Nok en gang blir det en veldig spesiell påske. Det er klare restriksjoner på hva du kan gjøre i ferien i år. Men hyttetur er lov. Kombinert med at utenlandsturer er utelukket for de fleste, betyr det at det ligger an til en skikkelig hektisk utfartsdag i morgen.

Hvis du skal til fjells, bør du rett og slett unngå å kjøre fredag. Resten av palmehelgen er det betydelig tryggere.

– Fredager er heftige kollisjonsdager uansett, men fredagen før påske er alltid rådyr for norske bilister. Da meldes det ti prosent flere skader enn fredagene før, sier fagsjef på motor i forsikringsselskapet Frende, Roger Ytre-Hauge.

Frende har satt sammen tall fra de fem siste påskeukene, og sammenlignet med kollisjonstallene for de tre ukene før høytiden. Annerledesåret 2020 har de ikke tatt med.

– Vi vet at nordmenn gjerne tar seg noen fridager i påsken og stikker tidlig til fjells. Derfor er denne fredagen ekstra utsatt. Vi ser det hvert eneste år, sier Ytre-Hauge.

Krasjer for over 20 millioner

I 2019 ble det meldt inn 1.222 bilsmeller til norske forsikringsselskap fredagen før påskeuka. Det viser tall fra Finans Norge.

– Disse kostet over 22 millioner kroner for selskapene. Det er en vanvittig sum! I snitt koster hver ulykke nesten 19.000 kroner. Hvis vi legger sammen dagene fra fredag før påske og ut 2. påskedag krasjet vi for 168 millioner i 2019, sier Ytre-Hauge.

I år forventer han at mange reiser tilbake til hytta, etter et ufrivillig opphold i fjor.

– Jeg håper folk tar oppfordringen og reiser tidligere i uka, eller venter til lørdag eller søndag. Hvis du har mulighet, hvorfor ikke reise ekstra tidlig og ta hyttekontor? Høres ikke det ganske greit ut, spør fagsjefen.

Denne dagen bør du ikke reise hjem

Statistikken fra Frende viser også at når palmehelga er over, krasjer vi mer igjen. Biler bulkes i hopetall mandag, tirsdag og onsdag neste uke, før det roer seg i helligdagene.

– Men 2. påskedag er vi ute på veiene igjen og bulker oss tilbake til hverdagen. Da er det hele 25 prosent flere ulykker på veiene enn snittet for de tre ukene før påsken, sier Ytre-Hauge.

Slik skjer ulykkene

Ulykker skjer gjerne når du er stresset og har dårlig tid,ofte når du "bare" vil raskest mulig fram til hytta.

– Trange parkeringsplasser er klassikeren. Du skal handle alt du trenger for påskekosen i fjellheimen, prøver å skynde deg og så smeller du inn i noe. Eller du møter noen andre som er like stresset som deg og ikke ser seg om. Da er det gjort, sier Ytre-Hauge.

Andre typiske ulykker i påskeutfarten skyldes glatte veier, litt for høy fart eller et lite øyeblikks uoppmerksomhet fra bilfører.

Ta det med ro

– Vær- og kjøreforhold varierer over hele landet nå når vi går inn mot påsken. Men husk at det er rundt null grader det er som glattest på veiene. Og når det er glatt, øker bremselengden. Husk på dette når du kjører. Tilpass deg etter forholdene, både med tanke på fart og avstand til bilen foran. Det er for sent å tenke seg om når du har kjørt ut, sier fagsjefen i Frende.

Artikkelen er først publisert av broom.no.