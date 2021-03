Ryktene har gått en stund og i dag ble de for første gang bekreftet av Ford selv: Dagens generasjon Mondeo blir den siste. Neste år takker den for seg, og blir ikke erstattet.

Dette sier Ford selv om det som nå skjer:

Dermed er det slutt for en bil som i mange år har vært en av Norges mest solgte og som har hatt svært høy profil her til lands. Dette har vært familiebil for svært mange nordmenn. En tvers gjennom fornuftig og praktisk bil – som også har gitt en god dose kjøreglede.

Slutt i mars neste år

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør hos den norske importøren. Hun har følgende kommentar til det som nå skjer:

– Som et resultat av endringer i kundenes ønsker og preferanser, vil Ford fase ut Mondeo fra produksjonen i slutten av mars neste år. Det vil etter all sannsynlighet ikke være biler igjen for salg i Norge i mars 2022.

Hun legger til:

– Fords andre store crossovere og flerbruksbiler – som sjuseterne Galaxy og S-Max – vil fortsatt bli produsert. Begge modellene ble nylig lansert som hybrid-versjoner.

Salget har gått kraftig tilbake

– Betyr dette at Mondeo ikke får noen form for erstatter?

– Ford vil fortsette å utvikle og fornye sin personbilportefølje i Europa og styrke sin posisjon med modeller som Kuga, Puma og Explorer ladbar hybrid. Selskapet har også introdusert den nye helelektriske SUV-en Mustang Mach-E i Norge og i Europa – og vil inkludere Mustang Mach-E GT i slutten av 2021. Vi har per nå ingen kommentarer til eventuell fremtidig modellutvikling utover dette.

Dette er stasjonsvognutgaven av siste generasjon Mondeo. Den solgte brukbart i i starten, men de siste årene har det bremset kraftig opp.

– Hvordan har salgsutviklingen for Mondeo i Norge vært de siste årene?

– I våre 20 europeiske markeder, inklusive Tyrkia, solgte vi i 2019 40.523 Mondeo. I 2020 var antallet 21.284 biler. I Norge har salgstallene de siste årene sunket fra i overkant av 2.500 biler i 2015, til 96 biler i 2020. Nå må det legges til at 2020 var et vanskelig år for hele bilindustrien – så vel Europa som Norge - grunnet Covid-19, sier Sønsteby.

78.500 biler solgt i Norge

Her følger Mondeo en trend vi har sett for alle merker i Norge. Tidligere storselgende stasjonsvogner som Passat, Avensis og Mondeo har tapt mye salg. Først til SUV-er, senere til elektrifiserte biler.

Første generasjon Mondeo kom i 1993, den gangen tok den over for Sierra i Fords modellprogram.

Mondeo tok over for Sierra og ble lansert i 1993. Dette var den første av Fords biler som ble kalt en «global» modell. Siden den ble lansert i Europa, har det blitt solgt rundt fem millioner Ford Mondeo.

– I Norge har Mondeo vært en stor suksess og tronet på salgstoppen i mange år. Modellen som kom i 2007 er kanskje den som vakte aller størst oppsikt og begeistring grunnet en helt ny designretning kalt Kinetic Design og kjøreegenskaper i særklasse. Vi har totalt sett solgt rundt 78.500 Mondeo, forteller Anne Sønsteby.

Verden er i endring

– Føles det vemodig når en bil med så sterke tradisjoner forsvinner?

Denne generasjonen Mondeo kom i 2007 og løftet den gangen nivået i hele klassen.

– Mondeo har vært en fantastisk suksess for oss i Norge i nesten 30 år. Samtidig er det slik at kundene, både i Norge og i Europa, i økende grad ønsker seg SUV-er og crossovere. I fjor utgjorde disse nesten 39 prosent av Fords personbilsalg. Det må vi ta hensyn til når vi prioriterer i den storstilte elektrifiseringssatsingen vi nå er midt i.

– Verden, og vår produktportefølje, både når det gjelder personbiler og nyttekjøretøy, er og må være i konstant utvikling. Bare slik kan vi sørge for å ha modellene som kundene vil ha og som dekker deres behov – og ikke minst er bærekraftige - også i årene fremover, avslutter Anne Sønsteby.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.