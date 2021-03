Elbilene passerte en milepæl i det norske markedet i fjor. For første gang sto de for over 50 prosent av totalsalget. I år er det ventet ytterligere økning.

Samtidig ser vi at bruktimporten av elbiler har skutt kraftig fart i år.

Fra nyttår og fram til midten av mars, økte bruktimporten av elbiler til Norge med 72 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Mange av disse bilene er i praksis ikke bruktbiler. Av 1.417 bruktimporterte elbiler, var 403 (28,4 prosent) nesten helt nye biler, fra 0-6 måneder gamle.

Store forsinkelser

Over 30 prosent av de bruktimporterte elbilene var 7-12 måneder gamle, mens nesten 30 prosent var mellom ett og to år gamle, viser tall fra OFV Statistikk (Opplysningsrådet for veitrafikken).

Sammenlignet med fjoråret, har situasjonen endret seg når det gjelder salg av nyere bruktimporterte elbiler i Norge. I hele fjoråret sett under ett, var kun 255 (4,7 prosent) av 5.417 bruktimporterte elbiler 0-6 måneder gamle.

Noe som kan forklare veksten i bruktimporten av nyere elbiler, er at leveransetakten på helt nye elbiler har blitt satt på prøve, både i Norge og andre land. Blant annet har vanskeligheter med å få nok batterier og andre komponenter ført til store forsinkelser i utlevering av en del nye biler.

Nye Ford Mustang Mach-E er blant bilene som har blitt forsinket til Norge.

Mange står i kø

– For mange vil det nok være fristende å kjøpe en nesten «ny» elbil som omtrent ikke har vært på veien, framfor en flunkende ny elbil, dersom det er store summer å spare. Særlig hvis ventetiden på en ny elbil er lang, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV, i en pressemelding.

I Norge er det stor interesse for og etterspørsel etter nye elbiler, og mange kunder står i kø for å få nye biler. En rekke nylanserte merker og modeller skal ut på markedet, men for mange tar det tid før bilen kan leveres. Denne situasjonen kan bidra til å forklare OFVs tall.

Frykter strøm av nyere bruktbiler

Dette er noe deler av bilbransjen i Norge har uttrykt bekymring for, fordi man mener bruktimport av «nye» elbiler i stor skala kan ramme det norske nybilsalget.

Solberg Thorsen kan forstå at importørene frykter at store volumer av nesten nye elbiler skal strømme inn på det norske markedet. Han viser til at selv om bruktimport av nyere elbiler er relativt liten sammenlignet med nybilsalget totalt, er veksten i bruktimporten klar og tydelig.

– Om økningen vil fortsette, gjenstår å se. Men for mange importører og forhandlere av nye elbiler, oppfattes nok dette som en mulig trussel mot eget salg, sier Solberg Thorsen.

Hyundai Kona er bilen som topper importen av "brukte" elbiler til Norge så langt i år.

Kommer til Norge etter kort tid

Enkelte land i Europa, blant annet Tyskland og Frankrike, har skrudd opp støtten ved kjøp av elbiler ganske kraftig. Og hvis det er kort bindingstid på kjøpet i disse landene, kan det bety at mange av de «nye» bilene etter bare et halvt års tid eksporteres videre – for eksempel til Norge.

Fra 1. januar og fram til 14. mars, ble det for øvrig solgt og registrert 26.290 nye personbiler i Norge. Av disse var drøyt halvparten, 13.407 eller 51 prosent, elbiler.

Slik ser bruktimporten for elbiler ut så langt i år. Tabell fra OFV.

