordet med en diger skjerm. Hyperscreen kaller de den selv. Det er en helt ny måte å tenke dashbord på, samtidig som det gir veldig mange muligheter.

Skjermen skal i tillegg gi føreren en helt ny brukeropplevelse, takket være kunstig intelligens. Programvaren er i stand til å lære, tilpasse innhold og gi personlige forslag til mange infotainment-, komfort- og kjøretøyfunksjoner.

Slik ser EQS ut i konseptutgave, det er grunn til å vente at produksjonsklar bil blir temmelig likt dette.

Eget visningsområde for passasjeren

Med et såkalt «første-lag» behøver man ikke å bla gjennom undermenyer eller gi talekommandoer som på dagens infotainment-system.

De viktigste applikasjonene tilbys alltid på det øverste nivået, basert på situasjon og kontekst. På denne måten skal antall trykk føreren må gjennomføre reduseres og dermed vil også sikkerheten økes.

Passasjeren foran vil også ha sitt eget visningsområde, hvor man både kan styre ulike funksjoner, som radio og navigasjon. Her skal det også tilbys underholdning..

Baksetet blir sannsynligvis heller ikke noe dumt sted å være. Mercedes legger listen høyt når de skal komme med "fremtidens luksusbil". Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Kaller det en glass-skulptur

Mercedes understreker at de mest brukte applikasjonene navigasjon, radio/media og telefoni vil være sentralt tilgjengelig på skjermenheten – med full funksjonalitet.

I tillegg vil systemet vise proaktivt de riktige funksjonene til rett tid for brukeren, støttet av kunstig intelligens. Over 20 ytterligere funksjoner - fra det aktive massasjeprogrammet til bursdagspåminnelser - vil automatisk komme opp som forslag når de er relevante for eieren.

Selv beskriver Mercedes skjermen som en "glasskulptur". I tillegg til denne skal interiøret være preget av eksklusive materialer, treverk og mykt-mykt skinn. Det vil også overraske om ikke Mercedes vil tilby EQA med interiør i eksklusive stoffer, som et supplement til skinn. Dette er på full fart inn i luksusbilsegmentet.

300 meter lang produksjonslinje

Den egenutviklede programvaren muliggjør oppdateringer over luften (OTA) og sørger for at energistyringen vil være oppdatert i hele kjøretøyets levetid.

Hedelfingen-fabrikken til Mercedes er ansvarlig for produksjonen av batterisystemene til EQS, men også til den kommende EQE.

Fabrikken har et produksjons- og logistikkområde på hele 16.500 kvadratmeter og inkluderer toppmoderne systemer. Det komplekse lithium-ion batterisystemet produseres på en 300 meter lang produksjonslinje med mer enn 70 stasjoner. Fra 2022 vil Hedelfingen-fabrikken operere CO2-nøytralt, akkurat som «Factory 56»-fabrikken hvor EQS skal produseres sammen med S-Klasse.

Artikkelen ble først publisert på broom.no