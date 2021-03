Perfekt bil for Norge – det er bare ett problem...

Den er tøffere enn de fleste, den har nesten unikt god fremkommelighet og driftssikkerhet som er helt på høyde med de aller beste – og den er en stor suksess.

Det er den nesten smått legendariske Subaru Outback vi snakker om. En bil som var veldig tidlig ute med et konsept som mange nordmenn falt for.

Nemlig en litt høyreist stasjonsvogn med firehjulsdrift, god bakkeklaring og noen tøffe offroad-detaljer. Gjerne i kombinasjon med litt stor motor, god plass og mye utstyr.

Her var Subaru tidligere ute enn både Volvo XC70 og Audi Allroad. De kom nemlig med sin Outback allerede i 1997.

(Saken fortsetter under bildet)

Interiøret er oppgradert, med blant annet en ny, større skjerm på 11,6 tommer.

Sjette generasjon

Konseptet har siden blitt adoptert av enda flere bilprodusenter.

Nå er det klart for et helt nytt kapittel for Outback-historien. Det sjette i rekken.

Endringene er ikke veldig store, rent estetisk, ved første øyekast. Men veldig mye er blitt nytt her.

Om vi begynner under panseret, finner vi fortsatt en boxermotor på 2,5 liter. Den er ifølge Subaru 90 prosent ny, sterkere og mer effektiv. 187 hestekrefter og 245 Nm i dreiemoment er fasiten nå. Samtidig reduseres snittforbruket fra 0,83 til 0,73 liter på mila, tilsvarende et CO2-utslipp på 168 g/km. Også den trinnløse CVT-girkassen er forbedret.

Bakkeklaring er på hele 21,3 centimeter. Det er mer enn mange SUV-er kan by på, og Outback kan nå trekke tilhenger på inntil 2 tonn.

Som allerede nevnt er bilen ganske lik seg selv å se på, men Outback har vokst i alle retninger. Lengden har økt med 5 centimeter og den måler nå 487 cm, bredden har økt med 4 centimeter- til 188 og høyden med 7 - til 168 centimeter. Resultatet er bedre innvendig plass og en luftigere kupe. Også vekten har økt noe, nærmere bestemt med 20 kilo.

Outback kommer ikke til Norge

Interiøret er også fornyet. Blant annet med ny 11,6-tommers infotainment-skjerm, som nå er plassert vertikalt, øverst på midtkonsollen.

Bilen har fått oppgradert sine assistent- og sikkerhetsfunksjoner. Alt for at passasjerer og medtrafikanter skal ha det bedre og tryggere,

Om du synes alt dette høres fint og fristende ut, må vi dessverre skuffe deg. Bilen kommer nemlig ikke til fjell- og hyttelandet Norge, der den passer som hånd i hanske. Den leveres nemlig kun med nevnte motorisering.

Den er ikke ladbar på noen måte og dermed tungsolgt i Norge, da prisen med en slik motor blir lite konkurransedyktig. Derfor velger importøren å ikke ta den inn. Synd men sant, for alle Subaru-fans. For biltypen har utvilsomt fortsatt en tilhengerskare her hjemme.

Saken ble først publisert hos Broom.no