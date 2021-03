Ikke gå i «jubel-fella» når du skal kjøpe bil

– Noen ganger så jeg med en gang, at kunden som kom inn i bilbutikken ville kjøpe bil. Uten å prute så mye som en krone!

Det sier Brooms bilekspert Benny Christensen i vår siste podcast (spill av hele podcasten litt lenger nede i artikkelen). Han har lang fartstid i bilbransjen og har også vært innom bilsalg.

Benny legger til:

– Som bilselger venner man seg fort til å lese kroppsspråk. Disse kundene får øye på «drømmebilen» inne i lokalet. Du ser at hele fjeset sprekker opp i et stort smil og at de nesten begynner «å logre med halen» når de går rundt- og setter seg inn i bilen.

– Det virker nesten på samme måte som en forelskelse. Man fokuserer kun på det positive og overser det eventuelle negative, legger bileksperten til.

Kaller det "jubel-fella"

Og da blir jobben som bilselger ganske enkel, påstår han.

Greit for den som skal selge. Selvfølgelig moro for de som skal kjøpe seg ny bil også. Men langt fra gunstig om man er ute etter å forhandle pris.

– Nei, absolutt ikke. Jeg pleier å kalle det for jubel-fella. Som selger behøver du ikke foreta deg stort. Bare være til stede, nikke, smile og si ja. For spørsmålene disse kundene stiller er ofte ganske ledende. Slik som: Denne bruker vel ikke så mye bensin? Her er det jo kjempegod plass i baksetet, eller det er akkurat den fargen jeg helst vil ha. For en bilselger er dette ganske sterke kjøpssignaler, forklarer Benny.

– Som selger kan man da bare vente litt, for på et eller annet tidspunkt så sier kunden; jeg tar denne bilen jeg … Da som regel uten å prute en krone.

Kan bli dyrt

Den jubel-fella, som han kaller den, den kan være ganske dyr å gå i. Vi nordmenn har jo ikke all verdens tradisjoner for å prute. Bruktbil er på mange måte ett av unntakene. Mange biler er jo priset med et visst prutingsmonn i utgangspunktet.

– Det er her som med det meste annet: Den som roper høyest, får ofte mest. Den som behersker prute-teknikken kan spare tusenvis av kroner. Noen ganger titusenvis også.

Biler som har stått lenge, de som oppfattes som ukurante i markedet og de som kanskje har en en eller annen åpenbar skavank er lettest å forhandle seg til en god pris på.

– Ja, slike biler selges innimellom med tap, bare for å bli kvitt dem, så her går det absolutt an å prute. Ganske mye også, røper Benny.

Saken ble først publisert hos Broom.no