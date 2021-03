Dette burde alle biler hatt!

Skal du ha virkelig overdådig og kostbar luksusbil, er Rolls-Royce et av merkene du må innom. De er ikke til å unngå, med lang, og stolt og til tider turbulent historikk – og mange imponerende biler.

De har tradisjon for å designe og produsere biler på sin egen måte – og de har tradisjon for å ta vare på tradisjonene.

Derfor er det ikke noen elektrifisert drivlinjer her. I stedet finner du gjerne svære bensinmotorer.

Og ingen har ofret aerodynamikk en eneste tanke, da bilene ble designet. De møter motvind som en husvegg – med de følgene det gir i forhold til utslipp og forbruk. Og kundene deres elsker dem for det.

I Norge er det svært få eksemplarer av Rolls-Royce, men noen finnes det. Vi har fått hendene på den største og dyreste av dem: SUV-en Cullinan.

Gulvmattene, de gulvmattene

Det er ingen andre biler som klarer å gi akkurat den følelsen Rolls-Royce gir deg, når du setter deg inn bak rattet. Alt du ser på og tar i, oser luksus.

Joda, tyske BMW eier Rolls-Royce. Men tro ikke et øyeblikk at det er utstrakt gjenbruk, her. Bilen bygges på fabrikken i Goodwood i England, og plattformen er deres egen. Dette er Rolls-Royce – fra senterkoppene som viser RR-logoen riktig vei, også når hjulene går rundt, til stjernehimmelen i taket.

Og gulvteppene! Det finnes en spesiell plass i himmelen, til de som lager disse myke og dype teppene.

Fløyelsmyk V12-motor

Et trykk på startknappen vekker V12-motoren til live. Skjønt, det merker du ikke noe til. Hverken lyd eller vibrasjoner. Den er så myk som fløyel i gangen.

Foran deg ruver panseret. Kanskje det mest ruvende panseret i bilverdenen.

Bilen er blytung, men så snart du kommer i gang med kjøringen, føles styring lett og bilen håndterlig. I alle fall så lenge du holder deg unna parkeringshus og trange innkjørsler. Enkelte fysiske lover, klarer ikke en gang Rolls-Royce å gjøre noe med.

Bakdøra åpner "feil" vei – og lukkes med et trykk på en knapp, selvsagt. Foto: broom

Smarte løsninger

Bilen vi har til disposisjon koster 6 millioner kroner. Dette er noe av det dyreste på fire hjul i Norge.

Vår test ga oss noen av forklaringene på hvorfor den er så dyr. Hvorfor den med stolthet kan bære Rolls-Royce-logoen. Det er særlig tre ting som avslører akkurat det.

Vi fant dessuten ut at et bagasjerom ikke bare er et bagasjerom. Og vi fant løsningen på hvordan du kan sikre deg en slik bil – selv om du ikke er steinrik. Det er ganske enkelt, egentlig ...

