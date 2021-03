I 2019 fikk de en helt spesiell telefon – så tok det av!

Bjørn Egil Fjeldstad og Hans Klausen startet med salg av Mercedes-Benz Geländewagen ved en tilfeldighet i 1981.

Fra før drev de en bensinstasjon med et «gjør det selv»-verksted. De ønsket også å knytte til seg en veitjeneste, og det var i den forbindelse de fikk øye på den nye Mercedes Geländewagen i Tyskland. G-Klasse, som den ofte kalles, er en av verdens mest ikoniske offroad-biler.

Fjeldstad og Klausen kjøpte en bil for å benytte denne i veitjenesten – og den vakte stor nysgjerrighet og interesse. To kjøp til – og en liten rubrikkannonse i Aftenposten – var det som skulle bli starten på et stort bileventyr i lille Holmestrand.

G-Klasse kom i helt ny generasjon i 2018.

Verdens største samling

Siden den gang har nemlig Autocenteret Fjeldstad solgt flere tusen Geländewagen til hele Norge, og andre steder i verden.

I 2018 kom det endelig en ny generasjon av G-Klasse – 39 år etter at den første så dagens lys. Nykommeren har blåst ekstra liv i interessen – og det merkes godt i Holmestand.

Trolig finner du en av verdens største samlinger av G-Klasser hos Autocenteret Fjeldstad – med 60-70 biler inne til enhver tid. Deres verksted har skrudd mye på denne modellen i 40 år.

Og det er den lange erfaringen som gjorde at de fikk en telefon tilbake i 2019.

For de som synes en vanlig G-Klasse blir puslete, kan jo Brabus 700 være et alternativ.

Tatt av

Det var nemlig Brabus som ringte. De er verdens største på tuning og styling for Mercedes-Benz. De har holdt på i 40 år, opererer i 106 land på verdensbasis og har en omsetning på 1,7 milliarder kroner. De har fem fabrikker og 450 ansatte i Tyskland – 2.500 på verdensbasis.

– Det var naturligvis spennende å få en slik henvendelse. Vi kjente jo til hva Brabus står for. Vi fikk respons fra kundene, med en gang, og har levert masse tuning og utstyr til G-Klasse, det siste året, forteller markedsansvarlig Trine Fjeldstad.

Hun og søsteren Mari, som er salgssjef, er som navnet røper en del av familiebedriften. De er døtrene til Bjørn Egil Fjeldstad.

Her oser det av luksus.

Naturstridig

Det er på mange måter litt naturstridig at Norge har en av verdens største G-Klasse- og Brabus-forhandlere. Dette er ikke en bil som smetter lett gjennom det norske avgiftssystemet – med sine store diesel- og bensinmotorer.

Men Trine Fjeldstad hevder at nettopp økonomi er noe av bakgrunnen for å kjøpe disse bilene:

– Dette er biler som holder seg ekstremt godt i verdi. Det skyldes både at det er stor etterspørsel og lange ventelister, og at bilene har lang levetid. De fleste G-ene er fortsatt på veien, etter 40 år. Samtidig fungerer den like godt som personbil som varebil. Dermed appellerer den til både privat- og firmabilmarkedet.

Fartsglade menn

– Hvem er det som kjøper disse bilene?

– Den typiske kunden er fartsglade menn, egentlig i alle aldre. Det er mange som er selvstendig næringsdrivende, og som har bilen som varebil på firma. Den går også som familiebil for de som ønsker det lille ekstra.

Ønsker man litt mer enn det lille ekstra, kan Brabus-tuning være et alternativ. Opptil 700 hk kan du få tilgang til, samt en heftig stylingpakke, om du har nok penger.

Som Brabus-forhandler, er planen dessuten at de skal bygge om flere andre Mercedes-modeller. Blant annet E-Klasse og GLS.

Om mye av det utvendige designet er likt, har det skjedd enorme ting på innsiden. Dette er Brabus 700-utgaven.

Trenger folk

I dag jobber det totalt 14 personer på Autocenteret Fjeldstad. Men det er ikke nok, nå som pågangen bare øker.

– Vi trenger flere folk på verkstedet. Så hvis det er noen som ønsker en spennende jobb, er det bare å ta kontakt. Målet er at samfunnet skal åpne såpass opp, at det blir mulig å være på plass under Oslo Motorshow, til høsten. Da skal vi ta med oss noen spektakulære modeller og vise til publikum, lover Fjeldstad.

Akkurat nå jobber gjengen i Holmestrand med dette prosjektet, som skal leveres til kunde, en Brabus Adventure 700.

