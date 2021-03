Skal du kjøpe denne – da må du ha mye penger

Det britiske bilmerket Aston Marin er et ikon. Merket forbindes med lange, ærverdige tradisjoner, kompromissløst håndverk og med materialer av ypperste kvalitet. De er nærmest for kunstverk å regne. Merket er også udødeliggjort gjennom utallige James Bond-filmer, hvor agent 007 og er å finne bak rattet i nettopp en Aston Martin.

Sett i lys av dette burde jo bilene være attraktive å ta vare på – og å stå nypolerte i flotte garasjer og kun tas ut ved passende anledninger. Slik at en stolt eier kan sole seg i glansen.

Slik er nok bil-livet for de aller fleste klassiske Aston Martin også. Men også her finnes det unntak. Noen biler får en relativt ublid skjebne, stolt stamtavle til tross. Slik som den noe medtate bilen på disse bildene, en DB4 fra 1962.

Det hersker ingen tvil om at Aston Martin DB4 er en ekte og vakker klassiker. Foto: broom

Fikk bilen for en jobb

Den har stått stuet unna i et gammelt skur i mer enn 30 år, før den nå, endelig, er ute i sol og dagslys igjen. Den blå, originale bilen med rødt skinninteriør skal nemlig selges. Bilen er på ingen måte noe håpløst objekt, men 30 år stillstand har satt sine spor på den vakre, klassiske sportsbilen med karosseri designet av Carrozzeria Touring i Milano, Italia.

Slik vi forstår historien bak denne bilen, ble den gitt til en biloppretter som betaling for en jobb. Planen var selvfølgelig å sette i stand sportsbilen. Men kanskje var ikke interessen for DB4-en stor nok, kanskje strakk ikke tiden til, kanskje kom kone og barn «i veien» for prosjektet. Ikke vet vi. Det vi imidlertid vet, er at bilen havnet på en heller falleferdig låve med annet skrot og rask. Det ble den stående. I ikke mindre enn 30 år.

Heftige greier

Og, som allerede nevnt, det har satt sine tydelige spor. Bilen er moden for en full restaurering etter alle årene på låven. Noe som ikke er billig på en slik doning. Har får du nemlig ikke kjøpt delene på Biltema – for å si det slik. Vi snakker nok fort om én million eller to i påkost her. Kanskje enda mer, om den skal bli dønn strøken og jobben settes bort.

Det positive er at den ser svært komplett ut og at den fortsatt har "matching numbers" det vil si at motor og drivverk er det originale som den ble levert med fra fabrikk. Noe som er av stor verdi på slike samlerbiler som dette.

Motoren er like vakker som resten av bilen. Vi snakker rekkesekser på 3,7 liter med to overliggende kamaksler. Effekten var på hele 240 hestekrefter. Det var heftig! Heftige var også ytelsene. 0-100 ble unnagjort på lynkjappe 9,3 sekunder og toppfarten var på rundt 220 km/t. (litt uavhengig av bakaksel-utveksling). Det var ikke mye som var raskere da DB4 debuterte tilbake i 1958. Modellen ble produsert fram til 1963.

Avansert

Både motorblokk og topplokk ble støpt i RR50 aluminiumslegering. Noe som både var uvanlig og eksklusivt den gangen. Men dessverre var motorene utsatte for overoppheting, om vi skal tro ryktene. Mange av bilene har derfor fått ny motor underveis, men altså ikke denne.

Selvfølgelig måtte en sportsbil av dette kaliberet ha hvasse kjøreegenskaper. Tannstangstyring, uavhengig fjæring på alle hjul og servoassisterte skivebremser ble også montert på alle fire hjul.

De første bilene ble levert på 16-tommershjul, men fra 1962 kom de på 15-tommere. Aston Marin kunne også tidlig tilby radialdekk fra Pirelli på DB4. Noe som ellers ble vanlig først utover på 70-tallet på alminnelige biler.

Også det vakre, røde skinninteriøret er modent for en skikkelig restaurering. Foto fra: classicdigest.com. Foto: broom

Friske priser

Det er liten tvil om at den blå bilen med det røde skinninteriøret må ha vakt mye oppmerksomhet den gangen den var ny. Nå er den altså til salgs igjen. Den ligger for salg på nettsiden ClassicDigest og det er Gullwing Motor Cars i New York som selger vogna.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Prisen er satt til 325.000 dollar. Noe som tilsvarer omtrent 2,8 millioner norske kroner. Om man vil ta den til Norge kommer 25 prosent moms på toppen av det igjen. På den annen side – fint restaurerte biler selges for rundt 8 millioner kroner på det internasjonale markedet.

Det er med andre ord liten tvil om at dette fortsatt er en eksklusiv bil. La oss håpe bilen denne gangen får en eier som evner å sette den i stand og å få den ut på veien igjen. Det er der en slik bil hører hjemme – og ikke på en falleferdig låve.

