Bil-legende kan bli tvunget til å skifte navn

Jeep Cherokee har siden den kom på markedet i 1974 vært en av amerikanske Jeeps aller mest populære biler. For her var Jeep tidlig ute med en SUV. Egentlig lenge før SUV-begrepet oppsto. Den gangen ble bilene kun kalt firehjulstrekkere – og i kjent Jeep-stil hadde, og har fortsatt, Cherokee god framkommelighet. Det ligger liksom i Jeep DNA-et.

På 90-tallet kom en ny og større variant kalt Grand Cherokee. Begge disse bilene har vært en stor suksess for Jeep og har solgt svært godt. Ikke minst på hjemmemarkedet i USA.

Men også her i Norge har modellene tidvis solgt brukbart. Særlig med tanke på prisene som var relativt stive her hjemme. Slik det ofte ble på amerikanske biler med store motorer.

Dagens Jeep Cherokee kom i 2019 og kan bli den siste med den tradisjonsrike modellbetegnelsen.

Oppkalt etter urbefolkning

Det å navngi en bilmodell er veldig ofte en komplisert og kostbar sak. Ikke noe er overlatt til tilfeldighetene i en slik sammenheng.

Navnet bør være lett å uttale og lett å huske. Det bør gi assosiasjoner til nettopp det bilmerket og modellen står for. Samt passe inn i modellrekken og de andre betegnelsene for bilmerket.

Det brukes ofte store pengesummer her for å komme på det riktige – det navnet som virkelig sitter som et skudd. Som gjør at modellen huskes og at salget økes.

Modellnavnet Cherokee ble hentet fra indianerstammen med samme navn, Eller urfolket som det nå helt korrekt heter, om man ikke skal støte noen. Det betyr noe i retning av: «Det første folket» eller «Det ekte folket».

Selvfølgelig henspeiler navnet på bilmodellen til friluft, høy himmel og natur, som jo var Cherokeenes hjemmebane.

– Det ærer oss ikke

Men nå ser det ut til at Jeep trolig må endre navnet bilmodellen har båret i 47 år.

– Jeg er sikker på at dette er velmenende, men de ærer oss ikke ved å sette navnet vårt på siden av en bil, sier Chuck Hoskin Jr., leder for Cherokee Nation, i et intervju med bransje-nettstedet Automotive News.

Det er ikke første gangen dette har vært et tema. Det har også vært diskutert tidligere.

– Den gang avslo Jeep høflig og respektfullt å endre navnet, forklarer Chuck Hoskin Jr. videre.

Nå som Jeep har blitt en del av bilgiganten Stellantis, er Cherokeene på banen igjen. Denne gangen møter de mer forståelse og gehør hos Carlos Tavares, som er administrerende direktør i Stellantis.

Han sier at om det er et reelt problem at bilmodellen bærer Cherokee-navnet, så vil de være villige til finne løsninger på det. Det skal vel godt gjøres om den løsningen er noe annet enn et navnebytte.

I så fall gjenstår det å se hva bilmodellene nå blir hetende.

Artikkelen er først publisert av broom.no.