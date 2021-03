– Noen ganger må man bare innse at det er over og ut

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har fått omfattende problemer med nåværende motor. Den stopper i tide og utide. Ifølge BMW-verksted koster det rundt 80.000-90.000 kroner å reparere.

Vurderer om det kanskje er mer lønnsomt å rett og slett bytte hele motoren, men uansett så blir det en betydelig sum. Så jeg vet rett og slett ikke om det er verdt det?

Regner med prisene varierer sterkt, men vet du sånn cirka pris på hva jeg ut med her?

Bilen er 318d, 2008-modell, med dieselmotor. Den har akkurat rundet 301.000 km. Fryktelig synd å «miste» bilen, for jeg er veldig fornøyd med den og den er ellers i topp stand. Jeg hadde håpet å ha den i noen år til.

Benny svarer:

Hei på deg! Klart det er kjipt når bilen man er glad i og sikkert avhengig av også er i ferd med å «gi opp».

Jeg kjente akkurat på det samme i fjor da min egen, gamle Audi A4 var nært ved å ende hos «høggern». Men den ble reddet i tolvte time. Les mer om det her:

Når slike litt kjedelige ting som du opplever nå skjer, er det viktig å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt og ikke la seg styre av følelser.

Man må rett og slett «jorde» seg selv til å se nøkternt på saken. En BMW 318d som begynner å nærme seg 12 – 14 år og har gått over 300.000 kilometer er ofte verdt noe rundt 30.000 kroner, om den er i grei stand.

Da sier det seg selv at prisen du har fått fra BMW ikke er noe å vurdere en gang.

Neppe lønnsomt

En brukt motor (som har gått rundt 250.000 kilometer) koster ofte rundt 10-12.000 kroner til en slik bil. I tillegg kommer jobben. Det er dyrt om man ikke har kompetansen til å gjøre motorbyttet selv og må sette det bort til et verksted.

Dessuten er det masse annet, stort og smått, man ofte ikke tenker på som kommer i tillegg. Kanskje bør registrerer-reima byttes sammen med vannpumpa, i samme slengen? I tillegg kommer olje, frostvæske, filtre og slike ting. En ting kan jeg love deg; dette baller fort på seg. Både når det gjelder penger og tidsbruk.

Jeg tror dermed, som du selv er inne på, at dette er et prosjekt som ikke lønner seg – for å si det på godt norsk. Leit, men sant. Noen ganger må man bare innse at det er over og ut. Selv om man er aldri så glad i bilen i utgangspunktet.

Kanskje er det bedre å selge bilen til noen som har forutsetninger for å få satt den i stand igjen og heller legge pengene i en nyere og frisk doning framfor å ta sjansen på galopperende kostnader. Jeg tror faktisk det i dette tilfellet.

