Verdens første – og den kommer snart til Norge

Det startet forsiktig, men nå begynner utvalget av elbiler på markedet å bli solid. Alt fra små og billige bybiler, via flere modeller i Golf-klassen og familiebiler– og til store og dyre SUV-er.

Men selv om det i dag er mye å velge mellom på elbilfronten, mangler vi faktisk helt en biltype som tradisjonelt har vært svært etterspurt: Nemlig stasjonsvogn.

Bilprodusentene har i stedet valgt å satse på kompakte biler, sedaner – og ikke minst SUV-er.

Men nå er det ikke lenge til den første elektriske stasjonsvognen kommer til Norge. Litt overraskende er det kanskje at den ikke kommer fra ett av merkene som lenge har solgt elbiler i Norge. Nei, her snakker vi relativt ferske MG – som debuterte med elektrisk bil i fjor.

Selges allerede i Kina

Deres crossover ZS har vært en stor suksess i det norske markedet og nærmer seg nå 4.000 solgte biler. Til høsten får den selskap av ytterligere to elbiler: En av dem er stasjonsvognen MG5 Electric.

Vi i Broom har tidligere skrevet om denne bilen, som allerede er på markedet hjemme i Kina. Der går den under navnet Roewe Ei5.

Både MG og Roewe er en del av det kinesiske gigant-konsernet SAIC. De har valgt MG som spydspiss i Europa, derfor er det naturlig at bilen selges under det navnet.

Ingen store designsprell, her har MG helt tydelig prioritert bagasjerommet, det er på solide 578 liter.

578 liters bagasjerom

Det er ventet at bilen skal få endel endringer på veien mot det europeiske markedet. Men helt konkret hva dette innebærer, vet vi ennå ikke så mye om.

Det vi vet er at MG5 Electric er en relativt kompakt stasjonsvogn. Den er drøyt 4,5 meter lang, det betyr at den plasserer seg i samme klasse som blant andre VW Golf, Ford Focus og Opel Astra.

Bagasjeromsvolumet er det imidlertid ikke noe å si på. Bilen skal svelge unna 578 liter, dermed snakker vi solid familiebilplass. Med baksetet nedfelt, vokser volumet til over 1.400 liter.

MG relanserte seg i Norge i fjor, med elbilen ZS. Den er så langt en stor suksess.

Blir ikke noe lyn

Hva så med rekkevidden? Den skal ligge rundt 400 kilometer, målt etter WLTP-metoden. Med det plasserer MG seg ganske midt i feltet her.

Ladefarten er ikke offisiell ennå, men noe særlig under 75 kW bør den ikke havne, for å være konkurransedyktig.

MG oppgir at motoren har en effekt på 185 hestekrefter og 280 Nm. Dette gir akselerasjon fra 0-100 km/t på 8,3 sekunder. Det er et relativt moderat tall til elbil å være.

Prisene er ikke klare ennå, men det bør være gode muligheter for at MG5 Electric starter under 300.000 kroner.

Gunstige priser

To viktige ting for mange norske kunder til slutt: MG5 kan trekke tilhenger på opptil 500 kilo (da snakker vi hagehenger av ikke altfor stor størrelsee) og den kan ha 75 kilo på taket.

Priser er ikke klare ennå, men vi regner med at MG fortsetter prispolitikken de har startet med på ZS. Fra-prisen her er svært gunstige 229.000 kroner. MG5 blir nok dyrere, men det bør være gode muligheter for at også denne vil starte under 300.000 kroner.

Artikkelen ble først publisert på broom.no