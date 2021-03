Ikke første gang dette «tivoliet» ble stoppet

Å ha best mulig sikt forover og til sidene er viktig når du kjører bil. Og det er minst viktig når du sitter høyt oppe og ratter et vogntog på flere tonn.

Likevel er det mange i sistnevnte kategori som fyller opp dashbord og frontrute med en rekke gjenstander, som tar bort sikt. Det er noe kontrollørene til Statens vegvesen har veldig liten sans for.

Potensielt kan dette være livsfarlig, ved at det skaper store og helt unødvendige blindsoner.

Dette fikk vi et nytt eksempel på denne uken, da det var kontroll ved Ånestad i Løten.

Her er noe av det Vegvesenets Jan Erik Nybroen skriver i sin rapport:

– Skjønner ikke hvor farlig det er

– Bruksforbud og anmeldelse for sikthindrende gjenstander i frontrute. Han ble anmeldt for samme forhold for cirka ett år siden.

Vogntoget var for øvrig registrert i Polen. Og her var det altså ikke aktuelt å få kjøre videre før en rekke gjenstander var plukket ned og fjernet.

– Det ser ut som mange sjåfører ikke skjønner hvor farlig det kan være. I verste fall kan man risikere å kjøre på noen, fordi man ikke har god nok sikt. Det blir ganske paradoksalt, når vi vet hvor stor vekt produsentene legger på å utvikle kjøretøy med gode og sikre kjøreegenskaper. Så tar sjåførene helt unødvendig bort noe så viktig som sikten gjennom frontruten, har inspektør Arne Granerud i Statens vegvesen tidligere uttalt til Broom.

Les også: Skrekktall: Én av fire fikk kjøreforbud!

Ikke så helt enkelt å prate seg ut av denne. Foto: Statens vegvesen

Varsellampen blinket

I løpet av samme kontroll på Ånestad fikk et vogntog bruksforbud på grunn av skadet dekk. Det ble også gitt bruksforbud på grunn av overvekt og dårlig lastsikring, dessuten feil på lys.



Et norsk vogntog hadde også manglende ABS til henger, det viste seg at det var feil på ledning mellom bil og henger. Her var det også svært klar og tydelig varsling på dashbordet.

Artikkelen er først publisert av broom.no.