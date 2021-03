Etter flere år med høyt salg av ladbare hybrider, kom Volvo i fjor høst med sin første elbil: XC40 Recharge P8.

I vår får den selskap av elbil nummer to fra svenskene, C40 heter den og er mest av alt en spesialversjon av XC40, med mer coupélignende taklinje.

Og det stopper naturligvis ikke der. Ambisjonen til Volvo er å bare lage elbiler når vi kommer til 2030. De har en rekke nye elektriske biler på gang de neste årene.

Nylig var vi i Broom med på en intervjurunde med Volvos teknologi-sjef Henrik Green. Han kunne fortelle at vi allerede neste år får se skal få se toppmodellen XC90 i elektrisk utgave.

– Parallellt med de to elbilene vi nå har lansert, har vi kommet langt i utviklingen av andre generasjon av SPA-plattformen vår, SPA 2, sa Green.

Får se den neste år

Henrik Green er teknologisjef hos Volvo og en sentral mann i overgangen til elektriske biler.

SPA danner grunnlaget for alle bilene i dagens 60- og 90-serie fra Volvo. Plattformen debuterte på andre generasjon XC90. Og neste generasjon XC90 blir også første bil ut på SPA 2. Mye tyder her på at den elektriske utgaven vil kommer først.

– Dere kommer til å få se den neste år, bekreftet Green.

Sannsynligvis betyr det at Volvo planlegger visning av bilen mot slutten av 2022, og at den så kommer i salg første halvdel av 2023. Naturligvis med forbehold om forsinkelser. Dem har det som kjent vært en del av på mange elektriske biler...

XC90 har fått skryt for utseendet

– Vi kommer med mye nyutviklet teknologi, egenutviklet elmotor og ny generasjon varmepumpe, fortalte Green.

Andre generasjon XC90 har vært en stor suksess. Dette var også den første bilen Volvo utviklet, etter at de ble solgt fra Ford, til kinesiske Geely.

Design- og størrelsesmessig er det neppe grunn til å vente radikale endringer. Dagens XC90 har fått mye skryt for utseendet. Dette er også en av de største og rommeligste bilene i klassen. Mest sannsynlig beholder Volvo grunntrekkene i designet. Men på den elektriske utgaven kan vi nok også forvente oss noen særløsninger, også for å skille den fra de fossile utgavene.

Green ønsket ikke å gå i nærmere detaljer rundt bilen. Men på spørsmål om batterikapasitet og rekkevidde, sa han på generell basis dette:

Alle trenger ikke lang rekkevidde

– Noen kjører mye langt og liker kanskje ikke å lade ofte. For dem vil det være verdt å betale for en bil med svært lang rekkevidde. I motsatt ende er det mange som aldri kjører langt. Hvorfor skal de kjøre rundt med flere hundre kilo batterier de ikke har bruk for?

C40 er langt på vei en litt mer sporty karosserivariant av XC40. Den kommer til våren.

Green gikk ganske langt i å antyde at i fremtiden kan få to definerte segmenter: Elbilene som skal gå langt – og de som i hovedsak skal brukes til lokal kjøring.

Her er det naturlig å tenke at bilklasse blir en viktig faktor. Kjøper du en kompakt elbil som Volvos nye C40, kan rekkevidde på drøyt 400 kilometer være tilstrekkelig for de aller fleste kjøperne. Mens det på en stor SUV som XC90 kan være mange kjøpere som ønsker seg betydelig mer, gjerne over 600 kilometers rekkevidde.

Utvikle teknologien

Green er langt fra den eneste som har pekt på at «rekkevidde-kappløpet» fort kan bli litt en-dimensjonalt. Store batteripakker betyr mer utslipp under produksjonen, de gjør bilene tyngre – og ikke minst koster de penger. Da blir spørsmålet hvor viktig dette egentlig er for kundene.

Volvo har fokus på det de kaller å jobbe seg lenger ned i «næringskjeden». Det vil si å ikke bare kjøpe inn batterier og øvrig elbil-teknologi, men å utvikle og påvirke selv. Green fortalte at de nå jobber på spreng med videreutvikle teknologien i XC40 P8.

Mindre bil enn XC40

– Vi går snart mot sommer, noe er det for sent å få klart denne vinteren. Men vi håper å ha forbedringer for kundene til neste vinter, selv om det er vanskelig å kunne garantere det nå, sa Green.

XC40 i elektrisk utgave er nå en av Norges mest solgte biler.

Nettopp rekkevidde på vinteren er tydelig et tema hos Volvo. Med mange kunder i land som har kalde vintre, gir det mening. Dette er også et område det er mulig å skille seg fra konkurrentene på.

I tillegg til at dagens modellserier vil bli elektrifisert, er det også kjent at Volvo jobber med en bil hakket under dagens XC40. Den skal ikke være veldig langt unna og det vil overraske stort om ikke også den blir helelektrisk.

